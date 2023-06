Rodolfo Santangelo explicó cuál es el primer impuesto que debería eliminar el próximo gobierno y el problema de la dolarización del que nadie habla

escuchar

El economista Rodolfo Santangelo diagnosticó cuál es el impuesto más importante y corrosivo que debe eliminar el próximo gobierno y apuntó contra el “impuesto inflacionario”. El director de la consultora Macroview se jactó de una metáfora para explicar que pese a existir más de 148 impuestos en todo el país, la inflación es el problema principal que debe ser corregido: “La estabilización de la inflación tiene que ser la primera reducción impositiva de la Argentina ”.

Entrevistado por José Del Rio en el programa Comunidad de Negocios, emitido por la pantalla de LN+, Santangelo reflexionó sobre la “innumerable” cantidad de impuestos existentes en las provincias y los municipios y explicó cómo se generaron. “Hay una gran anarquía en ese sentido. La Argentina no ha logrado tener una constitución fiscal que delimite qué puede hacer cada estadio de gobierno”.

“El problema viene de los últimos 20 años donde se centralizó mucho la recaudación de los impuestos principales y se generó un ‘viva la pepa’ a nivel provincial y municipal”, dijo y aseguró: “Esta es una de las reformas más importantes que quedan pendientes a futuro. Poner límites. Esto es lo que podés hacer y lo que no. Si no cada vez que aparece una actividad rentable aparece un municipio o la provincia queriendo cortarle la cabeza”.

En ese sentido, focalizó la problemática actual de la crisis económica contra la inflación: “Me jacto de un viejo mantra: ‘ La inflación es el impuesto a los pobres ’. Cuando sale la lista de los impuestos, lo primero que hay que eliminar es la inflación”, indicó. “La inflación es lo que más castiga al que menos tiene, es perversa, hace que no tengamos moneda, no deja protegerse a los que no pueden hacerlo”.

Tras ello, explicó cómo se podría hacer para revertir esta situación. “Se sale con crecimiento y estabilidad. Desde 2011 que vamos para atrás. En cuanto a la actividad per cápita, dividida por la población, dividida por la cantidad de mano de obra que entra al mercado, va para abajo”.

“El resto de América Latina tampoco tuvo una performance brillante, pero si vas creciendo 2% por año, en 10 años creciste 20%. La Argentina está en negativo”, reflexionó con respecto a los demás países de la región.

“El peso es una moneda inestable que no tiene valor, con altísima inflación y con control de cambios, inconvertible. El peso tiene poco valor localmente y menos internacionalmente. Para que al peso le pase lo que le pasa al real y a la moneda paraguaya hay que tener estabilidad interna, una inflación lógica cercana al dígito”, ponderó.

Dolarización o bimonetarismo

Más tarde en la entrevista, Santangelo dio cátedra sobre un punto crucial que según él no es considerado por los economistas y políticos que plantean una dolarización como control de la inflación. “La mejor hipótesis es la bimonetariedad, porque tenemos que rescatar al peso”, planteó.

“ La propuesta de dolarización no explica qué hacemos con los 20 y pico billones de pesos depositados en el sistema . No podés eliminar el peso de la gente y decirle que lo tiren a la basura. El sector privado tiene muchos dólares, pero el Estado no”, advirtió.

El valor del Peso en comparación de otras moneadas como el Euro, el Real y el Dólar LN+

“El mejor sistema para la Argentina no es ni la represión de la dolarización ni mantener este esquema inflacionario. Tenemos que tener una moneda estable, pero al mismo tiempo autorizar, incentivar y beneficiar a que los argentinos que tienen dólares en sus ahorros los repatrien, los traigan desde el colchón o Nueva York, para que hagan transacciones, depósitos, inversiones… que entren en circulación”, sentenció el economista.

Qué se preguntan los inversores

Por otro lado, dado su conocimiento referido a inversiones y su constante diálogo con inversionistas, detalló cuáles son los cuestionamientos centrales que se hacen estos de cara a las elecciones. “ Lo que quieren saber los inversores es hasta dónde sigue esta crisis, sabiendo que faltan dos meses para las PASO, cuatro para las generales y seis para el cambio de gobierno ”.

“Estamos en un proceso acelerado de deterioro, cuya primera señal es la tasa de inflación que está coqueteando con los dos dígitos mensuales, y los tres dígitos anuales, con una brecha cambiaria del 100% y todavía no llegó la recesión económica que está al caer”, predijo Santangelo.

“La recesión todavía no se ve porque esta metodología de que tengamos mucho gasto público y emisión momentánea con plata en la calle termina haciendo que la gente vaya con los pesos a comer al restaurante y a donde sea, pero los gasta. Me da la sensación que cuando conozcamos los números del segundo y tercer semestre la recesión va a estar instalada”, cerró.

LA NACION