SUAF: cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en noviembre 2025
Las asistencias sociales cambian su valor este mes, por la actualización por IPC; cómo queda cada prestación con el aumento
Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen un incremento en noviembre del 2,08%, debido a que es una de las prestaciones que se actualizan de manera mensual, de acuerdo al más reciente índice de inflación.
En noviembre, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cómo quedan las Asignaciones Familiares en noviembre 2025
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. En tanto, también es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.
Con el reajuste mensual, así quedan las Asignaciones Familiares en noviembre 2025:
Asignación Familiar por Hijo
- Ingreso Grupo Familiar hasta $891.041: $59.836,04
- Ingreso Grupo Familiar entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.358,49
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.405,66
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.586,18
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
- IGF hasta $891.041: $194.845,72
- IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86
- IGF desde $1.306.800,01: $86.993,49
Cónyuge
- IGF hasta $4.718.516: $14.509,56
Maternidad
- Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento hasta $4.718.516: $69.747,31
- Adopción hasta $4.718.516: $417.068,07
- Matrimonio hasta $4.718.516: $104.441,33
Prenatal
- Ingreso Grupo Familiar hasta $891.041: $59.836,04
- Ingreso Grupo Familiar entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.358,49
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.405,66
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.586,18
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
