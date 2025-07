Saldos a favor: ARCA devolverá los pagos a cuenta del impuesto PAIS a importadores

Se habilitó un nuevo procedimiento para que los importadores puedan recuperar los pagos a cuenta no computados del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este lunes que los saldos a favor puedan ser usados para la cancelación de derechos de importación, que se computarán en hasta 24 cuotas, dependiendo de los montos adeudados.

En una primera etapa, el beneficio alcanza a quienes realizaron pagos a cuenta del impuesto PAÍS, pero no lo pudieron computar, debido a la reducción de la alícuota o por tener regímenes especiales, como acuerdos de precios y zonas francas.

Al finalizar los 45 días de vigencia del Registro para los tres orígenes de saldo a favor de la etapa número uno, se habilitará una nueva ventana para ingresar solicitudes de devolución de los restantes orígenes de los pagos a cuenta realizados en exceso y se dictará una norma específica que reglamente el procedimiento de devolución de los mencionados orígenes en una segunda etapa.

“Se advierte la existencia de casos en los cuales los operadores de comercio exterior alcanzados por esas previsiones realizaron los pagos a cuenta del Impuesto PAIS, pero no lo han podido computar, o bien lo computaron parcialmente, generando saldos a su favor”, explicó la Resolución General 5720/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Aquellos que quieran acceder al beneficio, deberán presentar una Declaración Jurada de Devolución (DJIP) a través del servicio “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS”. Daniel Basualdo

Aquellos que quieran acceder al beneficio, deberán presentar una Declaración Jurada de Devolución (DJIP) a través del servicio “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS”. Estará disponible en el sitio web de ARCA desde el 8 de julio hasta el 22 de agosto de 2025, inclusive.

En caso de validación automática de la información, se generará un crédito en el Sistema Informático MALVINA (SIM), utilizable exclusivamente para la cancelación de derechos de importación, con un esquema de devolución en cuotas según el monto total del saldo a favor.

Para las empresas que tengan saldos a favor por hasta $4 millones, lo recibirán en una cuota. Entre $4 y hasta $10 millones, se computará en seis cuotas. Entre más de $10 millones y hasta $100 millones, el procedimiento se hará en 12 cuotas. Mientras que los saldos de más de $100 millones se recibirán en 24 cuotas.

En todos los casos, la primera cuota se encontrará disponible el 8 de septiembre de 2025. Las restantes se desembolsarán dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes. Incluirán un interés mensual del 0,50%, calculados desde el día de la presentación de la Declaración Jurada DJIP hasta la fecha de generación del crédito fiscal.

<b>Monto de saldo a favor ($)</b> <b>Cantidad de cuotas</b> Hasta 4 millones 1 cuota Más de 4 millones hasta 10 millones 6 cuotas Más de 10 millones hasta 100 millones 12 cuotas Más de 100 millones 24 cuotas

"ARCA no devolverá en efectivo los pagos a cuenta no computados o computados parcialmente, sino que generará un crédito fiscal. El crédito fiscal solo podrá aplicarse para cancelar derechos de importación. No será transferible a terceros", explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

El régimen será optativo, pero para acceder, el importador deberá renunciar expresamente a cualquier otro trámite de devolución o acciones judiciales ya iniciada o futura, por los mismos conceptos. En caso de haber arrancado un trámite de devolución o acción de repetición, el importador deberá desistir del trámite o acción administrativa o judicial.

“Muchos importadores fueron obligados a ingresar pagos a cuenta que luego no pudieron utilizar porque el propio Estado les impidió acceder al mercado oficial de cambios. Debieron recurrir a mecanismos más costosos. El régimen debería contemplar la devolución en efectivo y reconocer intereses reales. Actualmente, solo permite utilizar el crédito contra derechos de importación y en cuotas. La tasa de interés del 0,5% mensual es inferior a la inflación esperada, lo cual genera una pérdida de valor del crédito cuanto mayor sea el importe y más largo el plazo", cerró Domínguez.