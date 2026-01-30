Servicio doméstico: qué cambió este mes en los salarios y cuánto aumentan los aportes en febrero

Con el pago que vencerá en febrero habrá un incremento en los montos del aporte a la obra social, la contribución al régimen previsional y la cuota de aseguradora de riesgos del trabajo (ART) del régimen del servicio doméstico. La suba del importe total, en los casos en que el trabajo sea por 16 horas o más por semana en un hogar, es de 8,99%: pasa de $34.036,97 a $37.095,95, de acuerdo con datos oficializados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La actualización ocurre por dos razones. Una es el reajuste semestral que, según el índice de inflación del Indec, se les aplica al aporte a la obra social y a la contribución para el sistema jubilatorio (de un monto que es tan solo simbólico). En estos ítems la variación es de 14,29% en relación con lo que abonó cada mes entre agosto y enero (por lo devengado entre julio y diciembre); se trata de una actualización vinculada, porque así lo dispone la normativa, con la que tuvo recientemente la tabla del monotributo.

La cuota del seguro por la contingencia de enfermedades o accidentes laborales, en cambio, tiene un aumento menor, vinculado a la incorporación a los salarios de los montos que, según se había dispuesto, se pagaron en noviembre y en diciembre como un concepto “no remunerativo”

Por quienes trabajan en jornadas semanales de 16 horas o más, los importes serán los siguientes.

Aporte a la obra social: sube de $19.239,97 a $21.990,11 . El nuevo importe es el mismo que pagarán desde febrero los monotributistas de las categorías A, B y C.

sube de $19.239,97 a . El nuevo importe es el mismo que pagarán desde febrero los monotributistas de las categorías A, B y C. Contribución previsional: se incrementa de $1594,04 a $1821,88. Es una cifra que revela el carácter casi totalmente subsidiado del sistema.

se incrementa de $1594,04 a Es una cifra que revela el carácter casi totalmente subsidiado del sistema. Pago a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART): sube de $13.202,96 a $13.283,96; en este caso el reajuste es de 0,61%. Se trata de un ítem que se rige, en cuanto a sus actualizaciones, por reglas diferentes a las vigentes para los otros dos conceptos de pago. El monto tiene dos componentes: uno definido en función de los salarios vigentes cada mes y otro que establece la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que se destina al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (en febrero será de $1602).

sube de $13.202,96 a en este caso el reajuste es de 0,61%. Se trata de un ítem que se rige, en cuanto a sus actualizaciones, por reglas diferentes a las vigentes para los otros dos conceptos de pago. El monto tiene dos componentes: uno definido en función de los salarios vigentes cada mes y otro que establece la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que se destina al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (en febrero será de $1602). Importe total: pasa de $34.036,97 a $37.095,95, lo que implica una variación de 8,99%.

En caso de que el trabajo que se realiza es por una cantidad menor de horas semanales, los importes obligatorios son más bajos. Y hay que tener en cuenta que, si no se complementan con pagos voluntarios (o si la persona que trabaja no reúne, sumando aportes de diferentes hogares, los montos establecidos para quienes trabajan 16 o más horas semanales), no se habilita el acceso a una obra social ni a una jubilación futura. Para esos casos de jornadas más reducidas, los importes quedan de la siguiente manera:

Aporte a la obra social: por menos de 12 horas semanales, sube de $1561,13 a $1784,27; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de $2892,82 a $3306,32.

por menos de 12 horas semanales, sube de $1561,13 a $1784,27; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de $2892,82 a $3306,32. Contribución al régimen previsional: por menos de 12 horas semanales, sube de $546,55 a $624,67; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de $1092,85 a $1249,06.

por menos de 12 horas semanales, sube de $546,55 a $624,67; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de $1092,85 a $1249,06. Pago a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART): por menos de 12 horas semanales, sube de $6251,84 a $6332,84; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de $9090,70 a $9171,70.

por menos de 12 horas semanales, sube de $6251,84 a $6332,84; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de $9090,70 a $9171,70. Importe total: se incrementa de $8359,52 a $8741,78 en el caso de quienes trabajan menos de 12 horas por semana, y de $13.076,37 a $13.727,08 por quienes suman entre 12 y 16 horas semanales. Son subas de 4,6% y de 5%, respectivamente, y son más bajas que en el caso de la jornada más extensa, porque en estos casos hay mayor peso del ítem de riesgos del trabajo.

Próximas actualizaciones

La modalidad por la cual se reajustan los montos fue establecida por la resolución 5645 de 2025. Los reajustes se hacen replicando los concretados en el esquema del monotributo. Esto significa que son semestrales y que siguen la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Los aportes y contribuciones del sistema se reajustan semestralmente por inflación

Tal como ya se informó, los valores de la tabla del monotributo se actualizaron este mes en un 14,29%, porque esa fue la inflación acumulada entre julio y diciembre último, según el Indec. En julio próximo habrá otro reajuste, que equivaldrá a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero a junio.

Cómo quedan los salarios

Según la resolución 3 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los ingresos a pagar por el trabajo tuvieron muy pequeños reajustes, por debajo de la inflación, en los dos últimos meses de 2025: de 1,4% en noviembre y de 1,3% en diciembre.

La norma dispuso el pago de sumas no remunerativas en cada uno de esos meses: de $14.000 para quienes hicieron tareas en jornadas semanales de 16 horas o más; de $9000 si el trabajo fue de entre 12 y 16 horas por semana, y de $6000 por jornadas de menos de 6 horas semanales.

Para los ingresos correspondientes a enero, esos montos quedaron incorporados a los salarios, y eso impactó -aunque levemente- en las cuotas de la ART (que, como se explicó, se definen en su mayor proporción según el valor de los salarios).

En el caso de la categoría más usual, la de tareas generales, el salario mensual por jornada diaria completa es por este mes que finaliza de $384.722,14 si es trabajo con retiro, y de $441.806,54 en la modalidad sin retiro. Se trata de montos mínimos obligatorios y, por lo general, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se abonan mayores importes.

Los salarios del personal de servicio doméstico perdieron alrededor de un 14% de su poder de compra en los últimos 12 meses Shutterstock

¿Qué cambia con respecto al último mes de 2025? En la práctica, el ingreso para el bolsillo es el mismo, con la diferencia de que hasta diciembre se consideró que una parte, de $14.000, era de carácter “no remunerativo” (no impactó en esos meses en la cuota de la ART, mientras que ahora sí lo hace).

Esa incorporación de $14.000 a los salarios representó un alza de 3,64% para los ingresos de la modalidad con retiro, y de 3,27% en el trabajo sin retiro. Esos porcentajes les fueron aplicados a los ingresos horarios.

De esta manera, el valor mínimo del trabajo por hora pasó entre diciembre y enero de $3135,98 a $3250,10 (con retiro) y de $3383,53 a $3494,25 (sin retiro).

Desde este mes, ya no se pagan de manera obligatoria los adicionales de $6000 o $9000 (y el de $14.000, en tanto, queda incorporado para quienes tienen salarios por jornada completa).

La comparación con las cifras vigentes en enero de 2025 indica que hubo una suba de 13,52% en la modalidad con retiro, y de 13,12% si el trabajo es sin retiro. En igual período, se estima que la inflación habría sido de alrededor de 31,7%.

Como consecuencia de esa brecha, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios del sector, si solo se aplicaron los aumentos surgidos de las resoluciones oficiales, rondaría el 14%.

En cuanto a los montos de aportes, contribuciones y seguro de riesgos laborales, la diferencia interanual a enero marca una suba de 25,5% en el caso de jornadas semanales de 16 o más horas; de 21,45% (12 a 16 horas), y de 21,91% (menos de 12 horas de trabajo por semana).