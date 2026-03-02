Subastas del Banco Ciudad: cómo comprar celulares desde $700.000

El Banco Ciudad y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados exhibe lotes de celulares para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del viernes 27 de marzo.

La subasta del Banco Ciudad permite acceder a teléfonos, con un precio base que parte de los $700.000 y otras opciones de $750.000, de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 11 y las 15.30 horas del viernes 27 de marzo, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

Las subastas de celulares

Los teléfonos que subasta el Banco Ciudad

Algunos de los vehículos que remata la entidad, bajo la subasta Nº 3825, son:

Samsung : diecisiete celulares modelo A 22, cuatro celulares modelos A-23 y un celular A-21S. En este lote, tienen baterías colocadas (sin controlar), son usados, con algunos deterioros o roturas, y su funcionamiento está sin controlar. Precio base: $700.000.

El Banco Ciudad realiza el remate el 27 de marzo Gentileza

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad.

Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Tutorial De Subastas Del Banco Ciudad

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar que las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.