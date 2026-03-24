Treparon las acciones argentinas energéticas en Wall Street, pero cayeron las de los bancos y las tecnológicas

Los movimientos de los activos argentinos en el exterior, en una jornada sin actividad en el mercado local, confirmaron la percepción que los inversores parecen tener sobre la economía argentina en un marco de negocios volcados a la defensiva ante la incertidumbre que generó la escalada en el conflicto armado en Medio Oriente, pese al anuncio de una tregua temporal.

Así lo sugiere el hecho de observar que mientras se movieron al alza en Wall Street las cotizaciones de las acciones (ADR) de empresas ligadas a la actividad energética, en general cerraron en baja los papeles ligados a la actividad bancaria y las tecnológicas.

Las primeras subieron apoyadas en los sostenidamente altos que se mantienen los precios de los combustibles, mientras la valorización de los bancos se ve afectada por el impacto que la incobrabilidad ya tiene en sus balances y, la de las empresas de tecnología, por el marco general que tiene al Nasdaq (perdió otro 0,7% hoy), bajo presión desde hace varias semanas.

Hubo en este contexto por caso alzas importantes para las petroleras Vista (+5,6%) e YPF (+3.25%); Transportadora de Gas del Sur (+3,1) Irsa (3,71%) Pampa Energía (1,7%) y Loma Negra (+1.6%) en medio de nuevos ajustes para los bancos BBVA (-1,2%), Galicia y Supervielle (−0,90% en cada caso) y caídas importantes para Globant (−3,9%) y Mercado Libre (−3,24%).

Toque de campana en Wall Street del Banco Macro Cush Agui

Entre las entidades financieras la excepción fue Banco Macro (+0,3%) que en la fecha celebró el 20º aniversario de su llegada a la bolsa de Nueva York.

Los bonos más referenciales de la deuda argentina, que habían iniciado la jornada en alza acompañando el rebote general de los mercados, fueron perdiendo fuerza con el correr de las horas hasta cerrar mixtos. Sin embargo, una nueva suba de tasas en Estados Unidos (quedó en el 4,39% a 10 años) hizo que la tasa de riesgo país vuelva a colocarse sobre los 600 puntos, al cerrar en 603 unidades con un avance del 0,50% en el día.

El analista Gustavo Ber explicó que los precios de los activos financieros por estos días se mueven en función de las idas y vueltas en el conflicto de Medio Oriente. “En este contexto no es nada extraño que Wall Street haya vuelto a un tono más cauto tras los rebotes por alivio de ayer y los ADR locales se hayan movido mixtos en el exterior mientras se evalúa el escenario político y la dinámica de expectativas sociales”, sostuvo.