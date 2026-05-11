Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo una semana complicada dentro de la casa, tras la partida de Yipio. Hoy saldrá un participante por la decisión del público: Danelik, Emanuel, Cinzia, Zunino y Daniela están nominados.

Yipio de Gran Hermano le comunicó la noticia a sus compañeros

Quién se va de Gran Hermano este lunes 11 de mayo

La audiencia está muy dividida, pero la eliminación parecería estar entre Danelik, Dani y Zunino. En un primer lugar, la encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno reveló que sus seguidores están mayormente en contra una de las mujeres: De Lucía sumó el 35,4%, mientras que Franco acumuló el 32,8% y Galazan tuvo el 27,1% sobre 12631 votos.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Dani, aunque está todo muy apretado Captura X (@fedeebongiorno)

Esta encuesta anticipó que el mano a mano podría ser entre Dani y Zunino, y luego llegó el usuario @TronkOficial en X y sus números parecen dejar en claro cómo será la definición. En este caso, De Lucía se mantuvo como la favorita a irse con el 45,6% de los 4631 votos, mientras que Franco se llevó el 32,9% y Danelik obtuvo el 19,4%.

El público de Tronk también quiere que se vaya Dani Captura X (@TronkOficial)

De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición por la permanencia con varias mujeres como protagonistas, donde todo parece indicar que Dani terminará por abandonar la casa. Así, se pondría fin a la seguidilla de eliminaciones masculinas que comenzó tras la salida de Lola Tomaszeusky, ya que se fueron Martín Rodríguez, Brian Sarmiento y Nazareno Pompei.

Quiénes siguen en Gran Hermano 2026

Los participantes que siguen en competencia son:

Franco Zunino

Yanina Zilli

Luana Fernández

Tamara Paganini

Danelik Galazán

Eduardo Carrera

Daniela De Lucía

Manuel “Manu” Ibero Durigon

Jennifer Galvarini

Grecia Colmenares

Emanuel Di Gioia

Juan Ignacio Caruso

Lola Poggio

Catalina “Titi” Tcherkaski

Gladys “La bomba tucumana”

Cinzia Francischiello

Quiénes siguen en Gran Hermano 2026 Captura Telefe

Hasta el momento, ya son varios los concursantes que salieron expulsados del juego por el voto de la gente. Ellos son Nazareno Pompei, Solange Abraham, Brian Sarmiento, Martín Rodríguez, Gabriel Lucero, Tomás “Tomy” Riguera, Carla “Carlota” Bigliani, Nicolás “Nick” Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Lola Tomaszeuski.

Además, hay varios participantes que abandonaron la competencia, como son Yisela “Yipio” Pintos, Andrea Del Boca, Jessica Maciel y Divina Gloria y Jenny Mavinga.

Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15. La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO. Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Santiago del Moro es el conductor de Gran Hermano

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma Prime Video integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.

Por su parte, los canales oficiales de YouTube y Twitch bajo el nombre de Streams Telefe ofrecen una cobertura complementaria. Este espacio digital presenta las reacciones en vivo de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros creadores de contenido.

En qué canal se puede ver Gran Hermano

La sintonía de la competencia varía según el proveedor de servicios de televisión por cable que posea el usuario. Las principales operadoras del mercado argentino ya definieron las ubicaciones en sus respectivas grillas:

DirecTV: canal 123 y 1123 en su versión de alta definición.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001.

Cómo votar en Gran Hermano

En este caso, para participar hay que votar al concursante que se quiere dejar en la casa, es decir, darle un voto positivo. Así, se debe enviar GH al 9009 o ingresar a ghglobal.ar para ejercer la elección.