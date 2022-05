Qatar 2022: números y contratos detrás de la polémica por la cobertura mundialista de la TV Pública

No hay paz en la TV Pública, ni siquiera con la expectativa de un Mundial de Fútbol que posiblemente empuje el rating y los negocios del canal estatal. Justamente, la cobertura de Qatar 2022 se ha convertido en un motivo de polémica que, hasta ahora, solo transcurre en expedientes y pasillos de la emisora estatal.

Todo empezó en abril, cuando el medio que depende de Radio y Televisión Argentina (RTA), que dirige Rosario Lufrano, cubrió el sorteo. El problema es que, con la billetera estatal, la TV Pública envió seis personas de su staff, y además se pagó por otras tres que fueron parte de la cobertura. No fue solo eso: al menos a siete, que tienen relación de dependencia con el canal, les liquidaron 12 días de viáticos. En limpio: 9 personas, 12 días en Qatar, por un evento que duró un par de horas.

Solo dos comparaciones: para el Mundial de Rusia, el canal envió dos periodistas al sorteo y se cuenta que uno de ellos, que era funcionario y no técnico, pagó su pasaje. Otra: el sistema de medios públicos de Uruguay no mandó a ningún periodista para la ceremonia a Doha, ya que este es un evento al que no suelen enviar equipos porque se toma la transmisión oficial de la FIFA. Diferencias rioplatenses.

Algo más: pese a tener al menos 9 personas en el territorio mundialista, la TV Pública contrató la producción a Torneos y Competencias. Por el servicio, la TV Pública pagó la factura A-0017-5190 por US$27.245,28, autorizados por uno de los afortunados viajeros. Mediante ese pago se cancelaron las dos cámaras con las que se transmitió, además de los “talentos artísticos”, como se le llama a los comentaristas y relatores.

Canal 7

Estos movimientos no pasaron desapercibidos en Buenos Aires. Más aún, en un lugar donde las internas están expuestas, el tema se convirtió en un pequeño escándalo. Sucede que esos días en Qatar calaron hondo en los pasillos de Tagle y Figueroa Alcorta, alimentados por algunos contenidos de redes sociales, con camellos y el desierto de fondo, con look vacacional.

Inmediatamente, empezaron a correr los documentos para poner en evidencia el gasto. Con la firma del gerente de Operaciones, Gustavo Verta, se conoció la orden de comisión fechada el 22 de enero pasado, y que se identificó con el número 54. Mediante ese documento interno, al que tuvo acceso LA NACION, se desglosa el detalle de los viáticos que, en total, sumaron 8490 euros.

Tres de ellos, entre los que estaban el director ejecutivo de la TV Pública, Claudio Martínez; el actual subgerente de Deportes de la emisora y exdirector Artístico de Radio en Indalo Media, Sergio Giglio; y el firmante Verta retiraron 100 euros por día en Qatar cada uno y serían los responsables de la operación del sorteo del Mundial. El resto tuvo un viático menor: 85 euros diarios. Adicionalmente, a este valor, por un acuerdo sindical pagaron por comisión $58.665.19 a dos de los empleados que viajaron a la cobertura.

Claudio Martínez accedió a explicar cada una de las decisiones que tomó el canal. “Antes que nada no fueron 12 días, sino que fueron 9. El resto es por el viaje”, aclaró. Luego argumentó las razones técnicas, artísticas y presupuestaria que motivaron ese viaje y el debate posterior. “Tengo muchos años de televisión y yo pienso la cobertura desde el punto de vista de la artística y desde lo comercial. El viaje se usó para generar contenidos que serán comercializados. Como canal público tenemos la obligación de televisar gratis los partidos de la selección. Pero yo como ejecutivo tengo la obligación también de vender publicidad. Y competimos con otros canales [TyC Sports y Direct TV] que tendrán buenos productos en pantalla. De ese viaje nos trajimos muchas horas de televisión que serán muy importantes; no sólo nos sirvió para ese momento, sino que será parte de los programas que vamos a hacer rumbo al Mundial. Y eso lo venderemos para tratar de recuperar la inversión que hemos hecho con la compra de derechos”, contó.

El director ejecutivo de la TV Pública, Claudio Martínez, viajó al sorteo desde el 25 de marzo Gentileza LinkedIn

Finalmente, la mayoría partió el 25 de marzo, a las 11.35, en un vuelo de British Airways, con escala en Londres. La vuelta estaba pautada para el 4 de abril, también con escala en la capital inglesa. Otros viajaron por Madrid. Pero todos tomaron esos 12 días de viáticos. Una aclaración: viajaron en clase turista.

A ese plantel propio se sumaron cuatro más, los llamados en las comunicaciones “talentos artísticos”, como comentaristas y relatores. Sergio Goycochea, Gustavo Kuffner y Pablo Giralt fueron parte del grupo: dos de ellos no pertenecen a la planta de la emisora, pero también tuvieron parte de sus viajes solventados por el Estado. En total, 9 personas por 12 días, para un evento de un par de horas, partieron a Doha.

Para entonces, ya había avanzado en los pasillos del canal estatal un expediente que contenía el listado de necesidades para transmitir los 32 partidos que la TV Pública compró para televisar durante el Mundial. Sin contar los “talentos artísticos”, se requerían 39 personas, de las cuales cinco eran de Radio Nacional.

La transmisión que se hizo el 1 de abril pasado desde las 13 (hora de Argentina) se pudo seguir a través los canales TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports. LA NACION verificó si algún país de América Latina clasificado al Mundial llevó una comitiva de ese tamaño y la respuesta fue negativa: la Argentina tuvo la dotación más importante.

La única periodista de plantilla que viajó como parte del equipo es Sofía Martínez, quien tuvo apariciones en vivo durante la transmisión. “Sofía produjo mucho material que se televisará”, dijo Martínez. Según cuentan cerca de aquella comitiva, la productora Castrovillari tenía una única función en el viaje: trabajar con un teléfono celular para las coberturas en redes sociales y, aunque la mayoría de los posteos fueron para las redes de los integrantes de la delegación, fue parte de la comitiva de la TV Pública. La productora es, además, delegada del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), y es una de las premiadas por el gremio por su desempeño en los medios de comunicación.

En el listado de las personas que viajaron y tuvieron una participación en el evento, además de los empleados en relación de dependencia, están Gustavo Kuffner, al que se abonaron los viáticos porque es empleado del canal, y el nombrado Giralt, cuyos honorarios están incluidos dentro de la factura de Torneos y Competencias a la TV Pública el pasado 21 de abril. “Torneos facturó por las dos cámaras 4G que se usaron para transmitir y para grabar material”, explicó el directivo. Según reconstruyó LA NACION, al exarquero de la selección nacional, Sergio Goycochea, habría llegado a un acuerdo por aproximadamente $450.000 mediante un contrato adicional solo para realizar la cobertura del sorteo, que incluyó entrevistas con las distintas personalidades del fútbol, como el técnico de la albiceleste Lionel Scaloni, los exfutbolistas brasileros Marcos Evangelista de Moraes (“Cafú”), Ricardo Izecson dos Santos Leite (“Kaká”) y el actual entrenador uruguayo Diego Forlán.

En ese primer viaje, “el canal de los argentinos y las argentinas” pagó el equivalente a 13.650 riyal catarí (unos US$3750) en concepto de hospedajes en el Ezdan Hotel and Suite, un hotel que en la página web, se autocalifica como el más grande de Doha, para el personal de la plantilla. Martínez explicó que se tomaron habitaciones compartidas. “Todos compartimos habitación. Y el hotel es mucho más barato que lo que pagaron otras cadenas”, contestó.

El Ezdan Hotel and Suite donde se hospedó la comitiva que viajó al sorteo de Qatar 2022 TripAdvisor

Cuánto le costó a la TV Pública sacar a dos periodistas en vivo

El 21 de abril Torneos y Competencias S.A. extendió la factura N°A-0017-00005190 a nombre de la TV Pública expresada en dólares americanos por 27.245,28, cuya cotización se hizo al tipo de cambio oficial, es decir, $113,96. Este servicio habría sido aprobado por Sergio Giglio, un exempleado de Torneos y Competencias, quien ahora, además, es el responsable de todas las negociaciones deportivas que desarrolla Canal 7 con sus antiguos jefes por derechos de transmisión.

Según se refleja en el comprobante es por los “servicios de producción sorteo Mundial Qatar 2022 para la TV Pública” y que en los últimos días entró a “proceso de pago”. De acuerdo con la información reconstruida por LA NACION, este gasto se hizo por los servicios de los periodistas Kuffner y Giralt. Dentro de esta factura se contempla a dos personas con cámaras de Torneos y parte del equipo. El enojo dentro del canal radica en que uno de los periodistas es empleado del canal y estaría incluido en los servicios que contempla esta factura.

La TV Pública pagó la factura A-0017-5190 por 27.245,28 dólares, de un servicio a Torneos y Competencias en el que se contempla el trabajo periodístico de uno de los empleados del canal que viajó a cubrir el sorteo

El escándalo y los cambios al regreso

De regreso al país, la cobertura y los excesivos gastos que hizo el canal no quedaron ahí. Fue la propia Rosario Lufrano, directora de RTA, la que se involucró en el asunto. Cuentan que fue ella quien pidió la reducción del equipo que se enviaría al Mundial. “Yo decidí bajarlo y el resto de los directores compartieron mi criterio”, dijo a LA NACION. Efectivamente, el tema llegó a una reunión de directorio y, por unanimidad, se decidió la merma para la cobertura que empezará en noviembre.

El 13 de abril circuló otro informe oficial que lleva la firma del director ejecutivo Martínez. “El planteo inicial de esta Dirección Ejecutiva incluía un viaje de 39 personas”, dice el ejecutivo de la emisora. “Por indicación de la Presidenta de RTA esa dotación se redujo a 25 personas, con lo cual la expectativa de producir seis horas diarias de programación desde Qatar se verá condicionada por no disponer del personal suficiente”, agrega.

En aquella comunicación, la TV Pública hace su oferta de cobertura, con móviles solo en los partidos de la Selección con excepción de la final, entre otros detalles. Además, ofrece un apéndice federal: “Nuestra propuesta es articular con ellos [la Red Federal de Medios Públicos] un esquema que permita, en la previa de cada partido de la Selección, montar en distintas ciudades una ‘Fiesta Argentina’ que combine el aliento al equipo con los eventos culturales y gastronómicos típicos”, escribió Martínez.

“Yo planteo la transmisión desde el punto de vista artístico y de las necesidades del canal. Pero entiendo perfectamente que se trata de un canal público y que se juegan muchas cosas en cada decisión. De cualquier manera, yo soy el director ejecutivo y mi función es ejecutar las órdenes que llegan del Directorio. Por eso decidimos aceptar el pedido aunque advertimos que no es posible brindar aquel producto que pensamos inicialmente”, dijo.

Luego explicó algunas particularidades del evento. Dijo que la FIFA no permite poner zócalos en las transmisiones del Mundial. Esa particularidad genera que las publicidades se puedan vender sólo en los cortes. Pero claro, gran par de las empresas prefieren otros momentos para exponer su marca. “Entonces es necesario generar otros momentos, como las previas y todos los programas que rodean al partido, en otros horarios, como para poder hacer atractivo el paquete publicitario. En su caso, se van a ir con otros que ofrecen ese tipo de contenido”, argumentó.

Finalmente, en abril, Radio y Televisión Argentina S.E. Canal 7 Argentina emitió una orden de compra por $16.641.996.00 (US$141.936,00) a nombre de Go Events Management LLC, una sociedad con sede en Miami Beach, para la reserva de 40 noches de hotel en la ciudad de Doha para 25 personas, más un sala de estudio que se usará durante el tiempo que permanezcan en la “cobertura” del Mundial de Qatar 2022. Lo llamativo del caso es que la reserva se realizó para 12 días adicionales al tiempo estipulado que tendrán las transmisiones de la competencia, que van del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Martínez explicó que se trata de un alojamiento con muy buen precio, que participaron otras dos empresas de la compulsa y que serán departamentos, con tres dormitorios, con dos camas en cada habitación.

La empresa fue cotizada durante el Mundial de Rusia 2018, sin embargo, no fue elegida por los precios exorbitantes gentileza

Go Events Management LLC es una empresa que se especializa en la organización de estadías y hospedajes para canales de TV, productoras, radios, periódicos o contingentes. Si bien la compañía está radicada en Estados Unidos, tiene una base en Buenos Aires y es manejada por Federico Infante, el hijo de Carlos Infante, ejecutivo de Indalo Media, el grupo de medios de comunicación que pertenece a Cristóbal López y Fabián De Souza.

Durante el Mundial de Rusia 2018, la TV Pública también le solicitó a Go Events Management una cotización para la compra de varias noches de hotel en las distintas ciudades donde se jugaron los partidos de fútbol. Sin embargo, entre todas las compañías cotizadas, esta era más cara que el resto de las ofertas. El negocio de este tipo de firmas consiste en la compra anticipada de la totalidad de la ocupación hotelera que después se revende a un precio más elevado en las fechas cercanas al evento.

Y una más: en el Mundial de Rusia, con una geografía mucho más adversa y con estadios distantes a miles de kilómetros, la TV Pública envió 23 personas, dos menos que en esta Copa del Mundo, donde si se toma a Doha como punto neurálgico, el estadio más lejano quedará a 46 kilómetros, mientras que la distancia más corta es de 7 kilómetros. La selección argentina, de hecho, va a jugar los primeros dos partidos del Grupo C, con Arabia Saudita y México, en el Lusail Stadium, en la ciudad de Al Daayen; mientras que ante Polonia lo hará en el 974 Stadium, en Doha: la distancia entre ambos es de aproximadamente 20 kilómetros.

Martínez explicó que para el Mundial anterior la organización y producción costó US$3 millones. “Salieron prácticamente empatados -dijo-. Nosotros vamos a gastar alrededor de un millón menos.”

El viaje a Qatar se redujo de 39 a 25 después de un ruido mediático que se generó semanas atrás gentileza

El Lusail Stadium es clave en toda la Copa del Mundo: será la sede de la gran final y otros nueve partidos. En octavos de final se jugará un encuentro y también albergará uno en cuartos de final y una semifinal. Por ende, y junto al Al Bayt Stadium, que está a 41 kilómetros de Qatar y tendrá nueve encuentros, se convertirá en una pieza fundamental del torneo. La TV Pública tiene los derechos de 32 de los 64 partidos que se jugarán en total en ese momento.

La FIFA contrata desde hace varios mundiales un proveedor exclusivo de servicios cuyo nombre es HBS, sigla que significa Host Broadcast Services. A esa empresa es a la que se le deben contratar los servicios para tener acceso a las facilidades de construcción, operativas y técnicas dentro de International Broadcast Center (IBC).

La propuesta original de la cobertura a Qatar 2022 gentileza

Las transmisiones del Mundial Qatar 2022 que realizará la Televisión Pública comenzará el domingo 13 de noviembre. Es decir, 8 días antes del inicio de la competencia. Para ello se solicitó que el alojamiento del equipo técnico, periodístico y de producción se contrate a partir del 10 de noviembre, de modo de tener 72 horas para montar el estudio y hacer las pruebas correspondientes. Como se dijo, la Copa del Mundo comienza el lunes 21 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.

Este será un mundial distinto, con la selección de fútbol que llegará como campeona de América, seguramente será alentada por muchos argentinos. Los que están en Europa están cerca, pero los que vayan desde el país deberán pagar al contado y con todos los impuestos al dólar si quieren ir a ver a la albiceleste. Y los que se queden tendrán una transmisión pública que ya vivió sacudones internos a la hora televisar las gambetas de Lionel Messi.