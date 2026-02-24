Aumentan los peajes en rutas nacionales y la autopista Riccheri: cómo quedan las tarifas desde este jueves

El Gobierno nacional difundió este martes un nuevo cuadro tarifario para los peajes de rutas nacionales y autopistas de todo el país, operadas por la empresa Corredores Viales S.A. La medida entrará en vigencia a partir de la medianoche de este jueves 26 de febrero.

La actualización de los valores fue oficializada a través de la Resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial; el incremento alcanza a los corredores viales que atraviesan 13 provincias argentinas.

Las nuevas tarifas impactan sobre las estaciones de peaje emplazadas en los tramos del I al X, entre los cuales se encuentran las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires – Rosario y Rosario – Córdoba, incluyendo distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.

Todos los peajes que tendrán aumento desde el 26 de febrero.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad señalaron que esta recaudación tarifaria permitirá “contar con parámetros mínimos de calidad en la prestación del servicio a los usuarios y demás prestaciones contractuales”.

El nuevo cuadro tarifario eleva los valores de los peajes en rutas y autopistas nacionales operadas por Corredores Viales.

Cómo quedan las tarifas en la autopista Riccheri

A partir del jueves, el costo para circular por la autopista Riccheri sufrirá modificaciones que variarán según la categoría del vehículo y la franja horaria:

Motocicletas : $650 en hora no pico y $750 en hora pico.

: $650 en hora no pico y $750 en hora pico. Automóviles (hasta dos ejes y 2,10 metros de altura): $1300 en horario normal y $1500 en hora pico.

(hasta dos ejes y 2,10 metros de altura): $1300 en horario normal y $1500 en hora pico. Vehículos de hasta 2 ejes (más de 2,10 metros o rueda doble) y de 3 o 4 ejes (hasta 2,10 metros): $2600 y $3000 en hora pico.

(más de 2,10 metros o rueda doble) y de 3 o 4 ejes (hasta 2,10 metros): $2600 y $3000 en hora pico. Vehículos de 3 o 4 ejes (más de 2,10 metros o rueda doble): $3900 y $4500 en hora pico.

(más de 2,10 metros o rueda doble): $3900 y $4500 en hora pico. Vehículos de 5 o 6 ejes : $5200 y $6000 en hora pico.

: $5200 y $6000 en hora pico. Vehículos de más de 6 ejes: $6500 y $7500 en hora pico.

En paralelo, en las rutas nacionales concesionadas, las tarifas irán desde los $1500 para los vehículos de menor porte hasta los $9000 para aquellos pesados con más de seis ejes.

Un dato clave para los conductores es que la nueva normativa no establece diferencias tarifarias entre el pago manual (en efectivo) y el sistema automático TelePASE; el monto a abonar será el mismo para ambos métodos en todas las franjas horarias.

Sin embargo, desde Vialidad Nacional continúan promoviendo activamente la utilización del dispositivo electrónico: “Permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios”, sostienen desde el organismo.

El sistema TelePASE mantiene el mismo valor que el pago en efectivo para todas las categorías de vehículos.

Este nuevo incremento en los peajes se enmarca en el plan del Gobierno nacional para avanzar con la concesión y privatización del manejo de las rutas. Precisamente un día después de la entrada en vigencia de las nuevas tarifas, este viernes 27 de febrero, está prevista la convocatoria de las empresas privadas interesadas en gestionar los tramos I a X (unos 3900 kilómetros de red), que incluyen corredores vitales como la Riccheri y la Ezeiza-Cañuelas.