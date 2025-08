Traslado a precios del mayor precio del dólar, hoy

En algún momento, en números redondos, la cotización del euro pasó de 0,80 a 1,60 por dólar, es decir, se duplicó, sin que los precios internos de los países que utilizan el primero como moneda local “se enteraran”.

Esto llamó la atención, particularmente en la Argentina, porque estábamos acostumbrados a que el traslado a los precios internos del aumento del precio del dólar fuera inmediato y significativo.

Dije inmediato y significativo, pero no pleno. Porque si esto último fuera cierto, es decir, que una duplicación del tipo de cambio nominal generara una duplicación de los precios internos, un gráfico que a lo largo del tiempo mostrara la evolución del poder adquisitivo del dólar sería una recta horizontal, y ni los uruguayos nos hubieran visitado nunca, “dado lo barato que está la Argentina”, ni los argentinos cada tanto hubiéramos inundado Miami, “dado lo barato que está el sudeste de Estados Unidos”.

¿Por qué, entonces, la cuestión se volvió relevante? Por una parte, porque a lo largo de julio el precio del dólar aumentó 14%, pero por la otra porque la eliminación del cepo para personas humanas, contra lo esperado por muchos, no implicó prácticamente ningún traslado a precios del aumento del tipo de cambio.

No estoy diciendo que la tasa de inflación de agosto será igual a la de julio, porque no tengo cómo saberlo. Sí apunto que dicho traslado dejó de tener la automaticidad que alguna vez tuvo, o que le adjudicamos. A propósito: según la fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), en julio los precios al consumidor subieron 1,5%. Lo cual implica que ya llevamos varias semanas de suba del dólar sin impacto en precios internos.

Es fácil modificar una lista de precios internos; no es tan fácil vender a la nueva lista. Y tanto los productores como los distribuidores y comerciantes viven de vender, no de no vender. Ergo, en esta fluida Argentina, estamos viendo de todo: algunos intentos de modificación de las listas de precios, algunas pulseadas que todavía no llegaron a las góndolas y los mostradores, etc.

En un régimen de flotación cambiaria, el precio del dólar puede subir, pero también puede bajar. Donde esta flexibilidad no se manifieste en los precios internos, por aquello de que los precios suben pero nunca bajan, tendremos que gastar algo más de tiempo en buscar precios, comprándole a quien no aumentó o retrotrajo las subas. ¿Quién dijo que la vida es fácil?