El dólar cayó $35 en febrero, pero el riesgo país trepó 16% y las acciones bajaron 28%

En febrero, el rojo tiñó las pantallas del mercado financiero argentino. Ante un clima internacional más volátil, el riesgo país tendió al alza y se consolidó por encima de los 550 puntos básicos, mientras que las acciones acumulan caídas de hasta un 28% en moneda dura.

La tendencia contrastó con la calma que atravesó el mercado de cambios: ante una mayor oferta de divisas, tanto el dólar oficial como los financieros cierran el mes a la baja.

Este es el caso de la cotización oficial minorista, que este viernes aparece en las pizarras del Banco Nación a $1430, una suba de $5 frente al cierre anterior (+0,4%). Incluso a pesar de que anota la tercera rueda consecutiva al alza, al analizar el recorrido de los últimos 27 días, acumula una caída de $35 (-2,4%).

La dinámica se repite con el tipo de cambio oficial mayorista, que cotiza a $1414,50, equivalente a un avance diario de $5,76 (+0,41%). Este rebote se da luego de que el lunes tocara piso en $1374, valores nominales que no se veían desde octubre del año pasado. Así y todo, en el mes acumula un retroceso de $31,50 (-2,18%).

“El buen ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) no trajo consigo un incremento en el tipo de cambio, sino todo lo contrario. Aún con el rebote de las últimas tres ruedas, que vemos asociado a la compresión de las tasas de interés. Si bien ayudó el contexto de las monedas regionales y la debilidad relativa del dólar en el año, sumado a la estacionalidad en la demanda de pesos, vemos a la fortaleza del peso también asociada a las condiciones monetarias restrictivas actuales, en las que muchos agentes presionan a la baja el tipo de cambio para hacerse de pesos”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Los dólares tendieron a la baja en febrero Pixabay

Los tipos de cambio financieros también operan ligeramente al alza en la última rueda de la semana. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1442,16, unos $4,58 más que el cierre anterior (+0,4%). El contado con liquidación (CCL) avanza $6,90 y cotiza a $1487,58 (+0,5%). En febrero, cedieron $18,16 (-1,2%) y $6 (-0,4%), respectivamente.

Aunque el Banco Central siguió con la racha ininterrumpida de compra de reservas que viene desde el 5 de enero, lo que le permitió acumular US$2641 millones en lo que va del año, el riesgo país se vio afectado por la volatilidad global y tendió al alza. Este viernes avanza otras 22 unidades y se ubica en 576 puntos básicos (+3,97%), el nivel más alto desde mediados de enero.

Mientras que a finales de enero el índice que elabora el JP Morgan cerró en 496 puntos, uno de los valores más bajos desde julio de 2018, desde entonces acumuló una escalada de 80 puntos básicos (+16,1%). Así, borró toda la compresión que había tenido en las primeras semanas del año.

Esto se debe a la caída que presentan los bonos soberanos en dólares. La tendencia vuelve a repetirse este viernes, ya que los títulos muestran caídas del 0,79% entre los Bonares (AL41D) y del 0,61% entre los Globales (GD29D).

El BCRA acumula un saldo positivo de US$2600 millones desde que arrancó el año [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El rojo también fue evidente en la Bolsa porteña. Hoy, el índice accionario S&P Merval retrocede 2,2% y cotiza en 2.695.068 unidades, equivalente a US$1810 al ajustar por el dólar contado con liqui (-2,7%). En febrero, cayó 15,5% en moneda dura y acumula una baja del 9,2% en lo que va del año.

Lo mismo sucedió con las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), que este viernes caen hasta 5% como es el caso de YPF, tras la presentación de sus resultados trimestrales. En el mes, las mayores caídas fueron para los papeles de Globant (-28,9%), BBVA (-23,4%), Banco Supervielle (-22,8%) y Banco Macro (-21,4%).

“Los activos de riesgo argentinos continúan exhibiendo altos grados de volatilidad y las acciones se ven impactadas por dos flancos. En el exterior, un mercado cambiante que un día apuesta por emergentes y commodities, y al otro busca refugio en activos de menor riesgo. Y el local, con compañías que, por factores inherentes a cada sector, no logran romper la dinámica de estancamiento en ventas, ganancias y márgenes", resaltaron desde Invertir en Bolsa (IEB).