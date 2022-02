Siete tips para inversores responsables

Realizar análisis técnico y análisis fundamental, aprender a elegir activos, saber en qué momento comprar o vender… Son conocimientos que, como inversores, debemos ir incorporando a lo largo del tiempo si queremos operar con responsabilidad y, a la vez, aumentar nuestras chances de éxito.

No obstante, previo a este aprendizaje, debemos dar pasos más simples que nos permitirán ordenar la vida financiera y, a la vez, invertir nuestro capital con seguridad en tiempos ultratecnológicos.

En la columna de hoy, repasaremos 7 tips fundamentales. ¡Comencemos!

1) Descargar el estado de cuenta todos los meses



En los estados de cuenta aparecen nuestras posiciones al cierre de cada mes: los activos financieros que adquirimos en ese período y los activos que mantuvimos en cartera. No hace mucho tiempo atrás eran los brokers o sociedades de Bolsa quienes se encargaban de enviar por correo postal los resúmenes a los domicilios de los clientes. Solo había que archivarlos en forma prolija para tener comprobantes de esas posiciones y de las operaciones realizadas en cada período. Con los avances de Internet y gracias una mayor conciencia ecológica, ahora es el inversor quien debe acordarse de descargarlos desde el sitio del broker para archivarlos en su computadora (se recomienda también guardarlos en un pendrive o disco rígido externo a modo de back up). Estos documentos tienen validez legal ante cualquier inconveniente que pueda surgir con la sociedad de Bolsa sobre las tenencias del inversor. En el caso de los exchanges de criptoactivos que no confeccionan esos reportes, se recomienda cada fin de mes realizar capturas de pantalla de las posiciones “holdeadas” a fin de contar al menos con ese comprobante y llevar, al mismo tiempo, una correcta contabilidad.

2) Activar 2FA en caso de ser posible

2FA significa Two Factor Authentication o autenticación/verificación/identificación en dos pasos, un proceso que brinda un mayor grado de seguridad ante potenciales hackeos o intentos de ingreso de terceros en la cuenta del inversor. Si bien esta medida se popularizó primero en el mercado de criptoactivos, hoy en día es una opción que brindan tanto los agentes de Bolsa locales e internacionales como también muchas de las Fintech que ofrecen servicios de pagos e inversiones. Las opciones suelen redundar en la app Google Authenticator (se descarga fácilmente en el celular y su uso es muy sencillo) o en el envío SMS al celular, que no resulta tan seguro debido al SIM Swapping, el robo de la línea de teléfono con un chip al nombre del titular de la línea. Activar la autenticación en dos pasos en nuestras cuentas es una acción que puede ponernos a salvo de fuertes dolores de cabeza en el presente y el futuro inmediato.

3) No usar las mismas contraseñas para distintos sitios



Para muchos es un ítem muy difícil de cumplir dado el creciente número de contraseñas con las que nos manejamos en la vida cotidiana: la casilla de mail, el usuario de cada red social, plataformas como Netflix y Spotify, el wifi hogareño, etc. Sin embargo, resulta clave respetar este principio para evitar que nuestras cuentas bancarias y de inversiones se vean vulneradas con facilidad por un hacker más o menos experimentado. Hay comodidades que pueden costar muy caro y la de repetir contraseñas, hacerlas muy parecidas y no actualizarlas nunca es una de ellas.

4) Evaluar siempre el riesgo potencial en relación con la rentabilidad esperada

Lo primero que entra por los ojos al momento de analizar una inversión es la rentabilidad esperada. ¿Paga más que la inflación? ¿Va a subir mucho? ¿Pierdo plata si invierto y al mismo tiempo sube el dólar?” Estas son algunas de las preguntas que suelo escuchar y que evidencian no solo ambición, sino también desconocimiento acerca de la importancia del riesgo en el mundo de las finanzas. Lo cierto es que debemos convertirnos en verdaderos detectives a la hora de desmenuzar los potenciales riesgos que una inversión en renta fija o variable trae aparejados. Hablamos de una posible pérdida de capital por una baja a largo plazo en el precio del activo, una reducción del poder adquisitivo por una renta pobre, el costo de oportunidad que significa elegir un activo de mala performance y perspectivas limitadas en lugar de otro mejor, etc.

5) Nunca renunciar a la titularidad de la cuenta



Toda apuesta seria requiere una cuenta de inversión. Si se trata de una cuenta ómnibus o subcuenta (esas que se cuelgan de una cuenta madre que no es nuestra), no solo aumentan nuestras chances de ser estafados, sino que además se nos complicará reclamar legalmente por nuestro dinero en caso de que ello ocurra. Por este motivo, que la cuenta de inversión esté a nuestro nombre resulta una condición innegociable con el broker que nos ofrece sus servicios.

6) Utilizar el stop loss si se opera pensando en el corto plazo



Como dije mil veces, no soy fan del trading y las inversiones de corto plazo. No obstante, para quienes estén empecinados con ganarle al mercado en poco tiempo, tengo una recomendación que pueda ayudarlos mucho: siempre operen con stop loss, que no es otra cosa que dejar una orden de freno a las pérdidas cuando el activo adquirido baja más de cierto porcentaje desde el punto de entrada. El consejo además es que se manejen con un ratio riesgo/rentabilidad de al menos 3 a 1 (si la potencial pérdida es de 1 fijada por el stop loss, la ganancia realmente esperada debe ser de 3 o más). Hacer oídos sordos a este tip significaría quedar a merced de los vaivenes impredecibles y muchas veces violentos de los mercados en el corto plazo, que pueden llevarlos a perder rápidamente buena parte del capital invertido. Una alternativa es utilizar el stop loss dinámico: si comprás un activo a $ 10 con un stop loss en $ 9 y rápidamente sube a $ 11, podés elevar el stop loss a la línea de 10 para garantizarte una salida sin pérdidas mientras esperás nuevas subas.

7) Mantener siempre un porcentaje en cash



Con muy poca frecuencia alguien realmente responsable tiene invertido en distintos activos el 100% de su capital (¡y mucho menos lo hace apalancado!). Esto es porque sabe que las mejores oportunidades en los mercados suelen surgir en los momentos menos esperados y, por lo tanto, siempre es importante tener algo de dinero disponible (en cash o ubicado en instrumentos estables de disponibilidad inmediata) para poder aprovecharlas. ¿De cuánto estamos hablando? La respuesta varía en función del contexto, pero entre 10 y 15% sería lo recomendado como para no quedarse afuera de eventos sorprendentes y muy favorables para la inversión.

Conclusión

¿Te parecen estos tips demasiado precavidos? En el mundo de las finanzas, más vale serlo sin por ello renunciar al riesgo con causa y basado en conocimientos.

Convertirnos en inversores responsables implica ser capaces de responder con habilidad (notar la etimología de la palabra responsabilidad) a las contingencias del mercado, con las que más temprano que tarde nos toparemos.

Recomiendo repasar cada tanto los tips de esta columna para capear con éxito las tormentas y aprovechar los tiempos de subas. El mercado siempre ofrece buenas oportunidades, pero también vende ilusiones. Solo es cuestión de distinguirlas para equivocarnos lo menos posible y caminar con cuidado para no caer cuando pisemos mal. En términos financieros, ganar mucho en las buenas y perder poco en las otras.