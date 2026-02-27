“Eviten el contacto”: apareció un caso de gripe aviar en la ciudad de Buenos Aires y aconsejan no tocar aves silvestres en parques, plazas y reservas

Se registró un caso de gripe aviar en cisnes coscoroba en la Reserva Ecológica Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recomendó a las personas que asisten a parques, plazas y reservas de CABA que “eviten el contacto directo con aves silvestres”. La transmisión a los seres humanos son poco habituales, pero se aconseja evitar el contacto directo. No se contagia por el consumo de productos aviares.

El primer caso de la enfermedad se dio en 2023 y luego fue controlada. Es una enfermedad que cuando se presenta en aves de corral provoca el cierre de exportaciones para productos aviares. En tanto, el fin de semana pasado se reportó un caso en aves silvestres de la Reserva Laguna La Salada Grande en el partido bonaerense de General Madariaga. En aves de corral se reportaron en los últimos días focos en Ranchos y en Lobos, lo que frenó las ventas al exterior. Están en riesgo exportaciones por casi US$250 millones por productos aviares.

“Por diagnóstico de laboratorio, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” detectaron un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) [H5] en aves silvestres en la Reserva Ecológica Costanera Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esto coincide con los casos detectados durante la presente semana en General Madariaga, Ranchos y Lobos, en la provincia de Buenos Aires", dijo el organismo sanitario.

El Senasa precisó que junto al Ministerio de Salud de la Nación y las dependencias de Ambiente y Salud de la Ciudad de Buenos Aires harán tareas de rastrillaje y monitoreo en parques que cuenten con cuerpos de agua en la jurisdicción. Tomarán muestras para determinar la circulación del virus y efectuar las medidas de control sanitario correspondientes.

“La IAAP es una enfermedad viral contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las silvestres (principalmente especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes). Dado su potencial zoonótico, puede transmitirse a las personas, aunque es poco habitual; las infecciones pueden producirse por contacto directo frecuente con aves infectadas o superficies contaminadas con el virus, pero no se transmite por el consumo de carne aviar ni de huevos", aclaró.

Según el ente sanitario, “es fundamental que todas las personas que frecuentan parques, plazas y reservas de CABA eviten el contacto directo con aves silvestres”.

Añadió: “Es importante aclarar que las palomas y gorriones presentan muy baja susceptibilidad al virus y no cumplen un rol significativo en su transmisión”.

Entre otros consejos, desde el organismo dijeron que en caso de observarse mortandad en aves silvestres (3 ejemplares o más) o signos clínicos compatibles con IAAP –como sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria–, se tendrá que informar al Senasa o al personal guardaparques, en caso de que se trate de un área protegida.

“Una actuación temprana permite implementar medidas de control sanitario oportunas y reducir el riesgo de diseminación del virus”, precisó.

“Las notificaciones pueden efectuarse en la oficina más cercana del Senasa (por teléfono o personalmente); por WhatsApp, al (11) 5700 – 5704; escribiendo un correo electrónico a: notificaciones@senasa.gob.ar; o a través del Formulario Avisá al Senasa, disponible en el sitio web oficial. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la línea 147 de atención ciudadana", destacó.