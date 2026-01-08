Tasa de Intereses Moratorios: el Banco Central lanzó un nuevo indicador para el ajuste de deudas en causas judiciales

El Banco Central anunció que a partir de hoy estará disponible la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), un nuevo indicador que servirá como referencia para el ajuste de deudas en pesos, en el marco de causas judiciales.

La iniciativa, que se suma al resto de las publicaciones estadísticas del ente monetario, fue presentada como un insumo para su uso al momento de determinar el ajuste de los intereses moratorios.

Según comunicó el Banco Central, la difusión de la nueva TIM se decidió “con el objetivo de brindar una nueva herramienta que permita a los tribunales determinar intereses moratorios para deudas en pesos ”.

El proyecto, indicaron desde la entidad, se había sometido a consulta pública, y se planteó “en el marco de lo dispuesto en el inciso c del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Esa norma es la que define cómo deben computarse los intereses moratorios, e incluye entre las alternativas para el ajuste a las “tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”. La TIM presentada hoy atiende ese punto.

A su vez, el mencionado artículo 768 del Código Civil y Comercial dispone que el ajuste de los intereses moratorios puede realizarse “por lo que acuerden las partes” (inciso a) o “por lo que dispongan las leyes especiales” (inciso b).

La TIM presentada tendrá un valor diario y para su cálculo se contemplarán el costo de los créditos y el rendimiento de los plazos fijos en pesos. Según informó el BCRA, hará “un promedio entre una tasa de interés pasiva (correspondiente a depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días) y una tasa de interés activa (resultante del promedio ponderado de las tasas de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales)“.

A su vez, desde la entidad monetaria informaron que “la tasa de interés promedio diaria utilizada como base para el cálculo de la TIM fluctúa dentro de dos bandas”, y que su publicación tiene como objetivo “preservar el valor de las deudas y garantizar su razonabilidad”.

En ese esquema, detallaron que la tasa efectiva diaria no puede superar la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) -que tiene en cuenta fundamentalmente la evolución de la inflación- más un 3% efectivo anual, ni ser inferior a la variación diaria del CER menos un 3% efectivo anual.

Además de su publicación diaria en su serie de estadísticas e indicadores habituales, el BCRA difundirá la serie histórica del indicador.

Al mismo tiempo, en el sitio web de la entidad se habilitó una ‘Calculadora de TIM’, que permite consultar de forma interactiva la evolución de esta tasa y su aplicación concreta a un monto y un período.

De esta manera, el usuario puede determinar una fecha de inicio y el final, el monto en pesos afectado y calcular, en base a la aplicación de esta TIM, cuál será el ajuste que debería aplicarse para el ajuste final de esa deuda.

“Con esta decisión, el BCRA reafirma su compromiso con la transparencia normativa, la participación ciudadana y la simplificación administrativa, ofreciendo una nueva herramienta que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y a promover la previsibilidad, la razonabilidad y la equidad en las relaciones económicas”, concluyó la entidad en un comunicado.