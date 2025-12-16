Vacunos: oferta moderada y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy, martes, en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso moderado de 6996 vacunos, ingresados en 182 camiones jaula. Las ventas tuvieron una demanda sostenida para la hacienda general y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad. El Índice General bajó un 2,3% al pasar de $3417,118 a $3338,582, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,68% al pasar de $3958,094 a los $3812,346.

Los novillos, con 712 cabezas, representaron el 10,21% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4400 con 501 y con 531 kg; $4300 con 442 y con 448 kg, y $4200 con 472 kg. Por las mejores vacas se pagó $3500 con 432 y con 446 kg; $3200 con 451, 493 y con 530 kg, y $3100 con 559 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4720 con 320 kg; $4620 con 382 kg, y $4500 con 404 kg, y en vaquillonas, $4700 con 293 kg; $4340 con 355 kg, y $4100 con 400 kg.

El detalle de venta fue 712 novillos; 1789 novillitos; 1765 vaquillonas; 1998 vacas; 398 conservas; y 314 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3338,582, mientras que el peso promedio general resultó de 427 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3812,346. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3812,348. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3884,623. Base 15 cabezas.

Aguirre Urreta Jorge SA: (32) Campomar v. 32, 510 kg a $2800. Asoc. de Coop. Argentinas: (364) A.C.A. nt. 89, 366 a 4350; 90, 361 a 4400; Doumecq Miliu v. 15, 525 a 2700; Liquidamber vq. 17, 354 a 4300. Balcarce y Cía. SRL: (73) Los Cuatro Vientos vq. 16, 426 a 2300. Blanco Daniel y Cía. SA: (918) Agropecuaria Las Marías nt. 82, 324 a 4600; vq. 58, 322 a 4400; Carelli n. 16, 435 a 3500; Da-Nes nt. 116, 359 a 4500; vq. 34, 334 a 4400; 80, 314 a 4600; Don Eladio v. 15, 489 a 3000; Enjonor nt. 25, 367 a 4500; vq. 25, 318 a 4500; Ambrosino e Hijos vq. 23, 341 a 4400; Grupo D y V vq. 60, 358 a 4300; Lacau v. 25, 672 a 1600; Panontini nt. 30, 410 a 4400; Pittameglio vq. 35, 385 a 4100; 35, 348 a 4300; Juaristi nt. 20, 346 a 4600; vq. 49, 313 a 4500; Tus vq. 20, 351 a 4300; Viola nt. 20, 341 a 4700. Brandemann Consignataria SRL: (148) El Mate de Ameghino nt. 22, 355 a 4200; La Dormida vq. 17, 345 a 1500; v. 15, 450 a 1900; 40, 460 a 2000.

Colombo y Colombo SA: (134) Deagro vq. 21, 425 a 1600; Permigeat vq. 15, 395 a 2050; Rincón de la Laguna vq. 29, 363 a 4200; Santa Maura Sur v. 16, 469 a 2000. Colombo y Magliano SA: (363) Agro Nensenada n. 16, 438 a 4200; Est. El Jabalí vq. 15, 393 a 3150; Grupo Constr. Bs. As. Rosario v. 21, 526 a 2710; Iglesias n. 16, 548 a 4000; La Estelita vq. 27, 307 a 3900; 51, 300 a 4160; 18, 300 a 4660; Manente v. 16, 472 a 2620; vq. 16, 418 a 2720. Consignataria Blanes SRL: (154) Coelho vq. 22, 348 a 4100; 17, 314 a 4200; García vq. 42, 370 a 4200; Gil v. 19, 497 a 2800. Consignataria Melicurá SA: (174) Estab. Los Manantiales vq. 15, 446 a 3500; Goñi vq. 15, 395 a 3100; Kiwi Criollo vq. 18, 336 a 2300. Crespo y Rodríguez SA: (17) Franco nt. 17, 410 a 3400.

Dotras, Ganly SRL: (170) Ganadera Nahuel Mapa vq. 31, 360 a 4200; Gaviña vq. 31, 368 a 3000; 15, 378 a 3200; Multiagro Manati Olivarra v. 17, 445 a 2500; 15, 507 a 2800; Paletta vq. 17, 344 a 4400. Ferias Agroazul SA: (178) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 29, 377 a 4050; Juan Pedro v. 34, 506 a 2900; La Juanita de Barreto v. 30, 448 a 1850; Suárez vq. 48, 348 a 4000. Gahan y Cía. SA: (80) Arana n. 19, 397 a 2500; Areco nt. 15, 370 a 4370; Land-Management nt. 17, 310 a 4400. Ganadera Salliqueló SA: (52) Bertu vq. 28, 413 a 2800. Gogorza y Cía. SRL: (99) Agrop. El Socorro v. 39, 531 a 2300; Bellesi v. 21, 470 a 2200. Irey Izcurdia y Cía. SA: (80) Parissia nt. 21, 406 a 4350; 25, 365 a 4550. Iriarte Villanueva Enrique SA: (56) Crilime n. 15, 620 a 2950; Nueve Leguas nt. 30, 410 a 3800. Jáuregui Lorda SRL: (249) Baldi vq. 19, 329 a 4500; Battaglia nt. 16, 320 a 4720; Ciurlandi v. 24, 532 a 2900; Hourcade vq. 15, 405 a 2650; Mugnaga vq. 16, 400 a 2320.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (73) Riglos v. 20, 453 a 2800; Zajaco nt. 19, 402 a 3500. Lartirigoyen & Oromí SA: (221) Choike nt. 18, 382 a 3800; Sastre Inchauspe vq. 19, 368 a 4200; 50, 342 a 4300; Trezza y Cono vq. 15, 400 a 4100. Llorente-Durañona SA: (80) Don Alberto vq. 29, 372 a 3750; Est. La Invernada Agropecuaria v. 25, 498 a 2900. Madelan SA: (38) Schenkel vq. 18, 432 a 3500. Martín G. Lalor SA: (125) Naiquel vq. 15, 455 a 2600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (428) Agrop. Las Coloradas vq. 90, 332 a 3450; 40, 301 a 3650; Batlle v. 28, 511 a 2800; Fundación Funisal nt. 17, 391 a 4300; 17, 379 a 4400; 19, 360 a 4430; 38, 358 a 4460; vq. 18, 306 a 4530; La Susana de Incaurgarat vq. 16, 366 a 1500.

Monasterio Tattersall SA: (1191) Agropaso nt. 15, 413 a 3700; Algarra Hnos. nt. 60, 390 a 4450; Arandu vq. 26, 405 a 1600; v. 29, 482 a 2200; 28, 524 a 2400; 16, 538 a 2500; Calcagno Giovo vq. 17, 333 a 4300; Camafer nt. 32, 399 a 4450; 33, 365 a 4500; Campomax n. 18, 461 a 3600; nt. 17, 425 a 3900; Ercom nt. 15, 395 a 4300; Exportlan n. 31, 514 a 4400; Iglesias v. 15, 510 a 3050; Ipsden nt. 15, 358 a 4500; 18, 306 a 4650; Kees vq. 23, 381 a 4320; La Gueya vq. 33, 336 a 4350; 20, 302 a 4500; 37, 295 a 4600; La Hormiga vq. 21, 420 a 2200; v. 23, 457 a 2300; Martín vq. 15, 355 a 4340; 15, 334 a 4370; 18, 327 a 4500; Maschio nt. 34, 398 a 4300; Villar vq. 27, 302 a 3900. Nieva H. y Asociados SRL: (73) Issaly Hnos. v. 15, 458 a 2700; Zanelli nt. 18, 398 a 2500. Pedro Genta y Cía. SA: (107) La Maruja v. 42, 455 a 1975; 28, 446 a 1980; R V Hijos v. 25, 549 a 2300.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (30) Cibus Argentina v. 21, 565 a 2200. Wallace Hermanos SA: (50) Ruquet vq. 17, 324 a 4350.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (44); Campos y Ganados SA (21); Casa Massola SA (6); Casa Usandizaga SA (101); Gananor Pujol SA (14); Goenaga Biaus SRL (51); Gregorio Aberasturi SRL (17); Harrington y Lafuente SA (40); Heguy Hnos. y Cía. SA (2); Santamarina e Hijos SA (16); Umc SA (22).