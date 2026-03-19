Se revela cómo la AFA armó un circuito millonario para traer dólares de afuera en pleno cepo

La dupla que encabezan Claudio Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA tiene un nuevo frente de tormenta. Una investigación del Banco Central (BCRA), que ya tiene la Justicia, muestra que el organismo rector del fútbol creó durante el cepo cambiario una arquitectura financiera que le permitió liquidar al dólar paralelo casi US$100 millones.

El mecanismo irregular hizo que la entidad llegara hasta duplicar el valor de sus ingresos provenientes de fuera del país en comparación con la situación de cualquier persona de a pie que respetaba las reglas cambiarias vigentes.

La Justicia investiga al menos tres maniobras con pagos de Adidas, Conmebol y FIFA, y de intermediarios de derechos comerciales y audiovisuales que esquivaron el mercado oficial o disfrazaron las operaciones para evitar controles.

La información surge de un sumario cambiario confidencial -número 8296- que acaba de cerrar el BCRA con fecha del 3 de marzo y que fue girado el miércoles al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico 8 (causa 353-2026), según pudo saber LA NACION de fuentes allegadas con acceso. Se había abierto en diciembre. El primer memorando, sin embargo, había arrancado en la época de Miguel Pesce al frente de la entidad monetaria.

El nuevo golpe al tándem Tapia-Toviggino llega de manera lateral. En la práctica, el BCRA analizó operaciones del Banco de Servicios y Transacciones (BST) relacionadas con la autoridad rectora del fútbol que violaron la ley Penal Cambiaria.

Según un documento que vio LA NACION, la AFA y el BST disfrazaron los pagos de varios proveedores como “subsidios” o “subvenciones” (US$32 millones) para hacer operaciones cambiarias ilegales en el mercado y maniobras de contado con liquidación (más de US$10 millones), también irregulares, de acuerdo con la ley Penal Cambiaria.

El denominado contado con liquidación, conocido como CCL, consiste en la compra y venta de un activo financiero en dólares que se puede transaccionar en el país o afuera en la misma moneda. Es una de las formas más comunes de esquivar el cepo cambiario en la Argentina.

Los investigadores del BCRA, además, probaron que la entidad comandada por Tapia y Toviggino recibió pagos por derechos audiovisuales y comerciales a través de bonos por más de US$50 millones. Es una cifra que debería haberse liquidado al tipo de cambio oficial, que llegó a valer la mitad del dólar libre.

La documentación revisada por LA NACION muestra que, según la entidad que maneja Santiago Bausili, el BST no pudo justificar que esas operaciones fueran realmente subsidios.

El BST, sin embargo, rechaza las conclusiones del BCRA. Sostiene que consultó a estudios jurídicos de primera línea y que la operatoria era válida en el contexto de la pandemia. Afirma, además, que cuenta con documentación que respalda los “subsidios” recibidos por la AFA de Adidas, FIFA y Conmebol.

Fuentes al tanto del sumario señalan, por su parte, que quien recibió e ingresó los fondos al país fue la AFA, mientras que el banco se limitó a prestar el servicio.

Las operaciones que ya tiene la Justicia se hicieron entre el 26 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2021; es decir, en plena pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. En ese momento, el presidente del BCRA era Miguel Pesce.

Operaciones cambiarias disfrazadas

Los investigadores del BCRA le informaron a la Justicia que las divisas acreditadas a la AFA en el BST (filiales de Nueva York y Madrid) ingresaron al país bajo el código de concepto “I08 – Otras transferencias corrientes”.

Entraron en la cuenta especial en dólares del cliente sin ser liquidadas al tipo de cambio oficial. El dinero provenía de Adidas, de la Conmebol y de la FIFA. La AFA instruyó al BST la compra de bonos que se usan para el “cable” (AY24 y GD30, habituales para operaciones de contado con liquidación) en dólares. A los pocos días, fueron vendidos y convertidos a pesos, que se transfirieron a cuentas de la AFA en el Banco Credicoop, que dirige Carlos Heller. Una versión extendida entre agentes del sector indicó que el Credicoop rechazó la prestación de determinados “servicios” solicitados por la AFA, por lo que la organización decidió pedírselos al BST.

¿Por qué se usó la figura I08 para ingresar las divisas? Esa norma no exigía que las operaciones de cambio fuesen liquidadas en el mercado oficial. De hecho, el BST informó que eran “subsidios” o “subvenciones” recibidos por la AFA para mitigar el impacto de la pandemia de Covid 19. Los investigadores, sin embargo, no creen que Adidas, FIFA y la Conmebol hayan derivado esa suma millonaria por ese concepto. Su incredulidad está largamente justificada en la documentación recibida.

Los papeles que tiene la Justicia muestran inconsistencias en la información brindada. Por ejemplo, el logo de Adidas difiere, las firmas en los documentos no están legalizadas ni apostilladas y tendrían la apariencia de haber sido insertadas digitalmente; el concepto “assistance Covid19” mencionado tendría un tipo de letra distinta; los logos de las notas de FIFA también tienen una letra diferente a los que suele utilizar esa entidad. Como en el caso de Adidas, se sospecha que las firmas se insertaron digitalmente.

Por otra parte, los mensajes SWIFT (es un identificador utilizado para realizar transferencias bancarias internacionales) hacen referencia a facturas distintas a las presentadas y, en algunos casos, de fechas posteriores a la emisión de dicho mensaje.

También surgieron inconsistencias al comparar los estados financieros de la AFA con lo informado por el banco. Mientras el BST sostuvo que los fondos ingresados bajo el código I08 eran “subsidios”, en los balances de la institución no figura ningún aporte de ese tipo proveniente de Adidas. Solo se registran asignaciones extraordinarias por Covid provenientes de FIFA y Conmebol, según el dictamen técnico del BCRA.

Hay, también, unos US$19 millones que “se perdieron en el camino”. Los estados financieros de la AFA dicen, según los investigadores, que se hicieron operaciones por US$20.900.000, pero la documentación presentada por la entidad reduce ese número a US$1.900.000. Una diferencia llamativa.

Otra situación encendió las alarmas sobre los supuestos “subsidios”. En 2020, año de la pandemia, la organización recibió en su cuenta del Credicoop tres transferencias por parte de Adidas como “cargos de uso de la propiedad intelectual” por un total de US$10 millones. En tanto, entre el 10 de agosto de 2020 y el 10 de diciembre de 2020, a través del BST, se cursaron tres operaciones bajo el concepto de “servicios de publicidad”.

Eso coincide con un contrato firmado entre la marca deportiva que viste a la selección y la AFA por 20 millones de euros anuales entre 2018 y 2030. Pero en 2021 no ingresaron recursos provenientes de Adidas por códigos de conceptos relacionados con pagos de servicios, aunque entró una cifra similar bajo el amortizado código I08. Son unos 21.200.000 euros entre los días 13 de mayo de 2021 y 20 de diciembre de 2021. A primera vista, luce como una maniobra evidente para esquivar el cepo.

“No existirían elementos que permitan constatar el carácter de subvenciones/subsidios invocados y Banco de Servicios y Transacciones no se encontraba habilitado normativamente a cursar el ingreso de fondos como operaciones de canje, al no haberse acreditado la inexistencia de obligación de liquidación de los conceptos en el Mercado de Cambios”, estimó el BCRA y señaló: “Adicionalmente, el historial de cobros ingresados con anterioridad por dicho cliente (tanto en la propia entidad como en el sistema financiero), permitiría inferir que los montos provenientes de FIFA, Conmebol y,-en particular-, Adidas, bajo el concepto I08, corresponderían al concepto de exportación de servicios, el cual se encuentra alcanzado por la obligación de liquidación en el mercado de cambios”.

Las 15 operaciones de cambio de la Asociación del Fútbol Argentino a las que el Banco de Servicios y Transacciones dio curso bajo el código de concepto I08 – otras transferencias corrientes-, por un monto total de US$32.415.226, deberían haberse liquidado en el Mercado de Cambios en moneda local al tipo de cambio oficial, según la normativa del momento.

Tapia Toviggino

Operaciones de cable y con intermediarios

El BCRA, además, aclaró que lo que debería haberse liquidado en el MUC por operaciones de cable o contado con liquidación (usando bonos AL30 y GD30 y las filiales de Madrid y Nueva York del BST) fueron US$10.259.652. Esos dólares fueron convertidos a pesos —al valor del dólar libre— y transferidos a una cuenta de la AFA en el Credicoop. Estas operaciones también se justificaron a posteriori como “subsidios”.

La AFA también recibió pagos en bonos enviados desde el exterior por FSLA Holdings LLC y Argentina Football Distribution, dos intermediarios. Fueron GD30 y GD34 con cotización en pesos y dólares. Solicitó a la entidad su liquidación, y luego, en moneda local, se acreditó en la cuenta corriente del BST. El dinero fue a la cuenta de la organización del fútbol en el Credicoop.

¿Cómo se tejió esa relación? La AFA había cerrado un acuerdo con FSLA Holdings LLC para la explotación de derechos audiovisuales el 1º de diciembre de 2020 (ya cedidos en 2017). La primera cuota a pagar era de US$30 millones y la segunda, de US$15 millones. Se abonarían en las cuentas bancarias en el exterior de la AFA. Una adenda posterior aprobó que se pudiera pagar en bonos. Y eso fue lo que efectivamente se hizo.

Además, Argentina Football Distribution sería cesionario de los derechos audiovisuales y comerciales fuera de la Argentina. La AFA recibiría un 70% de las utilidades netas generadas por la explotación de los derechos, con un mínimo de US$13 millones anuales, con un adelanto de US$3 millones en seis cuotas de US$500.000, más un pago adicional a dicho adelanto en 2021 consistente en tres cuotas de US$1.083.333 y nueve de US$972.222. También se permitió en el contrato el pago en bonos. Deberían haberse liquidado en el mercado local, algo que no ocurrió.

Según el BCRA, el BST “a sabiendas de que el ingreso de los títulos valores se habría originado en el cobro de la explotación de derechos audiovisuales, habría aceptado realizar la operatoria de recepción de títulos y posterior liquidación, facilitando de esta manera a la AFA la omisión de su obligación de liquidar las divisas en el mercado de cambios”.

Lo obtenido de dicha explotación de derechos, unos US$50.750.000, terminó concluyendo la entidad reguladora del sistema financiero, debió haberse liquidado en el mercado de cambios.

Con la llegada de TourProdEnter LLC, la AFA pasó de cobrar en cuentas locales bajo cepo a manejar sus ingresos en el exterior.

LA NACION se contactó con la AFA, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación de esta nota.