La provincia de Tierra del Fuego no acatará una polémica resolución de la AFIP que obliga a los contribuyentes y a sus asesores a presentar una descripción de su planificación fiscal y los beneficios que pudieran haber obtenido para pagar menos impuestos. Con una fallo emitido ayer, Tierra del Fuego se convierte en la segunda provincia en obtener apoyo judicialcontra la medida, sumándose a Santa Cruz. Otros 22 consejos profesionales han también accionado judicialmente contra esta resolución.

El Juzgado Federal de Río Grande resolvió admitir una medida cautelar reclamada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia para no tener que acatar la Resolución 4838/2020, conocida como Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (IPF). Lo resuelto abarca únicamente a los profesionales representados por el consejo y no al resto de los contribuyentes fueguinos.

El fallo, al que accedió LA NACION, señala que el Consejo argumentó que el nuevo régimen de información "violenta en forma diáfana el derecho a la intimidad de raigambre constitucional, así como también las leyes que en cada jurisdicción protegen el secreto profesional".

A su vez, alegó que la resolución "tiene una falla de origen" por no haber ley que le permita obligar a los involucrados a presentar un anticipo de su planificación fiscal ni sancionar su incumplimiento, "llevándose puesta a la Constitución Nacional de un modo nítido y grave a la vez".

En lo que refiere al secreto profesional, consagrado en la Carta Magna, expresó que "ninguna ley emanada del Congreso, ni aun del Poder Constituyente, puede imponer una limitación genérica a la intimidad; mucho menos cuando dicha limitación proviene de una norma de inferior rango, como es el caso de una resolución general".

Esto así es un tema más para agregar a la carrera de obstáculos que enfrenta un contribuyente César Litvin, tributarista

La AFIP, por su parte, sostuvo que el principal objetivo del régimen de declaración obligatoria es "facilitar a la administración tributaria información anticipada acerca de las estructuras de planificación fiscal potencialmente agresivas o abusivas con el fin de identificar a los promotores o usuarios de tales estructuras" para "aumentar el nivel de transparencia". En otras palabras, su objetivo principal sería minimizar las estrategias que las grandes empresas puedan utilizar para evitar tributar o derivar sus ganancias a otras jurisdicciones.

Para César Litvin, tributarista del estudio Lisicki Litvin & Asociados, la gran falla de la resolución es que no define qué es la planificación fiscal. "En el mundo lo que se está cuestionando no es la planificación fiscal genérica, sino la nociva, que refiere a la elusión de impuestos. Son dos conductas muy diferentes. La planificación fiscal como concepto no es delito, tiene que ver con la optimización de la carga fiscal. Se espera que la AFIP defina más adecuadamente cuándo debe entregarse una planificación fiscal y quiénes son los obligados a hacerlo", dijo.

"Estoy confiado en que la AFIP deberá readecuar el régimen para hacer más viable su cumplimiento. Una gran parte de los contribuyentes están pasando por un mal momento respecto a ingresos, costos y rentabilidades. Esto así es un tema más para agregar a la carrera de obstáculos que enfrenta un contribuyente", concluyó.

