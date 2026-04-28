Cuánto cobran los supervisores en mayo de 2026

Los supervisores que se desempeñan en casas particulares reciben en mayo un salario similar al del mes previo, hasta que se concrete una nueva actualización de haberes para los trabajadores del sector.

El salario por hora y por mes para los supervisores en mayo de 2026 Shutterstock - Shutterstock

Así, en el quinto mes del año rigen las mismas cifras para el cálculo del salario de los supervisores, que es la categoría más elevada dentro del sector y corresponde a quienes tienen dos o más personas a su cargo y están al frente de la coordinación y el control de las tareas realizadas en una casa particular.

Cuánto cobran los supervisores por hora en mayo de 2026

Para liquidar los salarios de las personas que realizan tareas de supervisión en casas particulares y están contratadas por hora o por jornada, se toman como referencia los siguientes valores mínimos:

Categoría Salarios básicos por hora SUPERVISORES con retiro $4013,30 sin retiro $4382,53

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Cuánto cobran los supervisores por mes en mayo de 2026

En el quinto mes del año, quienes trabajan con un esquema mensual reciben los siguientes montos de referencia, de acuerdo a la grilla publicada por el Upacp:

Categoría Salario mensual SUPERVISORES con retiro $500.649,27 sin retiro $556.024,76

Estas cifras están destinadas a los trabajadores comprendidos en el régimen establecido por la ley n° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Los valores precedentes responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá además abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

Los valores básicos para los supervisores, con y sin retiro Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: