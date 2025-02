Servicio doméstico: se oficializaron los nuevos salarios mínimos y cayó el empleo registrado en el sector

El Gobierno oficializó, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1/25 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los reajustes de salarios para el personal del régimen de servicio doméstico.

Tal como había informado LA NACION, los incrementos son retroactivos, ya que se dispuso aplicar sobre los salarios vigentes en noviembre (los mismos que habían sido fijados para octubre) un alza de 1,3% con efecto desde diciembre y sobre los montos de este último mes de 2024 hay un aumento de 1,2%. Esas variaciones fueron acordadas el 30 de enero último en una reunión de la mencionada comisión.

En la quinta categoría del sistema, que es la que corresponde a tareas generales del hogar, los valores básicos oficializados son los siguientes.

Valor por hora (con retiro): $2829 (diciembre); $2863 (enero).

Valor por hora (sin retiro): $3052 (diciembre); $3089 (enero).

Salario mensual por jornada completa (con retiro): $347.068 (diciembre); $351.233 (enero).

Salario mensual por jornada completa (sin retiro): $385.936 (diciembre); $390.567 (enero).

Los montos son los mínimos a abonar y los aumentos son acumulativos (es decir, el correspondiente a enero se calcula sobre los ingresos determinados para diciembre).

Salarios versus inflación

De esta forma, como se definió que por noviembre no hay aumento alguno (y el último había sido en octubre), por el trimestre comprendido entre noviembre y enero el reajuste será de 2,52%, mientras que el índice de precios promedio medido por el Indec avanzó en ese período bastante más: de 7,5%. Los empleadores, de todas formas, pueden otorgar -y en la práctica hay casos en que eso efectivamente ocurre- aumentos más significativos.

En la reunión de fines de enero se acordó que habrá un encuentro este mes para revisar los números. La Comisión está integrada por representantes de la Secretaría de Trabajo, del Sindicato de Amas de Casa por la parte empleadora y del sindicato de la actividad, que había reclamado porcentajes más elevados.

La resolución publicada hoy también oficializa los valores básicos de los meses de septiembre y octubre, porque -pese a haber sido acordados en una reunión del 30 de octubre del año pasado- nunca habían sido publicados en el Boletín Oficial. Los datos están incluidos en el documento anexo de la resolución, que acompaña a esta nota.

Los salarios del servicio doméstico se reajustaron por debajo de la inflación Daniel Basualdo

En 2024, los salarios básicos del personal de casas particulares se reajustaron bastante por debajo de la inflación. La suba de los ingresos fue de 98,7%, si se tienen en cuenta los valores de diciembre de 2023 y los de ese mismo mes de 2024, en tanto que el Índice de Precios al Consumidor del Indec avanzó en igual período un 117,8%. Como resultado de ello, el poder adquisitivo cayó un 8,8%. En el primer mes de este año, en tanto, la recomposición es de un punto porcentual por debajo de la variación del IPC.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en noviembre último las personas registradas en el régimen de empleo en casas particulares fueron 448.983, lo que implica una caída de 3,3% respecto de noviembre de 2023, con una pérdida de 15.521 puestos en blanco.

La baja tiene que ver con una menor capacidad adquisitiva que afecta a muchos hogares y también con otros factores sociales: la estadística muestra que en este segmento no hubo, en conjunto, una recuperación pos-pandemia. De hecho, cinco años atrás, en noviembre de 2019, había 51.252 empleadas registradas más que en ese mismo mes de 2024. La caída en esta comparación es de 10,25%. En el sector, claro está, hay una muy amplia incidencia del trabajo no registrado.

El incremento de aportes

La otra novedad en el régimen de servicio doméstico es que, tal como ya informó este medio, desde este mes aumentaron los montos a pagar en concepto de aportes y contribuciones. Se trata de los importes que se abonan para el financiamiento de la obra social, el régimen jubilatorio y la cobertura por accidentes de riesgos del trabajo. El reajuste fue oficializado mediante una resolución de ARCA emitida a fines de enero.

En el caso de personas que trabajan en un hogar 16 horas o más por semana, los importes ya vigentes son los siguientes:

Aporte a la obra social: subió de $6457,26 a $16.716,32, es decir, un 158,9%; el primer monto estuvo vigente durante 2024 y hasta el pago con vencimiento en enero último. El nuevo importe se es el mismo que pagan desde este mes los monotributistas de las categorías A, B y C.

subió de $6457,26 a es decir, un 158,9%; el primer monto estuvo vigente durante 2024 y hasta el pago con vencimiento en enero último. El nuevo importe se es el mismo que pagan desde este mes los monotributistas de las categorías A, B y C. Contribución al régimen previsional: pasó de $539,38 a $1384,95, un alza del 156,7%; al igual que en el caso del aporte a la salud, la primera cifra rigió sin cambios durante 12 meses.

pasó de $539,38 a un alza del 156,7%; al igual que en el caso del aporte a la salud, la primera cifra rigió sin cambios durante 12 meses. Pago a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART): aumentó de $10.441,28 a $10.587,28; en este caso el reajuste es marginal, de 1,4%, porque hubo actualizaciones durante el año pasado, ya que este ítem se rige por reglas diferentes a las vigentes para los otros dos. El monto tiene un componente definido en función de los salarios vigentes cada mes y otro que se determina según un importe fijo que se va actualizando.

aumentó de $10.441,28 a en este caso el reajuste es marginal, de 1,4%, porque hubo actualizaciones durante el año pasado, ya que este ítem se rige por reglas diferentes a las vigentes para los otros dos. El monto tiene un componente definido en función de los salarios vigentes cada mes y otro que se determina según un importe fijo que se va actualizando. Importe total: pasó de $17.437,92 a $28.688,55, lo que implica un aumento de 64,5%.

Desde los pagos con vencimiento este mes se incrementaron los aportes con destino a la obra social y al sistema jubilatorio Shutterstock - Shutterstock

En caso de que el trabajo que se realiza es por menos cantidad de horas a la semana, los importes obligatorios son más bajos y, si no se complementan con pagos voluntarios (o si la persona que trabaja no reúne los montos básicos con aportes de diferentes hogares), no son válidos para acceder a las prestaciones de una obra social y de una jubilación futura. Para esas situaciones, los importes quedan de la siguiente manera:

Aporte a la obra social: por menos de 12 horas semanales, subió de $523,94 a $1356,36; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, subió de $970,88 a $2513,38.

por menos de 12 horas semanales, subió de $523,94 a $1356,36; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, subió de $970,88 a $2513,38. Contribución al régimen previsional: por menos de 12 horas semanales, pasó de $184,94 a $474,86; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, aumentó de $369,79 a $949,50.

por menos de 12 horas semanales, pasó de $184,94 a $474,86; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, aumentó de $369,79 a $949,50. Pago a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART): por menos de 12 horas semanales, se incrementó de $4838,83 a $4984,83; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasó de $7126,89 a $7272,89.

por menos de 12 horas semanales, se incrementó de $4838,83 a $4984,83; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasó de $7126,89 a $7272,89. Importe total: se reajustó de $5547,71 a $6816,05 en el caso de quienes trabajan menos de 12 horas por semana, y de $8467,56 a $10.735,77 por quienes suman entre 12 y 16 horas semanales. Son incrementos de 22,9% y de 26,8%, respectivamente, de porcentajes más bajos que en el caso de los montos correspondientes a la jornada de 16 horas o más, porque en estos casos (los de menos cantidad de horas trabajadas) tiene una mayor participación el ítem del seguro de riesgos del trabajo, que no tiene en este reajuste tanto porcentaje de incremento, dado que se fue actualizando durante 2024.

Silvia Stang Por