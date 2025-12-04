Cuánto cobran los caseros en diciembre con el aguinaldo

Los caseros reciben en el último mes de 2025 un incremento del 1,3% en sus salarios, producto del más reciente acuerdo paritario para los empleados del servicio doméstico, que incluye un bono por única vez, a entregarse en tres meses consecutivos, y el pago de la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) o aguinaldo.

El salario de los caseros en el mes de diciembre de 2025 Kikinunchi - Shutterstock

Este mes impacta el último tramo de aumentos acordado en la última reunión entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares e integrantes de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano. Además, en diciembre se distribuye una suma extraordinaria, en concepto de bono, cuyo monto varía según las horas trabajadas y el pago de la segunda cuota del aguinaldo 2025.

Esta suba se verá reflejada en el salario de los caseros, que constituyen la tercera categoría de trabajadores y que realizan tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Salario por hora de los caseros en diciembre 2025

A la espera de la nueva grilla con los valores específicos del último mes del año, LA NACION realizó un cálculo estimado de lo que percibirán los trabajadores, cuando se incluya el 1,3% de aumento.

Para la liquidación salarial de las personas que están contratadas por horas o por jornada se toman como referencia los siguientes valores mínimos:

Por hora: $3382,93

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Sueldo mensual de los caseros en diciembre 2025

En diciembre, quienes trabajan con un esquema mensual reciben el siguiente monto de referencia:

Mensual: $427.730,74

Estas cifras están destinadas a los trabajadores comprendidos en el régimen establecido por la ley n° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Los valores precedentes responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá además abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

De cuánto es el bono y hasta cuándo de paga

El acuerdo paritario para el servicio doméstico incluye un bono extraordinario que se entrega en noviembre, diciembre y enero de 2026.

La cifra de este concepto varía según la cantidad de horas trabajadas, de acuerdo al siguiente esquema:

De cero a 12 horas semanales: $6000

De 12 a 16 horas semanales: $9000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Se trata de una suma no remunerativa por única vez, que queda a cargo del empleador y se abona en tres meses consecutivos, finalizando en enero del año próximo.

Así es el bono para los caseros, según las horas trabajadas Archivo Revista Jardin

Cuándo cobran el aguinaldo los caseros

Por su parte, el pago del aguinaldo está previsto por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves, aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.

El aguinaldo de la segunda parte del año se calcula tomando el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el semestre de julio a diciembre.

En tanto, si un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.