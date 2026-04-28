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Cuánto cobran los cocineros en mayo 2026

La segunda categoría del servicio doméstico recibe sus haberes sin actualizaciones; cuál es el valor con y sin retiro

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El monto que cobran los cocineros en mayo
El monto que cobran los cocineros en mayoShutterstock - Shutterstock

Los cocineros y personal de tareas específicas reciben en mayo el mismo importe de referencia que en el mes previo, ya que los trabajadores del sector esperan una nueva actualización de haberes que modifique los valores vigentes.

El salario que cobran los cocineros en mayo de 2026
El salario que cobran los cocineros en mayo de 2026Shutterstock

En mayo, se conservan los montos del último acuerdo paritario para los trabajadores de casas particulares, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, reciben los mismos valores de abril.

De esta manera, se mantienen esos valores de referencia para el cálculo del salario de los cocineros y del personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.

Cuánto cobran los cocineros en mayo 2026

CategoríaSalarios básicos por hora
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$3807,86
sin retiro
$4161,84

Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en mayo de 2026

CategoríaSalario mensual
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$466.154,68
sin retiro
$517.277,04
El salario por hora y por mes para los cocineros en mayo de 2026
El salario por hora y por mes para los cocineros en mayo de 2026Eduard Korniyenko - Reuters

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?
Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

  • Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
  • Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
  • La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
  • Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
  • Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
  • Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
  • Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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