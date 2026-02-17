Sin Messi ni publicidad: la tesis universitaria que se volvió una pyme, superó un incendio y exporta snacks a la región

En 2012, mientras uno cursaba un MBA y el otro llevaba 15 años trabajando en un banco, nació una idea que no tenía tradición familiar ni historia industrial detrás. No había un abuelo inmigrante ni una receta heredada: había una tesis, una freidora casi doméstica y tres amigos con ganas de probar. Así empezó Nuestros Sabores, la marca de snacks no tradicionales fundada por Hernán Nelli, Mariano Bonaventura y Marcos Choco.

El disparador fue académico. Mariano debía presentar un proyecto de inversión como tesis de su MBA, que consistía en montar una fábrica de snacks distintos a los tradicionales: mandioca, batata, zanahoria, remolacha. Nelli, que en el banco se dedicaba a evaluar la factibilidad de proyectos y a bajar a tierra planes de negocio para presentarlos ante comités, se ofreció a hacer una preevaluación informal. Se conocían desde los 10 años. “Juntémonos a tomar unas birras y miramos esto”, fue la excusa.

Revisaron números, costos y proyecciones y, casi sin planearlo demasiado, se hicieron una pregunta decisiva: ¿por qué no lo hacemos? En ese momento, ambos estaban 100% en relación de dependencia. Nelli había trabajado 10 años en seguros antes de pasar al banco; Mariano también trabajaba en el sector financiero. Ninguno tenía experiencia en la industria alimenticia.

Participaron en el programa Buenos Aires Emprende, destinado a proyectos que se radicaran en la Ciudad de Buenos Aires. Ganaron el financiamiento, lo celebraron, pero al intentar instalar la fábrica chocaron con la realidad: una planta de frituras implica camiones, tierra, efluentes, movimiento constante. “No da una fábrica de papas en Recoleta”, sintetiza Nelli. Tras meses de trámites y trabajo, tuvieron que devolver el premio. Fue el primer golpe fuerte, pero no el último.

Hernán Nelli, uno de los fundadores, dejó el banco después de 15 años para dedicarse de lleno a la empresa que empezó friendo de noche junto a sus socios Augusto Famulari

Decidieron buscar una zona industrial y encontraron un galpón en San Martín. El financiamiento salió de sus propios bolsillos. Si uno ve hoy la línea de producción que procesa 150 kilos por hora, cuesta imaginar que todo empezó con los socios friendo en una freidora similar a la de una cadena de comidas rápidas. De hecho, en la foto del grupo de WhatsApp todavía se los ve a ellos mismos cocinando.

Al comienzo, la empresa convivía con sus trabajos formales. A las seis de la tarde, cuando terminaba la jornada en el microcentro, salían rumbo a San Martín. “Era la batiseñal”, recuerda Nelli. En esa etapa se sumó Marcos, chef y tercer socio, que estaba trabajando como paseador de perros, y aceptó liderar la producción. La primera empleada fue Valeria, que aún continúa en la compañía. Ellos dos sostenían la fábrica durante el día; Mariano y Nelli se sumaban por las noches y fines de semana.

Los primeros productos fueron mandioca y batata. La elección pudo haber tenido un componente personal: la esposa de Mariano es de Misiones, donde la mandioca frita es habitual. En Capital Federal, en cambio, no era común encontrarla. Tampoco había demasiada información sobre cómo producir batata frita en escala. Buscaron referencias y no encontraron casi nada. El proceso fue pura prueba y error: fines de semana de ensayos, ajustes en temperaturas y tiempos, estómagos saturados hasta dar con el punto justo. Así se convirtieron en pioneros en el mercado argentino en chips de batata y mandioca. Luego sumaron remolacha, zanahoria y, a pedido de los canales de venta, papas fritas con sal marina, pimienta negra y una versión Thai, picante pero moderada, pensada para un público adulto que busca sabor sin extremos.

Mientras las grandes marcas invierten en celebridades, Nuestros Sabores creció en ferias y dietéticas, apoyada en el boca a boca y en un packaging ilustrado por artistas emergentes Augusto Famulari

El crecimiento tuvo un punto de inflexión inesperado. En una salida informal, Nelli conoció a una mujer que de casualidad trabajaba en una aerolínea que buscaba un snack no tradicional y libre de gluten para sus vuelos. Una semana después estaban negociando con la entonces LAN, hoy Latam. La planta de Nuestros Sabores es libre de gluten y vegana, una característica que terminó definiendo su identidad. Durante un tiempo, los vuelos ofrecieron pequeños paquetes de batata y mandioca producidos en San Martín.

Ese cliente funcionó como aval ante otros. Si una aerolínea los elegía, era una señal de estándares exigentes. Comenzaron a llamar distribuidores del interior del país y luego llegaron cadenas como Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) y Carrefour. La expansión fue rápida y, en muchos casos, vertiginosa. Nelli atendía pedidos desde el teléfono fijo de su escritorio en el banco, que figuraba como contacto de la fábrica. Decía que sí aunque no hubiera stock. Después cortaba y avisaba: esa noche había que fritar hasta terminar. El pedido salía sí o sí.

El packaging también evolucionó. El primero era casi artesanal: una foto sencilla de un bowl y un envase básico que se cerraba manualmente. Con el tiempo cambiaron el diseño dos veces hasta llegar a la etapa actual, desarrollada junto a Río Estudio. Los envases incorporan ilustraciones llamativas y guiños a referencias argentinas, como paisajes patagónicos o elementos culturales locales. La búsqueda de ilustradores se volvió parte de la estrategia: talentos emergentes que luego dieron el salto a marcas internacionales o a exhibiciones en el exterior.

Producen papas fritas, batatas, mandiocas, galletitas de arroz y pochoclos; la planta, ubicada en San Martín, funciona hoy con producción continua y fuerte automatización Augusto Famulari

Aunque el diseño puede sugerir un producto premium, la política de precios apunta al volumen. “La Argentina, a grandes números, es pobre”, dice Nelli. La ecuación es clara: PxQ. Tal vez no lucirse en el precio unitario, pero vender cantidad.

En 2016, la planta de San Martín se incendió por completo por una desinteligencia entre una máquina y una persona. Se quemaron máquinas, cables y 1500 litros de aceite. Las imágenes llegaron a los noticieros. Por avenida Constituyentes ya se veían las llamas. Lo más grave no era la infraestructura, sino el tiempo sin producir y el riesgo de perder distribuidores. Decidieron no comunicar de inmediato lo ocurrido. Desmantelaron los restos y volvieron a fritar como en los comienzos para cumplir con los pedidos. No perdieron ni un cliente.

La solidaridad fue clave: proveedores que ofrecieron financiamiento flexible, empresas vecinas que ayudaron desde el primer momento, colegas que acercaron sugerencias. Años después, al mirar las fotos del incendio, Nelli se sorprende al verse riendo con sus socios, agotados y con la cara ennegrecida. “Era un incendio como para no volver más. Y volvimos y mejores”, resume.

Hoy Nuestros Sabores emplea entre 15 y 20 personas de forma directa. La planta produce las 24 horas, con fuerte automatización. Además de su marca propia, fabrican para terceros cuando la capacidad lo permite, una estrategia que asegura volumen en momentos de menor demanda y les abre puertas en puntos de venta donde su marca no tendría espacio.

A fines de 2023 incorporaron una línea de tostadas de arroz. Tras seis meses de desarrollo, lanzaron en 2024 una receta vegana, libre de gluten, fuente de fibra y con 50% más proteína que una tostada tradicional, sin octógonos. La innovación constante es parte de su lógica: nuevas variedades, nuevos sabores, lanzamientos periódicos para no quedar atrás.

El canal de dietéticas y tiendas gourmet fue clave para competir sin depender de las grandes superficies Augusto Famulari

La marca nació en ferias y creció sin inversión en publicidad tradicional. El canal de dietéticas y tiendas gourmet, en auge en todo el país, les permitió competir sin enfrentarse directamente con multinacionales que invierten en grandes campañas. Hoy cuentan con unos 230 distribuidores activos en Argentina y exportan a Uruguay y Paraguay. Exploran Bolivia y mantienen conversaciones con supermercados del estado de Río de Janeiro. Por la vida útil de seis meses de sus productos, la estrategia es regional.

Desde una tesis hasta una fábrica que produce sin pausa; desde freír de noche después del banco hasta exportar; desde un incendio devastador hasta la consolidación industrial. Nuestros Sabores atravesó cinco presidencias, cambios económicos y crisis propias. Para Nelli, cada hito —comprar un autoelevador, sumar un camión, cerrar una exportación— es un salto cualitativo que permite dimensionar el camino recorrido. Emprender, dice, es una aventura intensa, pero nunca pensó en volver atrás.