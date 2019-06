De paso por la Argentina, Alyssa Carson dialogó con LA NACION Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

José Del Rio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2019 • 16:25

"Futura caminante de Marte": solo bastan cuatro palabras para crear uno de los posibles CV más destacados del mundo. Así se presenta Alyssa Carson, de 18 años. Desde los cuatro quiere conocer el planeta rojo y tiene un sueño realizable a largo plazo: se prepara para ser una de las seleccionadas en una misión que despegará en 2033.

El objetivo es analizar el agua y las bacterias de Marte, pero también aprender más sobre su atmósfera "para ver si es posible que los humanos vivan ahí", explicó Carson en una entrevista exclusiva con LA NACION.

De visita en la Argentina con motivo de la inauguración de las oficinas de Accenture, dialogó sobre su carrera espacial, el apoyo de su familia y su vida cotidiana como "una chica normal", en sus propias palabras.

-¿En qué momento decidiste que querías hacer carrera en la NASA?

-Fue cuando vi unos dibujos animados en televisión. Vi un episodio de los Backyardigans en el que los personajes iban a Marte y después de eso le pregunté a mi papá si era posible hacer algo así. Luego, leí muchos libros y a los siete fui a mi primer Campamento Espacial [un programa para chicos operado por el Centro de los Estados Unidos del Espacio y Cohetes de la Comisión de Exhibición de Ciencias del Espacio de Alabama]. Fue el primer momento en el que pude construir un cohete y pude ver cohetes grandes.

-De ese sueño que muchos quieren cuando son chicos pasaste a estar a pasos de cumplirlo. ¿Cómo hiciste esa conexión entre el sueño y la realidad?

-Toda mi vida fue mi pasión, pero con los estudios fue más fácil hacerla realidad. Después de mi primer Campamento Espacial, yo seguí yendo a diferentes programas y luego fui la más pequeña en la academia PoSSUM [un programa de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle que entrena a quienes participan para ser un científico astronauta]. Estamos haciendo entrenamiento similar a misiones suborbitales [vuelos realizados a 100 km de altura o más, pero que no llegan a circunvalar la Tierra en su totalidad].

"Por mi pasión por el espacio, a mí me gusta mucho inspirar a otros" Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

-La fecha prevista para el viaje a Marte es 2033. ¿Cómo te preparás?

-Sí. Es el tiempo que pensamos que vamos a tener el cohete, cápsula y todo preparado. La fecha puede cambiar, pero esa es la estimada. Queremos ir a Marte porque es el planeta más cercano a nosotros y ya tenemos los robots que están haciendo allá algunas cosas, pero los humanos pueden hacer muchas más investigaciones ahí. Esa es la razón por la que queremos humanos más allá de los robots.

-Estás empezando la universidad y elegiste astrobiología. ¿De qué se trata la carrera?

-Quiero estudiar astrobiología para ser una de las científicas en esta misión a Marte. Voy a estudiar la formación de planetas, en qué partes del Sistema Solar puede haber vida, cuáles son los diferentes planetas que son similares a la tierra. En Marte queremos ver la posibilidad de hacer una atmósfera un poco similar a la Tierra y si es posible que los humanos vivan allí en el futuro. La idea es que las generaciones en el futuro puedan tener otro planeta para vivir.

-Tenés una postura de la mujer que va al frente, que va conquistando no solo sus espacios sino los otros planetas. ¿Cómo surge esa decisión de ir por otras causas?

-Por mi pasión por el espacio, a mí me gusta mucho inspirar a otros, porque necesitamos muchas personas trabajando para que un astronauta pueda ir al espacio.

-¿Cuánta gente se involucra y cuánto tiempo lleva una carrera al espacio? ¿Cómo es el detrás de escena?

-Para ser astronauta, podés estudiar lo que querés. Hay muchas carreras por las que podés ingresar: podés ser piloto, científico, médico. Porque antes de ser astronauta, necesitás un trabajo. Es importante estudiar lo que te gusta, entonces.

-¿Por qué tu apodo es "blueberry"?

-Porque la segunda vez que fui a un campamento de espacio yo quería uno de esos trajes espaciales que todas las personas tenían, pero yo era muy pequeña, entonces no tenía uno para mí. Mi padre compró uno falso y era de un azul distinto, más oscuro. Todos decían que parecía un "blueberry" [un arándano] y me empezaron a llamar así.

-¿Cuánto te pesa y te ayuda tu familia?

-Ningún miembro de mi familia tenía una carrera de ciencia ni relacionada con el espacio. En mi decisión de ser astronauta, mi padre me apoyó y me ayudó a buscar información sobre el espacio. Mi familia y mis amigas me apoyan con este sueño.

-Este es el país número 24 que visitás. ¿Cuál es la pregunta que todavía no te hicieron y que te gustaría que te hicieran?

-Sé que algo que es un poco interesante y diferente es que todavía soy una niña normal. En la escuela, entre mis amigas, mi sueño no es una gran cosa, es como una broma. En mi vida en Louisiana nadie sabe demasiado sobre mí, y es por eso que a mí me gustan mucho estos viajes para inspirar y hablar. Es muy importante para mí poder ver distintas partes de la Tierra antes de viajar a Marte.

-¿Qué imagen tuya tienen tus amigas?

-Mis amigas saben que un día mi sueño puede ser real y que es algo que es muy importante. Pero yo no estoy todo el día hablando hablando sobre el espacio y sobre esta misión a Marte. Soy una niña de 18 años como las demás.

"Queremos ir a Marte porque es el planeta más cercano a nosotros", dijo Carson Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

-¿Qué es lo que te cautiva del espacio?

-El espacio me genera mucha curiosidad, porque hay mucho allí que no podemos comprender. Marte es la primera pista para explorar más del espacio. Espero que después de esta misión haya otros niños que quieran ir a Titán, la luna de Júpiter, por ejemplo. Vamos a continuar explorando y haciendo más cosas en el espacio.

-¿Qué es el futuro para vos?

-En los próximos años voy a ir a la universidad para estudiar astrobiología, voy a continuar haciendo estudios para ser piloto también, pero no como carrera sino para divertirme, y voy a seguir entrenando.

-¿En la NASA te distinguen como alguien muy diferente?

-Hay muchos jóvenes que quieren ser astronautas, entonces no es muy raro ver a alguien con toda esta información y que empezó a hacer entrenamientos. La NASA no puede hacer entrenamientos con un joven, porque para entrar tenés que ir a una universidad y necesitás años de experiencia, entonces yo por ahora no tengo estas calificaciones. Por estoy haciendo estudios con privados.

-Cuando uno ve las expediciones al espacio, hay algunas que han sido exitosas y otras que no. ¿No te da miedo?

-No, yo no tengo mucho miedo. Estuve toda mi vida estudiando los peligros y los riesgos del espacio. Cuando hablás con las personas que trabajan en temas del espacio, verás que la seguridad es lo más importante para ellos, así que pienso que estoy en buenas manos.

-El día de mañana, ¿no te ves trabajando en una oficina común y corriente?

-Sí, si no soy seleccionada en esta misión o como astronauta, voy a tener mi trabajo como astrobiologista aquí en la Tierra. También podría quedarme aquí y ayudar a las personas que van a Marte, porque sé que la NASA seleccionará a las personas con las mejores calificaciones.

"Estuve toda mi vida estudiando los peligros y los riesgos del espacio" Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez