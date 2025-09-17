Subastan autos y camionetas desde $750.000: cómo conseguir estos vehículos a través de un remate del Banco Ciudad

El Banco Ciudad, junto a la Dirección General Gestión de la Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exhibe lotes de vehículos y camionetas para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del lunes 6 de octubre de 2025.

Los modelos que se subastan el 6 de octubre

La subasta del Banco Ciudad permite adquirir automóviles y camionetas de su flota —todos sin funcionamiento— desde $750.000 y de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 11 y las 14.45 del lunes 6 de octubre, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben inscribirse en la pestaña oficial del evento, así como dentro de los lotes en los que quieren participar. Asimismo, al momento de inscribirse, se deberá acreditar haber constituido, hasta 48 horas hábiles antes de la fecha de la subasta, una garantía por la suma equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote.

El Banco Ciudad pone a disposición del público una subasta de autos y camionetas Telam

Cómo ver los autos y camionetas de la subasta

Las personas que deseen ver personalmente los lotes tendrán la posibilidad de presentarse a la instancia de exhibición de la subasta, que se lleva a cabo el 29 de septiembre, de 10 a 13, en Colectora General Paz Este y Avenida Roca; y en Avenida Emilio Castro 7680, según el lote.

El sitio de las subastas muestra en detalle los vehículos que están disponibles para ofertar. En la lista hay 45 rodados de distintas características, entre los que aparecen automóviles y camionetas de las marcas Mercedes Benz, Volkswagen, Ford, Peugeot y Citroën. Ninguno está operativo al momento, pero pueden ser una oportunidad para quienes pretendan restaurarlos o simplemente precisen los repuestos. Al seleccionar un lote, la descripción lista las partes que mantiene el modelo.

Los autos y camionetas que subasta el Banco Ciudad

Algunos de los vehículos que remata la entidad, bajo la subasta Nº 3726, son:

Automóvil Peugeot 408, modelo 2016 , sin funcionar. Tipo sedán. Precio base: $3.500.000.

, sin funcionar. Tipo sedán. Precio base: $3.500.000. Camioneta Citroën Berlingo, modelo 2018 , usado, sin funcionar. Tipo furgón. Precio Base: $2.250.000.

, usado, sin funcionar. Tipo furgón. Precio Base: $2.250.000. Camioneta Mercedez Benz Sprinter, modelo 1999 , usado, sin funcionar. Tipo furgón. Precio Base: $1.950.000.

, usado, sin funcionar. Tipo furgón. Precio Base: $1.950.000. Automóvil Volkswagen Bora, modelo 2012 , usado, sin funcionar. Tipo sedán. Precio base: $3.000.000.

, usado, sin funcionar. Tipo sedán. Precio base: $3.000.000. Un automóvil Ford Focus, modelo 2013 , usado, sin funcionar. Tipo sedán. Precio Base: $3.000.000.

, usado, sin funcionar. Tipo sedán. Precio Base: $3.000.000. Un automóvil Citroën C4, modelo 2013, usado, sin funcionar. Tipo sedán. Precio Base: $3.000.000.

¿Cómo participar y cómo se llevará a cabo la subasta?

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad .

. Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

a la que quieras acceder y suscribirse a la misma. Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Tutorial De Subastas Del Banco Ciudad

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar que las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.