Dudas de los tributaristas sobre el posible acuerdo de intercambio de información financiera con EE.UU.

Ante el avance en la firma de un nuevo acuerdo de intercambio de información financiera entre la Argentina y los Estados Unidos, especialistas en materia tributaria consultados por LA NACION opinaron que no es garantía de mayor recaudación para el fisco y que su entrada en vigencia requiere condiciones de seguridad informática y de confidencialidad que no están seguros de que el país las pueda cumplir, al menos en el corto plazo.

Iván Sasovsky, tributarista del estudio Sasovsky & Asociados, señaló que, en principio, este modelo de acuerdo de intercambio tiene muchos pasos para ponerse en práctica y de ninguna manera puede ser retroactivo. “Con lo cual, no es garantía de que implique más recaudación para el fisco si no viene acompañado de una reforma impositiva. Esto debería venir acompañado de una reforma impositiva sostenible en el tiempo y de un nuevo blanqueo”, opinó el especialista.

Sasovsky advierte que puede que no genere una baja de la actitud evasiva de los argentinos, ya que hay otros lugares donde este dinero puede llegar a irse. “Es simple, la gente no le tiene miedo al pago de impuestos, sino que quiere estar fuera del alcance de los gobiernos argentinos por la confiscación de los depósitos, porque en la Argentina no hay seguridad jurídica”, concluyó.

El tributarista César Litvin, CEO del estudio Lisicky, Litvin y Asociados, comentó que una cuestión crucial es su entrada en vigencia, que se producirá en la fecha de notificación por escrito de la Argentina a Estados Unidos de que ha completado todos los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor. “Estos son uso de la base de datos, seguridad de que no se fugará información y la confidencialidad, y la Argentina todavía tiene algunas asignaturas pendientes en cuanto a la confidencialidad de los datos y la vigencia. Por eso creo que esto no tendrá efecto inmediato”, opinó.

Litvin estimó que, una vez que este acuerdo entre en vigencia, es probable que se genere un aumento de la recaudación. “De todos modos, siempre que se pone en marcha un nuevo intercambio de información con un país que nunca lo dio, la OCDE sugiere hacer un blanqueo previo para darle la posibilidad al contribuyente de regularizar su situación en términos más beneficiosos y al Estado de recibir rápido y sin esfuerzo esa recaudación”, indicó.

Fernanda Laiún, especialista en tributación y socia de LFStax, mencionó un inconveniente más que podría suscitarse. “Esto se firmaría a nivel federal y lo que sucede es que los impuestos en Estados Unidos son cobrados a nivel estadual, y el Gobierno federal no está facultado para obligar a los Estados a compartir esa información financiera. Por eso, no alcanza con pactar con el gobierno nacional, sino que se tendría que pactar con los Estados, algo que no está claro si en el convenio que se va a firmar eso se incluirá”, explicó.

