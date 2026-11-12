Se podrá comprar desde la Argentina y en pesos acciones de Anthropic ni bien salga a la Bolsa

Hay gran expectativa por la Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de Anthropic, la desarrolladora del modelo de inteligencia artificial (IA) Claude. La operación, prevista para la próxima semana, se perfila como una de las salidas a la Bolsa más relevantes para una empresa tecnológica en los últimos años. Y desde Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) confirmaron a LA NACION que avanzan en el proceso para lanzar un cedear que permita invertir en la compañía el mismo día de su debut bursátil, en pesos y sin necesidad de tener una cuenta en el exterior.

Fuentes de BYMA señalaron que buscan replicar lo que ocurrió con el lanzamiento del cedear de SpaceX. La compañía aeroespacial que encabeza Elon Musk debutó en la Bolsa estadounidense el 12 de junio de este año y ese mismo día se habilitó el instrumento para operar desde la plaza local. De esa forma, los inversores argentinos tuvieron la posibilidad de participar del mayor IPO de la historia, mediante el cual la firma recaudó US$75.000 millones en su primera jornada de cotización.

BYMA trabaja para sacar el cedear de Anthropic el mismo día de su IPO, como ocurrió con SpaceX TIMOTHY A. CLARY - AFP

“La experiencia de SpaceX, en la que trabajamos junto a Banco Comafi y la CNV para habilitar su negociación local desde el primer día de cotización en Estados Unidos, es un antecedente muy valioso”, indicaron desde la entidad.

En esa línea, detallaron que es “posible” lograr lo mismo con el cedear de Anthropic. “A través del trabajo conjunto con los distintos actores del mercado y la articulación con la CNV para avanzar en las aprobaciones correspondientes, podemos hacer que este instrumento esté disponible en Argentina desde el inicio de su cotización internacional”, explicaron.

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones técnicas sobre el activo, como su ratio de conversión ―cuántos cedears equivaldrán a una acción original― o su precio inicial. Tampoco se conoce la fecha exacta del lanzamiento, dado que aún resta la confirmación oficial del día del IPO de Anthropic.

Todavía no se sabe cuándo saldrá el cedear de Anthropic, pero es posible que se lance el mismo día del IPO Shutterstock

¿Qué se sabe sobre el IPO de Anthropic?

Se estima que la salida al mercado de Anthropic se concretará entre el 19 y el 20 de noviembre . Según la documentación que presentó la empresa ante los reguladores este martes, aspira a alcanzar una valuación de hasta US$1,02 billones en su debut bursátil en Estados Unidos. De esa forma, pretende recaudar hasta US$64.400 millones mediante la venta de 825 millones de acciones, con un rango de precio estimado de entre US$70 y US$78 por papel.

Estas cifras son inferiores a las que se anticipaban meses atrás, cuando se proyectaba una valuación de hasta US$2 billones que habría superado la marca récord de SpaceX.

En paralelo, Anthropic recaudará otros US$26.000 millones a través de una colocación privada independiente con inversores estratégicos, entre los que se incluyen Google, Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD). Sumando ambas vías de financiamiento, la operación captaría un total de US$90.400 millones .

El debut se daría en un contexto de cautela sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial debido a sus elevados costos operativos, un factor que provocó fuertes ventas en las acciones del sector durante las últimas semanas.

La empresa liderada por el CEO Dario Amodei buscará recaudar hasta US$64.400 millones en el primer día de cotización en Wall Street LUDOVIC MARIN - AFP

En el plano financiero, la firma mostró una expansión acelerada, aunque con señales de moderación. Según un reporte de IOL, sus ingresos pasaron de US$376 millones en el primer trimestre de 2025 a US$17.000 millones en el tercero de 2026 (+1127% interanual), con ventas acumuladas por US$33.200 millones en los primeros nueve meses del año, impulsadas principalmente por el consumo de tokens. Sin embargo, ese ritmo de crecimiento comenzó a desacelerarse.

Esta expansión también disparó sus gastos. En el tercer trimestre, Anthropic pasó de registrar una ganancia operativa de US$974 millones a una pérdida de US$567 millones por el encarecimiento del poder de cómputo, rubro en el que desembolsó cerca de US$10.000 millones. Además, asumió compromisos financieros por US$895.400 millones en infraestructura y equipamiento, con contratos clave junto a Broadcom, Google, Amazon y xAI.

Con información de Reuters.