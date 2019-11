Roberto Cachanosky: "La herencia M va a ser la herencia K más la deuda"

El economista dijo no es condición suficiente no caer en default para que vengan las inversiones

18 de noviembre de 2019 • 12:27

El economista Roberto Cachanosky habló de la herencia que deja la gestión de Mauricio Macri y los desafíos que tiene por delante Alberto Fernández y se mostró preocupado porque el país requiere reformas que el Frente de Todos podría no encarar por la composición de las fuerzas que integran la coalición.

Entrevistado por el secretario general de redacción de LA NACION, José del Rio, en el programa "Comunidad de Negocios", emitido ayer por LN+, Cachanosky dijo que "la herencia M va a ser la herencia K más la deuda, más o menos".

"Vinieron con cepo y se van con cepo, cepito o control de cambios, como quieras decirle. Lo que cambia un poco es que Macri bajó el gasto y reestructuró el tema de las tarifas de los servicios públicos, que es un número importante porque los subsidios económicos bajaron de 5 puntos del producto a 2,5. Pero después el nivel de gasto público es el mismo y la presión impositiva es la misma", afirmó.

En este sentido, dijo que el gobierno saliente cometió dos errores: en primer lugar, no informar la herencia que recibió; y, en segundo, no tener un programa económico. "El modelo de ellos era llegamos nosotros, hay confianza, vienen las inversiones, crece economía y, al crecer, recaudo más. Voy achicando el déficit fiscal y al final logro el equilibrio y el gasto público sobre el producto bruto se va licuando", describió.

Sin embargo, el economista dijo que arreglar el tema de la deuda no es la única condición para que lleguen las inversiones. "Macri asumió e inmediatamente arregló. ¿Vinieron las inversiones? No. El kirchnerismo no pagó, ¿vinieron las inversiones? No. No llamo al default, pero no es condición suficiente no caer en default para que vengan inversiones. Las inversiones no vienen por otra razón: porque la carga tributaria es muy alta, la legislación laboral no sirve y el gasto publico es ineficiente. La solución no es arreglar el problema de la deuda sino todos los problemas que te llevaron a tener esa deuda", opinó.

Por último, dijo que una reforma laboral podría crear 609.000 puestos de trabajo si cada empresa argentina contrata a una persona por año, pero se mostró preocupado porque cree que el próximo gobierno no encararía estos cambios por la composición de la coalición de gobierno.

"Estoy preocupado. Por ahí advierten rápidamente que están equivocados y corrigen, pero veo con espanto que hablan de poner plata en el bolsillo de la gente y a varios de ellos diciendo que no hay problema si se emite. No tenés que crear más billetes, sino generar las condiciones para que, con los mismos billetes, la gente acceda a más. A la Argentina la tenés que reacomodar toda: generar nuevos puestos de trabajo, mejorar salarios y bajar la pobreza. Lo que pasa es que necesitás hacer reformas y es más difícil encararlas en una coalición de gobierno en la que tenés a Guillermo Nielsen y a Pino Solanas o la Cámpora y otra cosa", concluyó.