TAEDA celebró 20 años de reflexión, debate y análisis

Con un evento en La Rural, el pasado 9 de octubre, TAEDA festejó dos décadas de alentar el pensamiento en profundidad sobre temas que afectan al desarrollo de la región y que no tenían espacio de debate, reflexión o difusión. En ese marco, la editorial presentó el libro Inteligencia artificial para el bien, de Juan M. Lavista Ferres y William B. Weeks, traducido al castellano y editado por TAEDA. Con prólogo de Brad Smith, Vice Chair y presidente de Microsoft Corporation, la obra resulta una hoja de ruta en el camino de lograr un cambio social de alto impacto con IA.

El encuentro contó con la presencia de miembros del gobierno nacional, provincial y municipal, del poder legislativo, del poder judicial, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de la Iglesia Católica. También formaron parte de la cita autoridades de la comunidad judía y de distintas confesiones, embajadores, empresarios, académicos, representantes de los medios de comunicación y personalidades de los más diversos ámbitos.

“Hace veinte años, TAEDA nació de un sueño. No fue un proyecto coyuntural ni un pasatiempo pasajero, sino la convicción de que en Argentina y en la región hacía falta un espacio para pensar y debatir en profundidad temas que, aunque afectan nuestro día a día, no encontraban un lugar propio en la agenda pública”, señaló Mario Montoto, presidente y fundador de TAEDA.

En su discurso Montoto destacó los hitos del 2025, entre ellos, la inauguración de la sede de la organización en Miami, Estados Unidos y la celebración de un acuerdo macro con la Organización de Estados Americanos (OEA) enfocado en el combate al crimen organizado. A la vez que anticipó los planes a futuro como la realización de distintos convenios con universidades de Israel, España y de otras latitudes o la organización de la Conferencia de Seguridad Hemisférica junto a la Florida International University (FIU) para 2026. Dicho seminario reunirá a especialistas de todo el continente para debatir acerca de los desafíos de Seguridad y Defensa y trabajar en la búsqueda de soluciones. Asimismo, la editorial también trabaja para la concreción de un seminario enfocado en los temas de coyuntura de la Antártida y el Atlántico Sur, que se acompañará de un libro bilingüe que está en plena producción.

Cabe destacar que el medio ambiente, la energía, la defensa, la seguridad pública, la ciencia y la tecnología se volvieron puntos de partida fundamentales para el análisis de esta editorial creada en 2005. Desde ese entonces y, a partir de una mirada hemisférica, TAEDA elabora libros, revistas, contenidos publicitarios e institucionales y produce formatos para TV y YouTube, además de contar con amplia experiencia en la organización, producción y ejecución de grandes seminarios académicos.

IA con propósito

Durante el evento, el principal speaker fue el autor del libro Juan Lavista Ferres, Corporate Vice President y Chief Data Scientist del AI for Good Lab de Microsoft, reconocido a nivel global por su trabajo en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial (IA) con impacto positivo en la humanidad.

Su ponencia hizo foco en el alcance de la IA, en ese sentido, Lavista destacó: “La expertise del equipo de Microsoft es la inteligencia artificial y la ciencia de datos, pero nos dimos cuenta que podemos trabajar con expertos en áreas como cambio climático, salud, impacto social y más para presentar soluciones a sus problemas”, sostuvo el referente.

Juan Lavista Ferres durante la presentación de su libro sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida moderna.

Lavista Ferres destacó que unas 4.000 millones de personas carecen de acceso a los servicios de salud y que el AI for Good Lab de Microsoft busca entablar sistemas de respaldo basados en IA para profesionales que trabajan para solventar este déficit de suma urgencia para la comunidad internacional. En el libro, los autores analizan algunos de los desafíos más acuciantes de nuestra era como son las enfermedades, el cambio climático, la sostenibilidad, la preparación y respuesta ante emergencias, la inaccesibilidad y desinformación y muestran métodos replicables para abordarlos.

Asimismo, plantean que la obra servirá para que el lector aprenda cómo funciona realmente esta tecnología y se sumerja en sus aplicaciones en el mundo real. El texto funciona como una hoja de ruta imprescindible para lograr un cambio social de alto impacto con IA y un recurso indispensable tanto para profesionales técnicos como no técnicos, formuladores de políticas, reguladores, profesionales que trabajan en ONG, directores de organizaciones sin fines de lucro y sus voluntarios.

Esta publicación resulta de una colaboración entre la editorial TAEDA y Microsoft Corporation, la empresa de tecnología a la vanguardia de la IA y otros desarrollos tecnológicos que transformaron la concepción de la vida humana.

Reconocimientos

El encuentro también fue marco de la entrega de los Reconocimientos TAEDA 2025 a Daniel Hadad, el padre Fray Jorge Bender y Juan M. Lavista Ferres como personalidades destacadas. La distinción reconoce que, desde distintos ámbitos, cada uno de ellos contribuye a iluminar el camino de la innovación, la sustentabilidad y el compromiso social.

Daniel Hadad recibió el Reconocimiento Taeda de manos de Mario Montoto y Gustavo Gorriz´.

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, recordó su estrecho vínculo personal y profesional con Mario Montoto y la colaboración entre DEF y su destacado medio digital de comunicación. “Fueron siempre adelantados en temáticas que aún hoy son para pocos”, reflexionó Hadad, que elogió la visión de Mario Montoto y TAEDA en su conjunto.

Por su parte, el padre Fray Jorge Bender agradeció el reconocimiento y el valioso aporte de TAEDA para el proyecto de la Fraternidad Franciscana que busca dotar de conectividad a la comunidad de Jecua en Mozambique. “Hoy, en un lugar remoto y pequeño, tal vez insignificante para muchos, tenemos una conectividad envidiable pero esa conexión no es solo técnica, es humana. Es el milagro que nos permite estar ahí enlazados desde distintos rincones del mundo compartiendo saberes, sueños y caminos”, dijo Bender.

La celebración cerró con un cóctel que fue el momento ideal para que los invitados compartieran un espacio de encuentro y diálogo, para generar ideas, proponer soluciones y proyectar un futuro mejor, en línea con los principios de TAEDA.

Fray Jorge Bender recibió el Reconocieminto Taeda por su labor humanitaria en África.

Mario Montoto, fundador de TAEDA, recordó los inicios de la editorial.

Durante el festejo se presentó el libro Inteligencia artificial para el bien de Juan M. Lavista Ferres y William B. Weeks, traducido al castellano y editado por TAEDA.

El gran equipo de TAEDA. Giovanni Sacchetto

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y Mario Montoto.

El gobernador Ignacio Torres y Mario Montoto.

El auditorio principal de La Rural colmado para el aniversario de Taeda.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.