Tras los ataques de Milei, la petrolera de Paolo Rocca pidió entrar al RIGI con un proyecto de US$2400 millones en Vaca Muerta

Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, que tiene como CEO a Paolo Rocca, formalizó su solicitud de ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto en Vaca Muerta por US$2400 millones, en un movimiento que confirma el giro del sector tras la ampliación del esquema a la actividad de exploración y producción (upstream). La presentación se hizo después de los ataques públicos que lanzó el presidente Javier Milei contra el empresario.

Según confirmaron desde la compañía, la solicitud fue presentada el viernes y mantiene los parámetros que la empresa ya había anticipado para el desarrollo del bloque Los Toldos II Este. El plan contempla una producción de 70.000 barriles diarios, en dos etapas de 35.000 barriles cada una, con el objetivo de replicar el modelo que Tecpetrol desplegó en el desarrollo gasífero de Fortín de Piedra.

La novedad central es que, a diferencia del diseño original, el proyecto ahora busca encuadrarse dentro del RIGI, luego de que el Gobierno modificara la reglamentación para incluir al upstream dentro de las actividades alcanzadas por los beneficios fiscales y cambiarios.

Ese cambio fue clave para destrabar inversiones de gran escala en el sector. Hasta ahora, el régimen solo permitía incluir obras de infraestructura asociadas —como oleoductos o plantas de tratamiento—, pero dejaba afuera la perforación y producción de hidrocarburos, lo que limitaba el atractivo para las petroleras.

Semanas atrás, Marcelo Mindlin y sus socios en Pampa Energía habían tomado la delantera con un pedido de adhesión al RIGI por US$4500 millones para el desarrollo del área Rincón de Aranda, también orientado al shale oil.

El proyecto de Tecpetrol implica uno de los mayores desembolsos previstos en Vaca Muerta para los próximos años y se inscribe dentro de la estrategia del Grupo Techint de diversificar su portafolio hacia el petróleo, luego de haber sido pionero en el desarrollo masivo de gas no convencional en el país.

El plan contempla una producción de 70.000 barriles diarios, en dos etapas de 35.000 barriles cada una, con el objetivo de replicar el modelo que Tecpetrol desplegó en el desarrollo gasífero de Fortín de Piedra. Grupo Techint

En línea con ese objetivo, la compañía ya había puesto en marcha trabajos iniciales de infraestructura en el área y prevé acelerar los tiempos de ejecución a partir de la integración de sus distintas unidades de negocio. El cronograma apunta a alcanzar los primeros 35.000 barriles diarios hacia 2027 y duplicar ese nivel pocos meses después.

El nuevo marco regulatorio fue determinante para este tipo de decisiones. A través de un decreto reciente, el Gobierno prorrogó el RIGI hasta 2027 y amplió su alcance para incluir proyectos de producción de hidrocarburos, con un piso mínimo de inversión de US$600 millones para desarrollos en cuencas no convencionales.

El régimen ofrece beneficios como la reducción del impuesto a las ganancias, exenciones arancelarias y, sobre todo, un esquema de libre disponibilidad de divisas que permite a las empresas acceder progresivamente a los dólares generados por exportaciones, uno de los puntos más valorados por los inversores. Además, contempla estabilidad fiscal y regulatoria por 40 años, un factor clave para proyectos intensivos en capital y de largo plazo, como los que predominan en Vaca Muerta.

En el sector destacan que la inclusión del upstream dentro del RIGI no solo impulsa nuevas inversiones en producción, sino que también mejora la viabilidad de proyectos de infraestructura asociados, como oleoductos y plantas de procesamiento, al fortalecer los esquemas de repago con ingresos en moneda dura.

Con este movimiento, Tecpetrol se suma al grupo de empresas que buscan asegurarse los beneficios del régimen en una etapa inicial, en medio de una carrera por captar financiamiento y acelerar desarrollos en uno de los activos energéticos más relevantes del país.