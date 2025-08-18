Se abre la convocatoria de Becas Progresar Superior: cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

Este lunes 18 de agosto se abrió la nueva convocatoria de la línea Superior de Becas Progresar, que estará disponible hasta el 5 de septiembre. Se trata de una ayuda estatal a cargo del Ministerio de Capital Humano y que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) que tiene como objetivo brindar apoyo a estudiantes que cursa una carrera universitaria o un terciario. En ese sentido, también está habilitada la inscripción a Progresar Enfermería durante ese período.

Así lo anunció la cartera encabezada por la ministra Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Educación, por medio de un comunicado el pasado 4 de agosto. Allí también indicó la apertura de la inscripción de Progresar Obligatorio ―dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que estén finalizando la escuela secundaria―, que está permitida el registro desde el pasado 4 de agosto hasta el 1° de septiembre.

La línea Progresar Superior está dirigido a estudiantes universitarios

En tanto, la convocatoria a la línea Progresar Trabajo sigue habilitada desde abril. Esta se extenderá por más tiempo, hasta el 30 de noviembre.

De esa forma, quienes estén interesados en recibir esta ayuda estudiantil y cumplan los requisitos podrán anotarse durante el octavo mes del año.

Cabe aclarar que quienes se inscriban en la segunda convocatoria, cobrarán la mitad de este periodo, es decir, seis cuotas mensuales. En tanto, aquellas personas que se anotan en la primera convocatoria, recibirán el beneficio durante todo el año.

Cómo inscribirse a la nueva convocatoria de Becas Progresar

Todos los trámites que se realicen para la inscripción a la segunda convocatoria 2025 se deben hacer mediante la plataforma del Programa Progresar, con cuenta validada en Mi Argentina. La gestión es personal, gratuita y se realiza a través de los canales oficiales. Estos son los pasos a seguir:

Cómo cambiar la contraseña para ingresar en Becas Progresar

Seleccionar la línea de beca correspondiente e ingresar con usuario y contraseña.

Completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.

Después de realizar la inscripción, el solicitante deberá esperar a que se publiquen los resultados de la postulación.

Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.

Cabe aclarar que los pagos se efectuarán por transferencia directa a CBU o CVU a nombre del beneficiario.

¿Cuáles son los requisitos para anotarse a Becas Progresar?

Los requisitos para cada línea de Becas Progresar varían y todos sus beneficiarios deben cumplir sus condiciones. De todos modos, en todos los casos los postulantes deberán acreditar ingresos familiares que no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En tanto, deben certificar asistencia regular en su institución educativa.

A continuación, los requerimientos para recibir cada línea de Becas Progresar:

Progresar Obligatorio

Tener entre 16 y 24 años.

Estar finalizando la escuela secundaria.

Contar con usuario propio en la plataforma Mi Argentina.

Declarar un CBU o CVU a nombre del beneficiario.

Tener los datos actualizados en Anses

Progresar Superior

Progresar Superior busca apoyar a los estudiantes universitarios a terminar a carrera (AP Foto/Carlos Osorio, archivo) Carlos Osorio - AP

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en Argentina de al menos 5 años y contar con DNI.

Edad: para estudiantes ingresantes, entre 17 y 24 años; para estudiantes avanzados, hasta 30 años. En algunos casos como personas con hijos a cargo en hogares monoparentales, discapacitados, personas trans, pueblos indígenas, refugiados, afrodescendientes o afroargentinos, se extienden las edades hasta 35 años o sin límite de edad para estos grupos.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Estar ingresando o cursando estudios en universidades nacionales o provinciales, institutos universitarios nacionales o institutos de educación técnica superior y de formación docente de gestión estatal. Excepciones para gestión privada y enfermería según reglamento.

Para acreditar la regularidad académica, los estudiantes ingresantes deben aprobar al menos el 80% de las materias del año y los avanzados al menos el 50%.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que determine el programa.

Contar con usuario propio y cuenta validada en la plataforma Mi Argentina para realizar la inscripción.

Certificar la asistencia regular a la institución educativa en tres certificaciones anuales.

Progresar Enfermería

Ser argentino nativo, naturalizado, o extranjero con residencia legal en Argentina de al menos 5 años y contar con DNI.

No hay límite de edad para estudiantes de enfermería.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Estar ingresando o cursando estudios en una institución reconocida de nivel superior vinculada a la enfermería.

Para certificar regularidad académica, a los ingresantes no se exige aprobar materias previas, pero para estudiantes avanzados se debe acreditar haber aprobado al menos el 50% de las materias del plan de estudio del año anterior.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que determine el programa.

Tener usuario propio validado en la plataforma Mi Argentina.

Actualizar los datos personales y del grupo familiar en ANSES.