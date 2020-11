UIA: "La relación más complicada que tenemos hoy es con el Congreso"

Acevedo (izq.) y otros dirigentes empresarios en un encuentro en Olivos con Fernández, Guzmán y sindicalistas

"La relación más complicada que tenemos hoy es con el Congreso", dijo el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, en un encuentro virtual con la prensa. El impuesto a las grandes fortunas que tiene media sanción en Diputados y que podría tratarse la próxima semana en Senadores, una vez que obtenga dictamen en la Comisión de Presupuesto, es uno de los temas que preocupa a la entidad y que debilita la relación con el Gobierno, además de la ley de etiquetado frontal de alimentos.

"Le hemos pedido al Senado poner nuestros planteos sobre el mal llamado impuesto a la riqueza; queremos poner nuestra mirada más productivista sobre este tema y es ahí donde vemos que hay cosas que son importantes que se deben tratar, pero no es el momento para hacerlo", agregó Acevedo, quien deslizó que la relación con el Gobierno es "correcta", con diálogo fluido, aunque haya cosas en las que no coinciden, como el impuesto a las grandes fortunas que impulsan los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller.

El empresario también reconoció que de marzo a la fecha los temas que tratan con el Gobierno han cambiado, por lo que generó la pandemia en la industria y el soporte que brindó el Estado a las empresas del sector. "Hemos llegado a acuerdos que hoy los vemos positivos", indicó.

Durante la conferencia virtual que brindó la entidad también participaron el presidente de la 26º Conferencia Industrial, Daniel Funes de Rioja, y el Director Ejecutivo, Diego Coatz. Entre los temas más destacados a los que hicieron referencia los ejecutivos fueron: la brecha cambiaria, la preocupación de las pymes a las que podría tocar el impuesto a la riqueza, la situación laboral de los empleados y las empresas en la pospandemia.

Acevedo: "La propuesta es muy simple: no graven al sistema productivo. Hagan una demostración hacia la riqueza y no apunten a la productividad" Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Los representantes de la UIA señalaron que las contrapropuestas sobre del impuesto a la riqueza y la ley de etiquetado de alimentos se las hicieron llegar a algunos ministros y al Congreso de la Nación para que sean evaluadas. "La propuesta es muy simple: que no graven el sistema productivo, que hagan una demostración hacia la riqueza y no apunten a la productividad. Que no se graven las herramientas de un plomero, que sea la ganancia", detalló Acevedo.

Según indicó Coatz, conforme a los números que manejan de los empresarios pymes, a nivel industrial se contabilizó que el impuesto podría alcanzar a aproximadamente 1500 empresas del sector. "Los datos que se tomaron en 2018 es que 5000 empresas dan trabajo real a más de 100 personas [cada una] y muchas de las empresas, en concreto 1500 de las pequeñas y medianas, entran en esa ley", confirmó. Los empresarios también descartaron que desde la entidad vayan a judicializar la medida, ya que es un impuesto personal.

En tanto, Funes de Rioja agregó que hoy el sector tiene más de 160 impuestos directos e indirectos de Nación y provincia. "Una incidencia cercana está entre el 38% y el 40% sobre un alimento y en una bebida prácticamente el 50%. Toda esta carga tributaria y ahora la adicional que se contempla en el Presupuesto 2021, por ejemplo, el mal llamado impuesto a la riqueza que, en realidad se convierte en impuesto al patrimonio que grava adicionalmente", sostuvo el presidente de la Conferencia Industrial.

Sobre el tema del etiquetado de alimentos, Acevedo dijo que la Argentina ya está en condiciones de aprobar una norma Mercosur. "Con esto (la ley que tiene media sanción en el Senado) lo que vamos a hacer es poner tensión con riesgo a la línea de producción. No se trata de tener o no etiquetado, también lo quieren hacer Uruguay, Paraguay y Brasil, es en esto en lo que venimos discutiendo", observó.

El impuesto a la riqueza ya obtuvo media sanción en Diputados, mientras que la ley de etiquetas lo hizo en Senadores

Por otro lado, desde la UIA aseguraron que no piden una devaluación y que tampoco lo están pensando. "No creemos que el tipo de cambio esté atrasado; nos preocupa la brecha cambiaria. Hoy lo estamos viendo con el ministro de Economía, Martín Guzmán: ellos no quieren devaluar, aunque una devaluación ahora no sirve porque se trata de expectativas; más que económico este es un tema político", apuntó el presidente de la entidad.

Especificó que se debería apuntar a la búsqueda de consenso para dar previsibilidad en lo que va a pasar en la parte política. Además, desde su lugar intentan buscar un diálogo "más tranquilo", una política monetaria y mejor previsibilidad a largo plazo de cara a lo que se viene en la pospandemia. "Debería haber una macroeconomía ordenada, no debería haber esta brecha cambiaria", señaló Acevedo.

"La pandemia nos va a dejar determinadas experiencias en un camino donde la industria pudo funcionar con medidas acordes para preservar la salud y la educación, con recursos técnicos y avances, pero nosotros tenemos que ver de poder vacunar a los trabajadores a partir de marzo", dijo, e inquirió en cuánto más las empresas del sector industrial van a tener que hacerse cargo del desplazamiento de los empleados, ya que les genera costos adicionales.

