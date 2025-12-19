La más grande hasta ahora: denuncian una filtración masiva de datos de AFIP, Anses, registro automotor y telefonía

El sitio especializado Daily Dark Web alertó este jueves por lo que parece una filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos. La base de datos dice contener datos de Anses, ARCA, licencias de conducir, propiedad de líneas de telefonía móvil y millones de direcciones de e-mail, entre otras cosas.

Según Daily Dark Web, SudamericaData, una compañía argentina especializada en la venta de información sobre personas que cerró en 2023 y siguió operando bajo el nombre WorkManagement, fue la que sufrió un acceso indebido que dejó expuesta toda la información. Y es, según el sitio, usada por agencias gubernamentales para hacer búsquedas de antecedentes y datos generales de las personas, pese a que no estaba inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos.

En noviembre de 2023, la Justicia clausuró SudamericaData, que reunía información privada de particulares y la brindaba al espía preso Ariel Zanchetta, como una de sus fuentes con las que realizaba informes de inteligencia a pedido de funcionarios del kirchnerismo. La decisión fue del juez Marcelo Martínez de Giorgi, dado que la firma brindaba información bancaria y crediticia de sus clientes, como cualquier base de datos comercial, pero también revelaba números de teléfono celular de presuntos “blancos”, cuestiones patrimoniales, de empresas, ingresos, propiedades, antecedentes, y datos que los investigadores sospechan que deberían haber estado protegidos por el secreto fiscal.

Esto es lo que pasa cuando existen sitios 💩sin control por parte de la Justicia y el Estado: una violación masiva de Datos Personales y a la venta para empresas💩que los consume.

Nadie se tiene que sorprender, porque usan estos sitios para alimentar sus BD de marketing🤬 pic.twitter.com/0CuC0jtecY — Cristian Borghello (@SeguInfo) December 17, 2025

La justificación de la filtración, según la persona que publicó la información, es para acusar a dueño esta compañía (Mario Ares, que trabajó en SudamericaData junto a Zanchetta) por los métodos que usa para recabar información de los ciudadanos argentinos.

En total, sería más de un terabyte de datos filtrados y expuestos online para su descarga, e incluye datos de: