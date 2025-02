Tech Forum emitió un comunicado tras el escándalo por $LIBRA: “No tenemos nada que ver con los fondos conseguidos”

Luego de las declaraciones del presidente Javier Milei en relación al escándalo que se desató alrededor de la criptomoneda $LIBRA, el Tech Forum, que está envuelto en el caso porque Mauricio Novelli, uno de sus creadores, organizó el encuentro en el que el mandatario conoció al CEO de Kip Protocol, emitió un comunicado para aclarar la situación y explicó que no tiene “nada que ver con los fondos conseguidos” a través del memecoin.

“Kielsier Ventures y Kip Protocol, de quienes somos asesores, lanzaron el viernes pasado la criptomoneda $LIBRA. La intención de sus creadores (conforme consta en su prospecto) consistía en generar una masa de dinero con las ganancias del proyecto para donarle a emprendedores locales que se encuentran obstaculizados de acceder a créditos. Mas allá de que consideramos que se trata de una iniciativa muy interesante para el desarrollo económico del país, nuestra participación en el manejo de los tokens y el dinero fue nula”, explicaron.

Luego, sumaron: “Por este motivo, necesitamos fijar nuestra posición respecto de los acontecimientos, ratificando nuestro accionar público y transparente en aras del desarrollo de la Argentina. No tenemos nada que ver con los fondos conseguidos por el lanzamiento, ni tenemos ningún tipo de acceso a los mismos. Nada sabemos del dinero generado por el token más allá de la información de público conocimiento que brinda la empresa. Entendemos que se trata de un proyecto muy interesante para la finalidad de financiar a personas y empresas que se encuentran obstaculizadas de obtener crédito, y necesitan acceder a fondos para crecer ellos mismos y hacer crecer al país”.

Desde Tech Forum publicaron el comunicado como “consecuencia del impacto que ha tenido en la opinión pública el lanzamiento de la criptomoneda” para esclarecer qué rol tuvo en el proyecto. Por ende, aclararon: “Somos una sociedad creada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy que tiene como objetos la consultoría en materia de cripto activos y la realización de eventos temáticos para empresas de tecnología”.

Acto seguido, afirmaron que en abril del año pasado organizaron un evento en el que participaron “referentes del mundo cripto de renombre mundial” como Julian Peh, cofundador y titular de Kip Protocol, y agregaron que conocieron a Hayden Davies, CEO de Kelsier Ventures, en un evento en Denver, Estados Unidos. En este sentido, relataron: “Ambos empresarios poseen una muy extensa experiencia en el mundo de las criptomonedas, y decidieron contratar a Tech Forum como firma de consultoría y para proveerles desarrollos conceptuales, asesoramiento comercial y técnico, en base a nuestra extensa trayectoria en el mundo tecnológico y del ecosistema cripto”. Además indicaron que Tech Forum estarán a disposición de la Justicia para contribuir en la investigación y “aclarar lo que se estime pertinente”.

El comunicado fue publicado apenas unos minutos después de que Milei brindara una entrevista para expresar su postura sobre el escándalo. Al respecto remarcó que él “difundió” la criptomoneda pero no la “promocionó” y subrayó: “Una vez que lo publico el tuit empiezan a aparecer personajes que dicen que me hackearon la cuenta. Eso era falso, es mentira. No me voy a estar escondiendo detrás de esa excusa. Claro que el tuit lo publiqué yo. Por eso lo fijé“.

También desmintió que haya 44.000 damnificados por la abrupta caída de la cotización y redujo el número. “Lo primero que hay que entender es que había muchos bots entre las víctimas. En el mejor de los casos se trata de 5000 personas. Y la chance de que haya argentinos es muy remota. Lo que hay que entender es que son personas hiperespecializadas en estos elementos. Dada todas las dificultades que implicaba participar de este evento, tenías que estar muy interiorizado. No es un tema menor”, siguió.

