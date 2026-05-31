Resultados en Colombia: quién va ganando las Elecciones 2026 para presidente
Ya cerraron las urnas en Colombia y comenzó el conteo oficial de votos para definir quién sucederá a Gustavo Petro en la presidencia
Primeros datos oficiales: quién gana las elecciones en Colombia 2026
Con los primeros datos preliminares ingresados al sistema de la Registraduría Nacional, la tendencia marca los siguientes porcentajes para los candidatos que continúan en carrera presidencial:
- Iván Cepeda: 49,90%
- Abelardo de la Espriella: 38,21%
- Paloma Valencia: 6,33%
- Sergio Fajardo: 1,18%
- Santiago Botero: 0,99%
- Claudia López: 0,39%
- Roy Barreras: 0,19%
- Gustavo Matamoros: 0,19%
- Miguel Uribe Londoño: 0%
- Sondra Macollins: 0%
- Mauricio Lizcano: 0%
Arranca el escrutinio en Colombia: ¿cómo se cuentan los votos?
Con las mesas ya cerradas, comienza formalmente el escrutinio de los votos en todo el territorio colombiano. Cabe recordar que los datos que la Registraduría Nacional empezará a difundir en las próximas horas corresponden técnicamente al preconteo rápido. Según explicó la propia autoridad electoral, este primer conteo tiene un carácter netamente informativo y preliminar para que la ciudadanía y los medios conozcan la tendencia en tiempo real, pero carece de valor legal y no es vinculante. El resultado oficial y jurídico definitivo será el que arrojen las comisiones escrutadoras en las jornadas posteriores.
El mensaje de Paloma Valencia minutos antes del conteo de votos
Minutos antes del cierre oficial de las urnas, la candidata presidencial del Centro Democrático se volcó a sus redes sociales. Acompañada de fotografías junto a votantes, expresó: “Mi voto es por todas las mujeres de Colombia, por un país libre de odios y criminales, por un país en el que podamos convivir en medio de nuestras diferencias”.
Boca de urna: qué se sabe de los resultados de las elecciones en Colombia 2026
De los 11 candidatos presidenciales, tres tienen posibilidades de pasar al balotaje, según las encuestas. Se trata del oficialista Iván Cepeda, del partido en el gobierno, Pacto Histórico, y los opositores por la derecha Abelardo de la Espriella, por Defensores de la Patria, y Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático.
Cierran los comicios en Colombia y empieza el escrutinio
A las 16:00 horas de Colombia (las 18:00 en Argentina), cerraron oficialmente las mesas de votación en todo el territorio colombiano. A partir de este momento, las urnas quedan selladas y los jurados de mesa inician el preconteo de votos para determinar quién será el próximo presidente.
Por qué Gustavo Petro no es candidato
El actual mandatario, Gustavo Petro, no puede postularse a la reelección debido a que la Constitución Política de Colombia prohíbe explícitamente la permanencia o el regreso de un jefe de Estado al poder. Tras una reforma constitucional aprobada en 2015, el país eliminó de forma definitiva la reelección presidencial (artículo 197), lo que blinda el principio de alternancia democrática y limita el mandato ejecutivo a un único periodo de cuatro años sin excepciones.
Cómo fueron las elecciones en Colombia 2026
La jornada electoral en Colombia transcurrió sin incidentes y se espera que a las 16 (hora local) cierren los comicios.
Cuándo es el balotaje en Colombia
Si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario, se llevará a cabo una segunda vuelta, el domingo 21 de junio, según consta en la información oficial que publica en sus redes sociales la Registraduría Nacional del Estado Civil.
A qué hora cierran los comicios en Colombia 2026
Tras el cierre de las urnas a las 16 (hora local, 18 en la Argentina), los jurados de mesa iniciarán el preconteo de votos para arrojar los resultados preliminares. Según estimaciones del registrador nacional, Hernán Penagos, el país contará con una tendencia consolidada y clara sobre el comportamiento de la votación entre las 18 y las 18.30 (20 y 20.30 en la Argentina).
Quiénes son los candidatos a presidente en Colombia 2026
A continuación figuran todos los postulantes para las elecciones generales de 2026 en Colombia. El listado contempla el nombre de cada fuerza política en competencia, su candidato a presidente y su vice:
|Agrupación política
|Candidato a presidente
|Candidato a vicepresidente
Partido Esperanza Democrática
Clara Eugenia López Obregón
María Consuelo Del Río Mantilla
Coalición F.A.M.I.L.I.A.
Oscar Mauricio Lizcano Arango
Pedro Luis De La Torre Márquez
Romper el sistema
Raúl Santiago Botero Jaramillo
Carlos Fernando Cuevas Romero
Partido Demócrata Colombiano
Miguel Uribe Londoño
Luisa Fernanda Villegas Araque
Sondra Macollins, la abogada de hierro
Sondra Macollins Garvin Pinto
Leonardo Karam Helo
Movimiento Político Pacto Histórico
Iván Cepeda Castro
Aida Marina Quilcue Vivas
Defensores de la patria
Abelardo Gabriel De La Espriella Otero
José Manuel Restrepo Abondano
Con Claudia Imparables
Claudia Nayibe López Hernández
Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez
Partido Centro Democrático
Paloma Susana Valencia Laserna
Juan Daniel Oviedo Arango
Partido Político Dignidad & Compromiso
Sergio Fajardo Valderrama
Edna Cristina Del Socorro Bonilla Seba
Partido Político La Fuerza
Roy Leonardo Barreras Montealegre
Martha Lucía Zamora Ávila
Partido Ecologista Colombiano
Gustavo Matamoros Camacho
Mila María Paz Campaz
Elecciones en Colombia: qué se vota
Los colombianos habilitados que figuren en el censo electoral definitivo eligen hoy, domingo 31 de mayo, la fórmula de presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030. Quienes asistan a las urnas en estos comicios presidenciales deberán emitir su voto entre 14 espacios políticos que compiten por el máximo cargo del Poder Ejecutivo.
Seguí leyendo
Quiénes son los principales candidatos para presidir Colombia y suceder a Petro
Presidenciales en Colombia. Cerraron las urnas y comenzó el conteo de votos con un país en vilo
¿Continuidad o cambio? Del experimento Petro a un posible giro a la derecha: Colombia elige entre dos modelos antagónicos de país
- 1
El Comando Sur de Estados Unidos se reunió con mandos militares cubanos en Guantánamo
- 2
Trump entra de lleno en la campaña brasileña y pone a Lula contra las cuerdas por el crimen organizado
- 3
Guyana se consolida como la economía de más rápido crecimiento en el mundo
- 4
Anne Applebaum: “La gente está empezando a ver la escala de la corrupción de Trump”