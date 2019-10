José Luis Zito: la empresa detrás de la espuma Rey Momo cumple 50 años

En 1969, fundó Aerolom en el garaje de su abuelo en Lomas de Zamora; para el empresario el éxito está en la constancia

Aunque no lleve corona ni cetro, a José Luis Zito muchas veces le dicen "su majestad". Y es que por donde vaya lo reconocen. Zito es el creador de la inconfundible espuma de Carnaval, el evocador de los juegos de verano, el inventor de Rey Momo, y este año su fábrica de aerosoles cumple 50 años.

Hace exactamente medio siglo, en 1969, en el garaje de su abuelo en Lomas de Zamora, Zito fundó Aerolom, la empresa detrás de la fabricación de la espuma de nieve Rey Momo. El negocio lo inició recuperando envases de la quema y su primera empleada fue su mamá. Después se le sumó su esposa, que iba los fines de semana a etiquetar los envases. Hoy la empresa tiene 60 trabajadores, a los que se le añaden 25 más durante la temporada alta; su planta de producción tiene 25.000 metros cuadrados y este año la empresa estima facturar 9 millones de dólares.

Parte de ese crecimiento fue empujado por su producto estrella: la espuma Rey Momo, que comenzó a fabricar por una casualidad. Lo habían invitado a una fiesta de fin de año, donde una empresa química presentó una nieve de Carnaval que resultó ser un fracaso. El producto no tenía el aspecto que debía tener, por lo que la empresa les entregó la fórmula del ensayo a los asistentes. Ahí mismo a Zito se le ocurrió adaptar la fórmula a sus deseos. "Le puse Rey Momo, porque es el rey de la burla y la diversión de la mitología griega", explica.

Zito tiene un bigote particular, y por donde camina la gente lo distingue, aunque no precisamente por sus facciones. Es que el creador de la espuma de nieve usa remeras con la imagen del rey carnavalesco que aparece en los envases, lleva pines y pega calcomanías de la cara visible de la marca donde puede. "Mis hijos me dicen que a mí me comió el personaje", admite Zito. Para el empresario es común que lo presenten como Rey Momo, o que sus amigos y en las cámaras de comercio lo conozcan como "su majestad". Una vez un policía lo paró para un control de tránsito y a él la faltaba una documentación. Cuando el agente vio la calcomanía que tenía pegada en el auto, le dijo "¡Usted es el Rey Momo!" y no le pidió ningún papel más. "¡Pasa que el Rey Momo tiene mucha chapa!", reconoce Zito.

Zito se ríe cuando evoca sus anécdotas. "Una cosa es decir que hacés Rey Momo y otra bien diferente sería decir que hace 50 años tengo una funeraria. Lo mío siempre produce una sonrisa", define.

Hoy Zito tiene 73 años y al igual que cuando tenía 23, va todos los días a su empresa. "Para mí es un placer, porque voy a divertirme y a compartir con la gente", asegura. Cuando se le pregunta por qué sigue yendo todos los días a la fábrica, redobla: "Cualquier inspección que venga, estoy yo para recibirlos, no me escapo". El empresario se jacta de que su compañía nunca cambió de razón social ni se presentó a convocatoria por quiebra. "En estos 50 años, lo importante es que he soportado varias crisis. El éxito está en la constancia", afirma.

En la actualidad la planta tiene tres líneas de producción: la cosmética, la industrial y la de cotillón. Entre sus productos más conocidos está la famosa espuma de Carnaval, mousse para el cabello, sprays lavables que tiñen el pelo, lubricantes y pinturas en aerosol, serpentinas, trompetas y fijadores. Además la empresa exporta a Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia.

Anualmente la empresa fabrica 18 millones de unidades, de los cuales el 40% es solo de Rey Momo. En la línea cotillón, donde está incluido el aerosol de espuma, representan el 60% del mercado, mientras que en la industrial un 20%.

