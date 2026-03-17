Asignación Universal por Hijo: de cuánto es la AUH en abril de 2026 con el aumento confirmado

Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) reciben un incremento en abril, correspondiente al último porcentaje de inflación publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

La Anses distribuye la AUH con el nuevo aumento Leandro Garcia

En abril se aplica una suba del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. De esta manera, las AUH del tercer mes del año, al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, aumentan respecto del valor de referencia del mes anterior.

Esta actualización abarca a los titulares de la AUH, prestación destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

De cuánto es la AUH en abril 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $109.332,48 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $356.001,90 Asignación por Embarazo $109.332,48

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Como los reajustes toman como referencia el último registro difundido del IPC, que se publica 15 días después del mes analizado, el porcentaje de incremento en las prestaciones impacta en la liquidación de haberes del mes siguiente. Esto quiere decir que hay dos meses de rezago entre la fecha de cobro y el porcentaje de referencia del Indec.

Los valores exactos de la AUH de abril de 2026

Cómo presentar la Libreta AUH

Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH