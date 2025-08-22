Tarjeta Alimentar: cómo consultar el saldo y movimientos de tu cuenta en agosto 2025

Los titulares de la Prestación Alimentar, también conocida como Tarjeta Alimentar, por su credencial plástica, reciben mensualmente una acreditación de dinero para costear alimentos y bebidas de la canasta básica alimentaria, y quienes cuentan con este beneficio deben saber cómo consultar el saldo y movimientos de la cuenta en agosto 2025.

Cómo consultar el saldo y movimientos de la Tarjeta Alimentar Ignacio Sánchez - LA NACION

Los interesados en ver en detalle el saldo de esta prestación o los movimientos en la cuenta pueden hacerlo con una serie de pasos sencillos desde la plataforma Mi Argentina, o a través de la consulta por home banking de la entidad a la que pertenezca la cuenta.

Debido a que se trata de una acreditación mensual de dinero en cuenta, los gastos y movimientos se pueden consultar desde el sitio del banco o desde la aplicación, y así saber con exactitud las transacciones a lo largo del mes con la Tarjeta Alimentar.

A diferencia de lo que ocurre con otras prestaciones sociales que distribuye Anses (Administración Nacional de la seguridad Social), la Prestación Alimentar no se actualiza por el último índice de inflación, y esa es la razón del congelamiento en el monto desde junio del año pasado, cuando se realizó la última actualización.

Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Alimentar en agosto de 2025

El sitio Mi Argentina ofrece la posibilidad de ingresar el número de CUIL y contraseña y así consultar si el usuario está registrado en la nómina de titulares y la fecha de cobro del beneficio. Luego, para saber el saldo de la Prestación Alimentar se puede optar por alguna de las siguientes alternativas:

A través del home banking del banco a través del cual se cobra el beneficio, con usuario y clave.

del banco a través del cual se cobra el beneficio, con usuario y clave. Por cajero automático con la tarjeta AUH o la Tarjeta Alimentar entrando a “consulta”, y luego a “consulta de saldo”.

Por teléfono al 0800 del banco o la red de la tarjeta

La Tarjeta Alimentar tiene como destino la compra de alimentos y bebidas Archivo

Cuánto se acredita de Tarjeta Alimentar en agosto de 2025

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar de agosto 2025

La asignación se percibe automáticamente junto a la prestación social principal, ya sea la AUH, la AUE o la Pensión No Contributiva. Estas se cobran a partir del DNI, según el calendario de pagos elaborado por la Anses.

Según la prestación, a continuación figuran las fechas de pago en agosto de 2025:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de agosto

DNI terminados en 1: 12 de agosto

DNI terminados en 2: 13 de agosto

DNI terminados en 3: 14 de agosto

DNI terminados en 4: 18 de agosto

DNI terminados en 5: 19 de agosto

DNI terminados en 6: 20 de agosto

DNI terminados en 7: 21 de agosto

DNI terminados en 8: 22 de agosto

DNI terminados en 9: 25 de agosto

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto