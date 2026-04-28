Los cocineros y personal de tareas específicas reciben en mayo el mismo importe de referencia que en el mes previo, ya que los trabajadores del sector esperan una nueva actualización de haberes que modifique los valores vigentes.

El salario que cobran los cocineros en mayo de 2026 Shutterstock

En mayo, se conservan los montos del último acuerdo paritario para los trabajadores de casas particulares, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, reciben los mismos valores de abril.

De esta manera, se mantienen esos valores de referencia para el cálculo del salario de los cocineros y del personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.

Cuánto cobran los cocineros en mayo 2026

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $3807,86 sin retiro $4161,84

Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en mayo de 2026

Categoría Salario mensual TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $466.154,68 sin retiro $517.277,04

El salario por hora y por mes para los cocineros en mayo de 2026 Eduard Korniyenko - Reuters

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: