Ropa cara: ¿cuánto más cuestan las marcas internacionales en la Argentina que en el mundo?

El precio de la ropa en el mercado local volvió al centro del debate económico, con nuevos cruces que incluyeron al ministro Luis Caputo, a Manuel Adorni y a referentes empresarios del sector. En ese contexto, LA NACION realizó un relevamiento entre marcas internacionales que venden sus productos en el país y en el exterior, e identificó una disparidad evidente, que muestra valores locales más caros.

Este medio realizó una comparación de los precios individuales de 24 prendas elegidas al azar de cuatro marcas internacionales que están en la Argentina versus el mismo ítem en sus países de origen, expresados en pesos argentinos al tipo de cambio actual ($1465 por dólar y $1750 por euro, según la cotización vendedora del Banco Nación). No se tuvieron en cuenta los descuentos puntuales.

Prácticamente todos los productos elegidos resultaron más caros en la Argentina, con una diferencia nominal promedio de más del 65%. La brecha es mayor si, además de los valores nominales, se realiza la comparación con un ajuste por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).

Por caso, Zara mostró una diferencia media que ronda el 140% entre los productos elegidos. Dentro de esta firma, la mayor diferencia de precio observada fue la del “Pantalón Jogger Denim”, cuyo precio en la Argentina es de $149.990, mientras que en España cuesta $62.912,50 (35,95 euros).

El “Pantalón Jogger Denim” de Zara cuesta en la Argentina es de $149.990, mientras que en España su valor cae a $62.912,50 (35,95 euros) ZARA - ZARA

Este fenómeno se puede subrayar aún más con los perfumes de la marca. La fragancia masculina “Sunrise on the Red Sand Dunes” cuesta alrededor de $35.000 en España (19,95 euros), cifra que se multiplica con creces en la Argentina, donde cuesta casi $80.000.

La ropa masculina de Zara también registró una clara diferencia en los precios. Por ejemplo, la “Camiseta Punto Relaxed Fit” cuesta $45.412 en la página web española (25,95 euros), mientras que en la página web argentina cuesta casi $120.000.

En Decathlon, que acaba de abrir sus puertas en la Argentina, la brecha de precios de las prendas elegidas promedia el 87% en comparación con los precios de Francia, país de origen de la empresa. La disparidad más marcada se observó en las “Calzas Biker Fitness Mujer”, cuya diferencia de precio supera el 140%.

La ropa de hombre en Decathlon también muestra una clara diferencia en los precios: el buzo “Polar Senderismo MH100″ cuesta alrededor de $16.000 en Francia (8,99 euros), mientras que en el país sube a unos $29.000.

Levi’s también mostró una diferencia de precios considerable entre la Argentina y Estados Unidos, con un diferencial de precios promedio alrededor del 44% entre los productos elegidos. Una brecha relevante la registra, por ejemplo, la “Mini Cargo Skirt Look At Me” (94 Cargo Mini Skirt, como se llama en la tienda de EE.UU.), cuyo precio casi se duplica: $87.000 (US$59,50) y $169.000, respectivamente.

La “Mini Cargo Skirt Look At Me” de Levi's (94 Cargo Mini Skirt, como se llama en la tienda de EE.UU.) cuesta $87.000 (US$59,50) en el país del norte y $169.000 aquí LEVI´S - LEVI´S

La ropa para hombre también muestra aumentos entre los países. La “Classic Housemark Crewneck Sweatshirt” cuesta alrededor de $80.000 en Estados Unidos (US$54,50), mientras que en la Argentina el precio del “Core Crew Sweatshirt” es de $135.000. Sin embargo, en el jean 505 regular no hay casi diferencia: $111.380 en EE.UU. vs. $115.000 en la Argentina.

Adidas fue la excepción del grupo: fue la única marca cuyos precios, en el promedio de los productos elegidos, eran más bajos en la Argentina (cerca del 5%). Por caso, la camiseta de la selección nacional para la Copa Mundial 2026 era más barata aquí que en el sitio web alemán de la marca: unos $130.000 versus $175.000 (100 euros). Sin embargo, eso no quiere decir que todos los artículos de Adidas sean más baratos en la Argentina. La “Campera Bómber Premium Essentials” cuesta $227.500 en Alemania (130 euros), mientras que aquí el precio ronda los $250.000.

El índice Big Mac, The Economist The Economist - The Economist

Además, es importante tener en cuenta el poder adquisitivo. Una pauta de esto da el clásico “índice Big Mac” elaborado por The Economist. El periódico británico subraya que “un Big Mac cuesta un 21,6% menos en la Argentina (€4,77) que en la zona euro (€6,8) al tipo de cambio de mercado. Según las diferencias en el PBI per cápita, una Big Mac debería costar un 12,6% menos. Esto sugiere que el peso argentino está desvalorizado en un 10,2%” contra el euro.

Para explicar los precios comparativamente más altos de la ropa en Argentina a escala mundial, Fundar, un think tank local, explica que “durante las últimas dos décadas, la elevada protección comercial externa fue un factor central para justificar la evolución diferencial de los precios de la ropa en la Argentina con el resto del mundo”. Y agrega: “Pero no es el único. El deterioro de las condiciones macroeconómicas contribuyó a encarecer el precio relativo de todos los bienes, incluyendo la indumentaria. También afectó el costo del financiamiento, que a su vez limitó la inversión y el aumento de la productividad”.

El debate por los precios de la indumentaria volvió esta semana a la agenda pública. El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra el sector y la protección que, en su mirada, recibió en los últimos años. “Fue protegido por muchísimos años, con el tema de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero, claro, hay 47 millones de argentinos que por 40 años han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro, diez veces lo que vale en el mundo para proteger esto. Se perjudica a los que menos tienen”, dijo el ministro en declaraciones radiales, y planteó que nunca compró ropa en el país “porque era un robo”.

Luego, el empresario Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, dijo estar “muy desilusionado” y “triste” por las palabras de Caputo. “El 80% de los empresarios votamos a este Gobierno esperando que cambie la situación y vemos que no está pasando esto. La sensación que tengo es que se han convertido en parte de la casta. Porque no resuelven los temas, los eluden y buscan el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia.