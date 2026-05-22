El Banco Central busca extender y bajar el costo de las operaciones con las que reforzó las reservas

El Banco Central (BCRA) comenzó a tantear ofertas de bancos internacionales para extender los plazos de las tres operaciones de pases pasivos (repo) que tiene hoy concertadas —con garantía de distintos bonos propios o del Tesoro Nacional— y tratar de bajar el costo de este financiamiento, que actualmente explica el 20% de sus reservas internacionales.

🇦🇷🇦🇷 Negociaciones para extender los vencimientos de los repos. Clave para el país. pic.twitter.com/QVZwFNWgdH — Tomás (@tomastagle_) May 22, 2026

La novedad, dada a conocer por la agencia Bloomberg en base a consultas con algunas de esas entidades, fue relativizada, aunque no desmentida, por el BCRA ante la consulta de LA NACION.

“Hablamos todo el tiempo con bancos y evaluamos alternativas para mejorar nuestro balance, bajando costos y extendiendo los plazos de nuestros pasivos. Es un trabajo continuo y cotidiano. Pero no hubo nada diferente estas semanas”, explicaron antes de adjudicar la noticia a fuentes de “algún banco nuevo que de golpe descubrió que hacíamos repos”.

Según la agencia internacional, las conversaciones entabladas con bancos apuntan a fusionar los tres repos negociados en uno solo por al menos US$5000 millones, “con vencimiento en 2028 o en 2027, pero después de las elecciones presidenciales”. Incluso sostiene que las entidades bancarias involucradas en estas charlas esperan que la operación se defina “dentro de un mes”, aunque admiten que sus términos todavía están lejos de definirse.

Los préstamos hoy vigentes y pactados oportunamente para reforzar las reservas son tres, pactados a comienzos de enero de 2025, seis meses más tarde y en enero del presente año.

La comunicación oficial del primero de los tres vigente

Se trata de operaciones que tienen como contraparte a unos diez bancos internacionales, por las que el BCRA recibió US$1000 millones, US$2000 millones y US$3000 millones, respectivamente, a tasas del 8,8%, 8,25% y 7,4% anual, que fueron cayendo progresivamente frente a la mejor valorización que venían registrando los papeles de deuda involucrados como garantía —Bopreales y Bonares 2035 y 2028—.

Los vencimientos operan en octubre del presente año, y en enero y abril del siguiente. “Son US$1000 millones este año y otros US$5000 millones el año que viene, repartidos entre enero —US$4000 millones— y abril —US$1000 millones—”, explicó a LA NACION el economista Federico Machado, de EconomíaOpen, quien consideró positivas estas gestiones y señaló que pasarían a convertirse en una “excelente noticia” si prosperan.

“Todo lo que sea despejar los vencimientos de 2027 es positivo, dado que seguramente será un año con volatilidad”, coincidió el economista Tomás Tagle, estratega de la mesa institucional de Bull Market.

De este modo, mencionó el principal objetivo que persiguen las autoridades del BCRA, aunque ahora desde un mayor margen de maniobra gracias a las mejoras registradas en su tenencia de reservas y al progresivo saneamiento de su balance. “Insisto: hablamos todo el tiempo con bancos y tocamos el tema repos y términos con alta frecuencia. ¿Puede surgir de allí la opción de cerrar un repo más largo y más barato? ¡Ojalá!”, señalaron desde el ente monetario. La idea oficial sería la de mantener buena parte de estos recursos a disposición, pero a plazos más largos y un costo algo menor.