Muertos en vivo: la revolución de los hologramas llega a los recitales

Base Hologram es la compañía que está detrás de las giras virtuales de Whitney Houston, Roy Orbinson y Buddy Holly; el debate ético sobre "la esclavitud fantasma" de los artistas fallecidos

Coachella 2012 incendió internet cuando Snoop Dogg cerró su presentación que hizo olas con un holograma del rapper Tupac Shakur. Los comentarios fueron desde "espeluznante" hasta "asombroso", pero todo lo que podía pensar el veterano del entretenimiento Martín Tudor fue: "¿Y ahora qué?".

"¿Hicieron dos presentaciones y se acabó?", se pregunta Tudor, cuya extensa carrera abarcó desde diseño de luces para shows de Broadway hasta dirigir un grupo de representantes de talento y un sello discográfico. "Ustedes me provocaron, pero ahora quiero ver un show".

Lo que la gente vio en el escenario hace siete años en realidad existe desde hace mucho más tiempo y ni siquiera fue un holograma. La actuación de Tupac fue creada por AV Concepts usando IGN (imágenes generadas por computadora) y los fundamentos de una ilusión que viene del siglo XIX. Madonna y Gorillaz lo usaron en la presentación en los Premios Grammy de 2006, al igual que Al Gore in 2007 en el inicio del concierto a beneficio Live Earth en Tokio. Sin embargo, lo que vio Tudor no fue un truco por única vez. Consideró que había potencial para llegar a algo más profundo del público desarrollando un modelo de negocios sustentable.

En enero de 2018 Tudor, junto con el ex-CEO de Clear Channel Brian Becker, anunció el lanzamiento de Base Hologram, una compañía productora de presentaciones holográficas. Aunque hay competidores en el espacio, como Eyellusion y Hologram USA, Base se ha adelantado a la manada asegurándose los derechos de actuaciones de primer nivel, incluyendo a Roy Orbison, Buddy Holly y la diva de la ópera Maria Callas. El mes pasado la compañía anunció su mayor logro hasta la fecha con una gira de Whitney Houston programada para comienzos de 2020.

Tudor y Becker están aprovechando una demanda en alza de experiencias en vivo que ha ayudado a que las 100 giras de recitales más exitosas alcancen más de US$65.000 millones globalmente, según Pollstar. Además el mercado de la nostalgia no da ninguna muestra de estar en baja. Cuatro de los 10 artistas con mayor recaudación en 2018 fueron tres grupos y una figura "históricos": Eagles, Roger Waters, U2 y los Rolling Stones.

Uno de los principales factores del éxito inicial de Base es su tecnología, una mejora significativa con relación a la presentación en Coachella de Tupac, pero siendo lo suficientemente ágil como para permitir un cronograma de actuaciones relativamente agresivo. Sin embargo, aun con gráficos más definidos y el sello de legitimidad que puede conferirle una gira como la de Houston, Base enfrenta desafíos significativos. No solo tiene que demostrar que esta tecnología naciente puede ayudar a establecer un nuevo tipo de entretenimiento en vivo, sino que además tiene que hacerlo en medio de los cuestionamientos éticos en torno de las presentaciones holográficas de famosos desaparecidos.

Trabajando con la tecnología que hace posible ese tipo de giras, la atención se centró en crear una producción atractiva de larga duración. La compañía madre de Base, Base Entertainment (de la que derivo Base Hologram) tiene 35 años de experiencia produciendo shows en vivo y actualmente produce una cantidad de presentaciones al estilo Las Vegas, como Magic Mike Live.

Las presentaciones de Base son esencialmente actuaciones grabadas en 2D. Pero uno de los principales atractivos de un recital en vivo es eso, que es en vivo. Sea o no que el artista esté cantando o usando vocalizaciones pregrabadas, al menos uno los ve en persona. Base incorpora elementos en vivo a sus producciones (por ejemplo, la gira de Maria Callas es con una orquesta de 50 músicos), pero Becker y Tudor aspiran a reencuadrar la experiencia en vivo en este contexto particular como un híbrido entre una película y una producción teatral.

"Es un show con guion completo. No estamos simplemente replicando un recital. Estamos creando una experiencia de concierto", dice Becker. "Se ve a la imagen holográfica interactuando con la banda o el conductor o cometiendo errores, recibiendo flores, lo que sea. Está todo en el guion y la coreografía y la producción".

Prueba ética

Para crear una producción, Base, por supuesto, tiene que obtener permiso de los herederos del artista, así como los derechos del sello discográfico. Pero el artista no decide. Es más, no es como una grabación de audio o video difundida después de que muere un artista. Las presentaciones holográficas que crean un símil de un artista llevaron al periodista musical Simon Reynolds a acuñar la expresión "esclavitud fantasma". En el momento de la presentación de Tupac en Coachella, un comentario editorial en Billboard sostuvo que "hay belleza en permitir que la música de Pac hable por sí misma y no crear una imagen falsa impuesta a sus sonidos clásicos, simplemente porque no lo vimos a Tupac cuando estaba vivo y queremos verlo ahora".

Cuantos más bemoles haya en la muerte de un artista, tanta más controversia hay acerca de su holograma. Por ejemplo, el recital de Whitney Houston de Base que está por estrenarse ha sido calificado como "de mal gusto y explotador". Dionne Warwick, cantante legendaria por derecho propio y prima de Houston, dice directamente que la idea es "estúpida". La serie Black Mirror, de Netflix, que es siempre la medida de las implicancias de los excesos de la tecnología, intervino en el tema en su nueva temporada, que presenta a Miley Cyrus como una estrella pop cuya imagen holográfica sale de gira cuando ella está en el hospital.

Tudor está lejos de sentirse amilanado o sorprendido por la crítica. De hecho, en el cronograma de presentaciones de la gira incluyó más eventos en Europa exactamente por este motivo.

"Francamente en Europa los públicos son un poco más condescendientes que aquí -dice-. Por lo que pensamos, hagamos las primeras experiencias allí sin estar bajo el microscopio de la prensa de EE.UU. Hay una tendencia general que llega hasta los inicios de la ópera en Europa: la gente tiende a seguir lo que sucede en el extranjero. Por lo tanto pensamos también que si somos aceptados allá, luego se dará aquí. Hasta ahora fue así". "Hemos tenido detractores -reconoce Becker-. Por Dios, si no tuviéramos detractores supongo que no estaríamos haciendo suficiente esfuerzo. Pero de modo abrumador hemos tenido respuestas muy buenas, positivas".

Peter Lehman, director del Centro de Film, Medios y Cultura Popular de la Universidad Estatal de Arizona y autor del libro Roy Orbison: La invención de una masculinidad de rock alternativa, es reconocido como un estudioso del artista, habiéndolo visto frecuentemente en sus presentaciones entre 1964 y 1988. "Los conciertos fueron un gran éxito por la impactante calidad de sonido, incluyendo oír la voz de Roy con casi la misma belleza y potencia que tenía en vida".

Lehman sostiene que el concierto holográfico no debiera verse como una versión menor de un show en vivo o que de algún modo socava el legado de un artista. "Tengan presente que todo lo que Orbison grabó queda sin modificar por el holograma. No se destruye nada, sino que se agrega algo nuevo" dice Lehman.

Uno de los objetivos primordiales de Base es presentar lo que ofrece su compañía como entretenimiento de primera y respetable. Este año Base dejó en suspenso un recital de Amy Winehouse en producción, citando "desafíos y sensibilidades singulares".

"Tenemos que ser auténticos y respetuosos de los artistas con los que trabajamos -dice Becker-. En el caso de Amy, lo que encontramos es que había muchas más cosas complejas y sensibilidades, porque era una gran artista, pero tuvo una vida difícil y una muerte trágica. Y es demasiado pronto para hacer lo que queríamos".

Traducción de Gabriel Zadunaisky