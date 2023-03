Seiscientos metros de cola, para seiscientos puestos de trabajo

escuchar

Supermercado COTO está abriendo una sucursal en Nordelta. Su operatoria requiere que 600 seres humanos presten sus servicios laborales. Ofrecen puestos de trabajo en el sector formal de la economía, con una atractiva remuneración bruta, a la luz de lo que se consigue en el segmento informal; además de contar con aportes jubilatorios, seguro de salud, etc. Ergo, los postulantes formaron una cola de 600 metros. Hasta aquí los hechos.

Los referidos hechos generan interpretaciones de lo más variadas. La cadena decidió abrir una nueva sucursal por la maravillosa política económica que llevan adelante Fernández-Massa-Rubinstein; hizo lo que hizo porque el referido trío de funcionarios le puso toda la plata; o se instala en Nordelta porque, debido a la mudanza de parte de la población, allí es donde está la demanda. Lo primero no se lo cree nadie; lo segundo es muy poco probable. Me quedo con lo tercero, nueva manifestación de que “la vida sigue” y no todo depende del gobierno de turno.

¿Qué interpretación o calificación merece la cola de los postulantes? 600 metros para 600 puestos de trabajo es una señal del tamaño de la crisis argentina; estamos delante de una nueva manifestación de la lucha por la vida, encarada por compatriotas que quieren vivir de lo que ganan. Las dos primeras interpretaciones las plantean aquellos que suelen ver el vaso medio vacío; yo prefiero la perspectiva del vaso medio lleno.

De manera que aplaudo a COTO por su nuevo emprendimiento, y también a quienes hacen cola tratando de mejorar su situación económica. No todo es “la macro” en la vida concreta; también existen las oportunidades, y, no sorprendentemente, hay gente que las aprovecha.

Última, y no para aguar la fiesta, sino para entender. Si la decisión de COTO de instalarse en Nordelta, tiene su origen en un desplazamiento poblacional, cabe pensar que algún otro oferente de productos de supermercado verá mermada su demanda; lo cual, de pronto, genera alguna desocupación. Obvio que no se me ocurriría impedir que un supermercado se instale en Nordelta; lo que estoy sugiriendo es que la creación neta de puestos de trabajo probablemente sea inferior a 600. Desde que el mundo es mundo existen las transformaciones sectoriales y geográficas, así que no debería sorprendernos.

