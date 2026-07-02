Tres polos productivos redibujan el mapa económico argentino con la promesa de un boom de exportaciones

CÓRDOBA.- El Área Metropolitana de Buenos Aires concentró, durante décadas, el poder político, financiero y empresarial, mientras la región pampeana aportó la mayor parte de la producción agropecuaria y las exportaciones. Ese esquema ya tiene señales de cambio. Emerge una “nueva geografía económica", impulsada por tres grandes motores: el complejo agroindustrial del Gran Rosario, Vaca Muerta y el corredor minero andino.

Un informe especial de la Fundación Ecosur para la Bolsa de Comercio de Córdoba realizado por el economista y vicepresidente primero de la entidad, Raúl Hermida, advierte que no es que hayan aparecido nuevos polos productivos, sino que, por primera vez en décadas, los tres crecen de manera simultánea, concentrando inversiones, infraestructura y capacidad exportadora.

Uno de los vértices de la “nueva geografía” está en el Gran Rosario; sobre 70 kilómetros de la ribera del Paraná funciona el mayor nodo agroexportador del mundo. Operan terminales portuarias, plantas aceiteras y una compleja red logística que conecta la producción agrícola argentina con los mercados internacionales y, a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, también con Brasil, Paraguay y Bolivia.

Entre 2024 y 2025, el complejo procesó y exportó aproximadamente 75 millones de toneladas de granos, aceites, harinas y subproductos, concentrando alrededor del 76% de las exportaciones agroindustriales argentinas. Las inversiones realizadas en capacidad portuaria, infraestructura ferroviaria y nuevas plantas industriales proyectan una “expansión sostenida durante las próximas dos décadas".

El segundo vértice es Vaca Muerta. La formación neuquina constituye uno de los mayores polos de inversión privada del país; sus reservas la ubican como la segunda formación mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.

Las proyecciones del estudio estiman que hacia 2030 las exportaciones de gas natural licuado y petróleo podrían superar los 30.000 millones de dólares anuales, transformando a la Argentina en “un exportador energético de relevancia global” y modificando de manera sustancial la balanza de pagos.

El tercer componente del “nuevo mapa económico” está sobre la Cordillera de los Andes, desde San Juan hasta Jujuy se extiende un corredor minero que reúne algunos de los principales proyectos de cobre y litio del planeta. Convergen emprendimientos como Los Azules, El Pachón, Altar y Vicuña, junto con los desarrollos de litio de Catamarca, Salta y Jujuy.

Desde San Juan hasta Jujuy se extiende un corredor minero con algunos de los principales proyectos de cobre y litio del planeta.

El reporte calcula una inversión de entre 50.000 y 60.000 millones de dólares para el conjunto de los proyectos en desarrollo. Subraya que el cobre y el litio se han convertido en minerales críticos para la transición energética global, al ser insumos esenciales para vehículos eléctricos, paneles solares, redes eléctricas y sistemas de almacenamiento de energía.

Hermida recalca que los tres sistemas no deben analizarse de manera aislada: “Cuando se los observa simultáneamente sobre el mapa, dejan de parecer fenómenos aislados y comienzan a revelar la silueta de una nueva geografía económica”.

La complementariedad aparece como uno de los elementos distintivos. Mientras Rosario concentra alimentos y agroindustria, Vaca Muerta aporta energía y el corredor andino, minerales estratégicos. Todos requieren infraestructura, logística, innovación tecnológica, financiamiento y recursos humanos altamente calificados, “generando oportunidades de integración económica que trascienden a cada sector individual”.

En un escenario de plena maduración de estos proyectos, Ecosur estima en 100.000 millones de dólares anuales las exportaciones, una cifra que incluso superaría el total de las ventas argentinas registradas en 2024, que rondaron los 80.000 millones de dólares.

Ese potencial podría modificar no sólo la matriz exportadora sino también la organización territorial del país, impulsando nuevas inversiones en infraestructura vial, ferroviaria, energética, portuaria y tecnológica.