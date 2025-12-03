LA NACION

Cuánto ganan los supervisores en diciembre, con el aguinaldo

La primera categoría de trabajadores tiene un incremento del 1,3% en el último mes del año; cómo es la entrega del bono extraordinario y cuándo se paga el aguinaldo

El salario de diciembre de los supervisores se cobra con el aguinaldoArchivo

Los supervisores que se desempeñan en casas particulares reciben en diciembre una actualización salarial del 1,3%, a la que se suma un bono extraordinario, establecido en el más reciente acuerdo paritario para los trabajadores del sector, y el pago de la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) o aguinaldo.

Los supervisores tienen en diciembre un aumento del 1,3%
Los supervisores tienen en diciembre un aumento del 1,3%Zolvers

De esta manera rigen nuevos valores básicos para las distintas categorías de empleados de casas particulares y, aunque aún no fue difundida la grilla oficial, es posible calcular los montos para el último mes del año, considerando que el ajuste se realiza sobre el salario de septiembre.

Cabe aclarar que el incremento total es del 2,7%, y se dividió en dos entregas: un 1,4% que corresponde a noviembre; y un 1,3% para el mes de diciembre.

A su vez, el acuerdo que aún no fue publicado en el Boletín Oficial, pero del que formaron parte representantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares e integrantes de la Secretaría de Trabajo, que depende del ministerio de Capital Humano, incluye la distribución de bonos durante tres meses, cuyo monto varía según la cantidad de horas trabajadas.

Salario por hora de los supervisores en diciembre 2025

A la espera de la nueva grilla con los valores específicos del último mes del año, LA NACION realizó un cálculo estimado de lo que percibirán los trabajadores, cuando se incluya el 1,3% de aumento de diciembre, a liquidarse en enero:

CategoríaSalarios básicos por hora
SUPERVISORES
con retiro
$3,782.66
sin retiro
$4,142.97

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Salario mensual de los supervisores en diciembre de 2025

En diciembre, quienes trabajan con un esquema mensual cobran los siguientes montos:

CategoríaSalario mensual
SUPERVISORES
con retiro
$471,877.47
sin retiro
$525,618.83

Estas cifras están destinadas a los trabajadores comprendidos en el régimen establecido por la ley n° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Los valores precedentes responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá además abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

El salario por hora y mensual de los supervisores
El salario por hora y mensual de los supervisoresShutterstock

De cuánto es el bono a supervisores y cuánto dura

El acuerdo paritario para el servicio doméstico incluye un bono extraordinario que se entrega en noviembre, diciembre y enero de 2026.

La cifra de este concepto varía según la cantidad de horas trabajadas, de acuerdo al siguiente esquema:

  • De cero a 12 horas semanales: $6000
  • De 12 a 16 horas semanales: $9000
  • Más de 16 horas semanales: $14.000

Se trata de una suma no remunerativa por única vez, que queda a cargo del empleador y se abona en tres meses consecutivos, finalizando en enero del año próximo.

Cuándo cobran el aguinaldo los supervisores del servicio doméstico

Por su parte, el pago del aguinaldo está previsto por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves, aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.

El aguinaldo de la segunda parte del año se calcula tomando el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el semestre de julio a diciembre.

En tanto, si un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.

