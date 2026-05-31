Resultados en Colombia: quién va ganando las Elecciones 2026 para presidente

Con las mesas ya cerradas, comienza formalmente el escrutinio de los votos en todo el territorio colombiano. Cabe recordar que los datos que la Registraduría Nacional empezará a difundir en las próximas horas corresponden técnicamente al preconteo rápido. Según explicó la propia autoridad electoral, este primer conteo tiene un carácter netamente informativo y preliminar para que la ciudadanía y los medios conozcan la tendencia en tiempo real, pero carece de valor legal y no es vinculante. El resultado oficial y jurídico definitivo será el que arrojen las comisiones escrutadoras en las jornadas posteriores.