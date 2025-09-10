Subastas del Banco Ciudad: cómo comprar instrumentos baratos

El Banco Ciudad, en conjunto con ARCA (Agencia de Recaudación y control Aduanero), exhibe lotes de instrumentos musicales para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del jueves 18 de septiembre de 2025.

Los lotes de la subasta incluyen, mayormente, guitarras

La subasta del Banco Ciudad permite adquirir guitarras y micrófonos, con un precio base que parte de los $16.000 y de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 12.00 y las 12.50 del jueves 18 de septiembre, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

Las personas que deseaban ver personalmente los lotes de instrumentos tuvieron la posibilidad de presentarse a la instancia de exhibición de la subasta, que se llevó a cabo el pasado 8 y 9 de septiembre, en Peltier 721, Mendoza.

El sitio de las subastas muestra en detalle los instrumentos que están disponibles para ofertar. En la lista hay 10 artículos entre los que se destacan guitarras y micrófonos de distintas características, entre los que aparecen modelos de las marcas Fender, ESP, Godin, Takamine, Mercury, entre otros.

Cabe aclarar que en todos los casos se trata de productos que tributan IVA (Impuesto al Valor Agregado) con alícuota del 21% sobre el precio de venta.

Uno de los modelos de guitarras que subasta el Banco Ciudad

Las guitarras y micrófonos que subasta el Banco Ciudad

Algunos de los instrumentos que remata la entidad, bajo la subasta Nº 3712, son:

Guitarra Eléctrica ESP, modelo Vietnam. Precio base: $250.000

Guitarra Godin Multiac. Precio base: $200.000

Guitarra Takamine, modelo GC3CE-NAT. Precio base: $16.829

Bajo Marca Fender, modelo jazz bass. Precio base: $250.000

Dos cabezales móviles, marca AMK, modelo beam. Precio base: $300.000

Micrófono marca Shure, modelo SM58PGX2. Precio base: $110.000

Guitarra electrica Mercury, amplificador y micrófono marca Shure. Precio base: $360.000

¿Cómo participar y cómo se llevará a cabo la subasta?

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad .

. Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

a la que quieras acceder y suscribirse a la misma. Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Tutorial De Subastas Del Banco Ciudad

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto ytendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar quelas ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.