Tras salir de la quiebra, GOL apuesta a llevar a Brasil a más argentinos este verano

Captar la peregrinación de turistas argentinos que aprovechan el actual tipo de cambio para visitar las playas de Brasil es una de las apuestas de la aerolínea brasileña GOL para este verano. Tras dejar atrás el Chapter 11, la empresa anunció que tendrá una oferta récord de vuelos conectando distintas ciudades locales con destinos cariocas.

“Cuando miramos el potencial de Brasil en materia internacional, la Argentina ocupa el primer, segundo, tercer y cuarto puesto de turismo emisivo y receptivo. Entonces, cuando se proyectó la posición de GOL para 2026, se prevé un crecimiento exponencial en la oferta de sillas entre Brasil y la Argentina”, explicó Danillo Barbizan, director de Ventas Internacional de la compañía, durante una entrevista con LA NACION en la Feria Internacional de Turismo (FIT).

En Buenos Aires, la aerolínea incrementará su oferta de vuelos en un 7%, con especial atención a varias rutas. Porto Seguro tendrá un crecimiento del 45% en la oferta de asientos; Brasilia, del 50%; Fortaleza, del 15%; Río de Janeiro, del 24%; João Pessoa, del 100%; Maceió, del 58%; Natal, del 19%; Recife, del 20%; y Salvador, del 106%. Este verano también marcará el regreso de las operaciones entre la capital argentina y Porto Alegre.

En el interior del país, la oferta de la compañía crecerá un 80%, con nuevas rutas y mayor disponibilidad. En Córdoba y Rosario, la capacidad hacia Río de Janeiro aumentará un 10% y un 20%, respectivamente. Además, se suman conexiones directas desde Córdoba y Rosario hacia San Pablo y Florianópolis, y desde Córdoba también hacia Recife. En Mendoza, la oferta se incrementará en un 50% con los nuevos vuelos a Río.

Danillo Barbizan, director de Ventas Internacional de GOL

Según Barbizan, hay tres grandes pilares en la oferta incremental de sillas para el verano. El primero es ampliar la presencia en el Nordeste brasileño, para atraer a los argentinos que buscan playas similares a las del Caribe. El segundo es reforzar los vuelos directos desde el interior de la Argentina a destinos como Río de Janeiro y Florianópolis. Y el tercero, un producto nuevo: el vuelo que conectará San Pablo-Punta del Este-Buenos Aires.

La compañía pertenece en un 80% al grupo Abra

Consultado sobre el flujo de pasajeros, señaló que la balanza es hoy 70% de argentinos viajando a Brasil y 30% de brasileños viniendo a la Argentina. “Hacia fin de año me parece que la balanza va a ser 60/40. Pero para la temporada alta regresa el 70/30, porque estamos construyendo un producto que responde a la necesidad de la Argentina”, apuntó. Explicó que los porcentajes obedecen principalmente al tipo de cambio y, quizás, a la falta de paquetes atractivos para los brasileños.

Por último, con respecto a los precios, comentó que buscan cubrir la mayor parte de las demandas de los pasajeros con tarifas básicas que estarán disponibles desde el 14 de octubre próximo y otras más altas para clientes corporativos. Hoy, el mix de la compañía es 90% de viajeros por placer y 10% corporativos, pero el objetivo es acercarse más al promedio de la industria y alcanzar una proporción de 80/20.