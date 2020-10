SOLICITADA. Abramos las puertas de los shoppings del AMBA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 12:42

Solicitamos la apertura de los shopping centers en el AMBA.

Estamos preparados para hacerlo cumpliendo estrictos protocolos con aforos y distancia social.

Estamos capacitados.

Un millón de familias forman parte de la moda argentina.

Naum, Ayres, Clara Ibarguren, Como quieres, Delsey, Dr. Martens, Sweet, Justa Osadía, Yagmour, Billabong, Broer, Cuesta Blanca, Taverniti, Desiderata, Sastrería Gonzalez, Ginebra, Grisino, Cenidor, John L Cook, Vitamina, 47 Street, Prüne, Rapsodia, Rip Curl, Little Akiabara, Akiabara, Portsaid, Perramus, Cheeky, La Martina, Cristobal Colon, Caro Cuore, Herencia, Kosiuko, Bensimon, Ay Not Dead, Lacoste, Baby Cottons, Midway, Mancini, Kimeika, María Rivolta, Mimo & Co., Morph, Denim Old Bridge, Peter Kent, Prototype, Simones, XL, Amphora, Claudia Adorno, Estancias, Grimoldi, Uma, Cher, Devré. Muaa, Swim Days, Naíma, Garçon García, Juanita Jo, Bolivia, Las Pepas, Awada, Wanama, Blaquè, Tascani, DC, Macowens, Heidi Clair, Calandra, Roxy, Tucci, Jazmin Chebar, Quiksilver, Ver, Cardón, Azzaro, Gola, Etiqueta Negra, VZ, Key Biscayne, Allo Martínez, Grid, Bolt, Melissa, Birkenstock.

