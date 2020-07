Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2020 • 14:35

Las restricciones impuestas por la cuarentena del coronavirus en el país ocasionaron múltiples modificaciones en los hábitos de compra de las personas y por consiguiente, en la modalidad de ventas de las empresas. Muchas se encontraron de frente con la oportunidad de reinventarse y crear soluciones on demand. Tal es el caso de Patagonia Flooring, empresa líder en la comercialización de pisos y revestimientos naturales, que inició nuevas estrategias para no solo mantener la relación, sino también incrementar la relación con sus clientes, y preservar su salud.

Con el objetivo de potenciar su modelo de negocios durante estos tiempos y brindar un servicio personalizado, la empresa creó Patagonia Flooring In Situ , un novedoso sistema para llevar todos los productos de la marca a la comodidad del hogar. Esta alternativa surgió en los primeros días de la cuarentena, luego de que el rubro de la empresa fuera exceptuado del aislamiento social, preventivo y obligatorio: "Abrimos la fábrica con todo el entusiasmo del mundo y nos dimos cuenta de que no había gente en las calles. Por tanto, tuvimos que buscar la manera de reinventarnos e ir a buscar a los clientes", recuerda Kevin Saramaga, Director Operativo de Patagonia Flooring.

La modalidad es muy simple: luego de comunicarse vía WhatsApp (1153171341) o por mail (insitu@patagoniaflooring.com) con la empresa, al cabo de 24 horas, un director comercial se acerca al domicilio del interesado, con un carry on donde lleva todas las muestras de los revestimientos y pisos de madera. "Tuvimos muy buena aceptación por parte de los clientes, y superó nuestras expectativas. Sin dudas es un cambio que llegó para quedarse y hoy se transformó en nuestro principal canal de ventas", asegura Saramaga.

Gracias a este sistema, la empresa pudo repuntar sus ventas. Además, se vieron beneficiados por los cambios de hábitos de las personas durante la cuarentena: "Muchos entendieron que ya no podrán volver a las oficinas tradicionales y que pasarán la mayor parte del tiempo en sus casas, por eso se incrementó la demanda de todos nuestros productos, ya que al estar más tiempo en el hogar deciden hacer cambios o remodelaciones que siempre se postergaban", explica el Director Operativo.

Incluso, a raíz de esta nueva modalidad de ventas, la empresa inició un programa intensivo de capacitación e incorporación de personal, en la parte profesional y técnica, como también en higiene y seguridad para sumarse a los equipos que realizan las visitas a domicilio. "Esta es nuestra apuesta al futuro y queremos brindar un servicio de calidad", detalla Saramaga. Con respecto a los protocolos de salud e higiene, el Director Operativo asegura: "Previo a cada visita, se desinfectan los muestrarios con alcohol en gel y los asesores comerciales están obligados a hacer el cambio de barbijo con cada cliente. También, las reuniones se hacen en espacios abiertos de las casas, para minimizar cualquier riesgo que se genere. Una parte de la venta es a futuro, porque aún hay lugares donde no se pueden instalar los pisos, pero cuando se pueda seguiremos el mismo protocolo con todas las precauciones".

La otra estrategia para enfrentar los cambios de hábitos y que resultó también muy exitosa, fue el Programa Génesis, que agrega un paquete de servicios que se suma al de ventas In Situ. Es el primer servicio profesional de calidad y con garantía para la renovación y restauración de pisos en Argentina. Para llevarlo a cabo, Patagonia Flooring se asocio con la empresa sueca Bona, líder mundial en renovación y restauración de superficies de madera, que con una tecnología de avanzada y máquinas especiales pueden transformar el aspecto de los pisos, no sólo borrando las imperfecciones y daños producidos por el desgaste de los años, sino también pudiéndole cambiar la textura, el color y el look. Además, los productos de Bona no sólo garantizan acabados duraderos sino también que es un proceso 99% libre de polvo.

Finalmente, la innovación más importante que potenció el In Situ de Patagonia Flooring fue la aplicación móvil Patagonia Flooring Live . La app permite sacar fotos de los ambientes a remodelar y probar en el acto como se verán los diferentes pisos y revestimientos, sin salir de su casa. "Si bien veníamos trabajándola desde hace dos años con ambientes predeterminados, hoy sumamos la toma de fotografías en la casa del cliente para poder visualizar los pisos in situ. Permite probar los diseños con la decoración de tu hogar. Es mucho más práctico que ir al local a ver muestras y tableros", afirma Saramaga.