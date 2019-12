Tarifas: congelan el boleto de trenes y colectivos por 180 días

La red SUBE recibe subsidios y también quedará bajo el análisis del Gobierno Fuente: Archivo

El Ministerio de Transporte mantendrá el esquema actual hasta que haya una revisión del sistema

Al igual que con las tarifas energéticas de luz y gas, el Gobierno indicó que tampoco habrá aumentos en los servicios de colectivos y trenes que están bajo jurisdicción nacional por 180 días. "Se mantendrá el esquema actual hasta que haya una revisión integral del sistema. Esto va en línea con lo que dijo el Presidente", dijeron en el Ministerio de Transporte.

El ministro del área, Mario Meoni, se juntó esta semana con autoridades del gobierno de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires para analizar la situación tarifaria y en los próximos días hará lo mismo con funcionarios del interior.

Hace exactamente un año el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich anunciaba aumentos de entre 38% y 41% en los boletos de colectivos y trenes para 2019 de manera escalonada. La última actualización tarifaria se hizo en marzo pasado.

En caso de que las tarifas queden congeladas por mucho tiempo más, el gasto en subsidios podría subir, lo que toma relevancia en un contexto de nulo acceso a los mercados y alta inflación. De hecho, para este año, los subsidios al transporte finalizarán en el orden de los $120.000 millones, es decir, 0,55% del PBI, según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

De cara a la renegociación de la deuda, será relevante analizar cómo evoluciona el tema tarifario, ya que si bien no hay tantas dudas sobre cómo se incrementarán los ingresos con la suba de impuestos, todavía es una incógnita saber cómo evolucionará el gasto. De esto dependerá el resultado fiscal del año próximo.

Para la consultora Elypsis, "el congelamiento de tarifas implica aumentos de subsidios en al menos 0,3% del PBI, aunque el número final dependerá de la renegociación tarifaria para el segundo semestre". Sin embargo, aclararon que esto se basa solo en el congelamiento de tarifas de gas y electricidad, sin contar transporte.

Según los últimos datos que difundió el Ministerio de Transporte, el Estado financia el 60% del boleto de colectivo y el 90% de la tarifa de los trenes. El gobierno anterior intentó ahorrar en el gasto en transporte con el traspaso de los subsidios de los colectivos que inician y terminan en una misma ciudad a las autoridades municipales y de los que comienzan y finalizan en una misma provincia a los gobiernos provinciales.

Lo mismo se intentó hacer con el pago diferencial de la tarifa social de los colectivos, aunque en 2019 todavía el Estado Nacional se hizo cargo de estos subsidios. A partir del año próximo estaba estipulado que se hiciera el traspaso oficial, pero el proceso todavía no está confirmado. La tarifa social alcanza a 3,8 millones de personas en 35 localidades del país.

En lo que respecta a trenes, el Estado se hace cargo del 100% de los subsidios destinados a este medio. El Gobierno financia también la red SUBE, que permite tener un descuento del 50% en el segundo viaje y del 75% en los siguientes viajes, si se realizan en el lapso de dos horas.

La red SUBE también aplica para las tarifas sociales que reciben los jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, asignación por embarazo, Progresar, Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Monotributo Social, Pensiones No Contributivas y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Sin novedades en el subte

En tanto, en el gobierno porteño indicaron que aún no hay definición respecto de los aumentos en el subte. "No hay nada definido", dijeron ante la consulta de LA NACION. A comienzo de año, el subte aumentó $1 en enero y otro igual en febrero, $2,50 en marzo y de $2 en abril. Por lo que el pasaje pasó de $14,50 a $21. Desde entonces no hubo más incrementos.

Hace dos semanas, RATP Dev, la compañía del Estado francés que maneja la red de metro de París, comunicó que ya no aportará dinero para mantener la oferta que aún tiene vigente en la demorada licitación a la que llamó el gobierno de la ciudad Buenos Aires.

Entre los argumentos, la compañía dijo que "el contexto macroeconómico ha cambiado desde que la oferta ha sido presentada, en agosto de 2018". Finalmente, hace referencia a que el control de divisas es un elemento que pesó a la hora de tomar la decisión.