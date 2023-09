escuchar

El conflicto entre los bancos, el Banco Central y Mercado Pago, la billetera digital de la empresa fundada por Marcos Galperin, sumó hoy un nuevo capítulo, con la intervención del ministro de Economía, Sergio Massa. A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial anunció que solicitó la “derogación” de la norma que había generado una disputa entre el ente monetario y la mayor empresa privada de la Argentina.

“Quiero informarles que pedí la derogación de esa norma”, escribió el exintendente de Tigre, en referencia a una decisión que depende del BCRA. El conflicto se refiere a una regulación dispuesta semanas atrás por el directorio del organismo, que estableció que el 1° de diciembre se dejaría de usar, para el envío de fondos entre cuentas bancarias (CBU) y virtuales (CVU), el sistema débito inmediato (Debin) para reemplazarlo por la herramienta ‘transferencias inmediatas pull’.

“Hoy se conoció una decisión que afectaba a los usuarios de billeteras electrónicas o virtuales. También solicité a las billeteras virtuales que bajen la comisión que cobran por retiro de dinero y a los comercios”, escribió Massa por Twitter.

En el Banco Central, mientras tanto, no habían sido notificados de esta disposición comentada por el ministro en redes sociales. “Acá no hay nada. No nos informaron”, dijeron en diálogo con LA NACION fuentes del organismo, que se encarga de regular el funcionamiento del sistema bancario y que, semanas atrás, había oficializado los cambios en la reglamentación para las fintech.

El último episodio de la disputa entre Mercado Pago, el Banco Central y las entidades tradicionales se vincula con una decisión que, en rigor, tiene varios meses. A principios de agosto, el BCRA introdujo el sistema ‘transferencias inmediatas pull’ que habilitó a los bancos incorporar en sus plataformas digitales el botón ‘ingresar dinero’, que les permitió a los usuarios transferir fondos desde cuentas de billeteras digitales (CVU) a sus cuentas bancarias (CBU) desde las apps de los bancos.

Hasta entonces, se utilizaba la herramienta Debin (Débitos inmediatos), que fue el sistema que las billeteras virtuales, segmento en el que Mercado Pago es líder del mercado, utilizaron para crecer. Con el método Debin, los usuarios de las fintech podían asociar sus cuentas bancarias tradicionales y fondear las cuentas en billeteras digitales. El crecimiento de estas empresas digitales se vio acelerado por un atractivo en su negocio: mientras los bancos no pagaban interés por el dinero depositado en las cajas de ahorro, las fintech como Mercado Pago, Ualá o Naranja, pagaban a sus usuarios un interés por la plata que mantenían en estas cuentas virtuales.

Y mientras el sistema avanzaba en su implementación, entre bancos y empresas digitales, el 13 de septiembre, el BCRA dio un paso más en su regulación y alegando cuestiones de mayor seguridad para el sistema, definió que el 1° de diciembre sería la fecha límite para el reemplazo del Debin por las nuevas transferencias ‘pull’.

Días después de esa decisión, la empresa de Marcos Galperin emitió un duro comunicado que rechazaba la medida. Según su postura, esa disposición genera un perjuicio para su negocio y podría afectar a 4 millones de usuarios, que tendrían dificultades para fondear sus cuentas en la billetera digital.

“No lo van a romper”, escribió en un tuit el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, rechazando la disposición del BCRA que, según entienden en la empresa, responde a los intereses de los bancos para frenar el avance de la competencia fintech. En las entidades tradicionales, sin embargo, plantean que la nueva normativa dispuesta por el BCRA presenta mayores estándares de seguridad y replica las normas y procedimientos que rigen en otros mercados, como Europa, Australia o Brasil.

En términos operativos, la modificación está vinculada al sistema detrás del funcionamiento de las plataformas digitales y no presenta modificaciones en la operación cotidiana para los clientes. En el caso de las fintech, la decisión, ahora cuestionada por Massa, implicaba que cada usuario debía revalidar la conexión de las cuentas bancarias con su billetera digital (como Mercado Pago) por una única vez (ya empleando el nuevo sistema de transferencias pull).

La crítica de Mercado Pago apuntaba a esta operación, que implicaba supuestas “fricciones” por la integración entre los sistemas de la fintech y el home banking de cada entidad.

En el trasfondo de esta disputa también aparece otro conflicto, también latente, vinculado con el uso de los códigos QR, otro de los segmentos del negocio donde Mercado Pago fue pionero y es líder mayoritario. Tiempo atrás, el BCRA avanzó hacia la “interoperabilidad” (que los códigos QR puedan ser leídos y operados para pagos por cualquier billetera y no solamente por la firma que provee el código) y dispuso que esos QR permitan el pago con tarjeta de crédito desde cualquier billetera.

Sin embargo, el BCRA dispuso postergar por 45 días la puesta en marcha de esa regulación, dispuesta para el 1 de septiembre, “a pedido” de Mercado Pago, el mayor proveedor local de estos códigos en el país. Esa decisión fue resistida por los bancos, que también presionan por la interoperabilidad y advierten por la posición “dominante” de la firma de Galperin en ese negocio.

La intervención de Massa

“Queremos que los monederos digitales y la moneda digital sean parte fundamental de la economía que viene”, escribió Massa a través de su cuenta de Twitter, al intervenir en la disputa entre Galperin y el Banco Central.

Según planteó, además de solicitar “que quede sin efecto la norma”, escribió que había acordado con Mercado Pago una “bonificación para cobros con QR” de la empresa. Según sostuvo Massa, “se bonifica el arancel para cobrar con QR usando dinero en cuenta de Mercado Pago para los nuevos comercios que se incorporen al sistema, para ventas de hasta $330.000 (1000 UVAs) o los primeros tres meses, lo que ocurra primero”.

También planteó una baja de las comisiones para cobros con QR con tarjeta de crédito. “Se reducen las comisiones que pagan los comercios PyME para cobros a través de QR con tarjeta de crédito, pasando de 6,99% + IVA a 5,77% + IVA con acreditación inmediata”, escribió el ministro. La información no fue confirmada por la empresa.