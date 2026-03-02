Durante marzo de 2026, los jubilados y pensionados pueden acceder a diversos beneficios de Anses en supermercados. El nivel de ahorro dependerá específicamente del comercio y del tipo de producto que se compre.

De acuerdo a la información provista por el Ministerio de Capital Humano, las promociones para adultos mayores alcanzan a 7000 establecimientos comerciales, con beneficios económicos s los que se accede mediante tarjetas de débito.

Supermercados con descuentos para jubilados: el listado completo y cuánto te reintegran

Comercio Descuento Tope Disco, Jumbo, Vea 10% en todos los rubros (incluye carnes) +20% en perfumería y limpieza Sin tope Coto, La Anónima, Super CAS/FASA 10% en todos los rubros Sin tope Josimar 15% en todos los rubros Sin tope Carrefour 10% en todos los rubros Tope: $35.000 Día 10% en todos los rubros Tope: $2000 por transacción (reintegro) Changomas 10% en todos los rubros Tope $1000 por transacción y $15.000 mensual Toledo 20% en todos los rubros Sin tope Otros comercios adheridos 10% en todos los rubros Tope $1000 por transacción

Quiénes pueden acceder a los descuentos en supermercados

Los descuentos serán para todos los jubilados y pensionados, sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes. Para acceder a estos beneficios en los comercios adheridos, solo hace falta pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión. De esa forma, se aplicará automáticamente el descuento a la compra.

Los beneficios bancarios para jubilados y pensionados de la Anses

Además, está vigente una serie de beneficios que ofrecen los distintos bancos a jubilados y pensionados de Anses:

Banco Nación : si se cobran los haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, se obtiene un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en las compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

: si se cobran los haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, se obtiene un (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en las compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Banco Galicia: si se cobran los haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, se obtiene hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

si se cobran los haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, se obtiene hasta un en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas). Banco Supervielle : si se cobran los haberes por el Banco Supervielle, se accede a un 20% de descuento en las compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, se obtiene un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles.

: si se cobran los haberes por el Banco Supervielle, se accede a un en las compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, se obtiene un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles. Banco Provincia: si se cobran los haberes por el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) se obtiene un descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). Este descuento es adicional a otras promociones.